Ruhiger Wochenauftakt: SMI vor kaum bewegtem Start -- DAX mit kleinem Minus erwartet -- Asiatische Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart kaum bewegt erwartet.

Der SMI steht vorbörslich zeitweise lediglich 0,02 Prozent höher bei 11'393 Punkten. Am Freitag ging er 1,62 Prozent höher bei 11'390,13 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI notierten zum Ende des Freitagshandels 1,61 Prozent fester bei 14'839,12 Zählern bzw. 1,97 Prozent stärker bei 1'815,16 Einheiten.

Die heimischen Börsen dürften kaum bewegt in die neue Handelswoche starten. Für Zurückhaltung sorgen die Spannungen im Nahen Osten. Am Wochenende kamen drei US-Soldaten in Jordanien bei einem Drohnenangriff ums Leben. Die USA machen dafür eine militante pro-iranische Gruppe verantwortlich. Der Iran hat jede Beteiligung abgestritten.

Nach einem datenseitig ruhigen Wochenauftakt stehen in der laufenden Woche zahlreiche wichtige Ereignisse auf dem Programm. In der Eurozone werden Wachstumsdaten für das Schlussquartal 2023 und neue Inflationsdaten erwartet. Beides ist für den künftigen Kurs der EZB mit ausschlaggebend. In den USA werden nicht nur stark beachtete Wirtschaftsdaten wie der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung und der ISM-Index veröffentlicht. Zudem trifft die US-Zentralbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung. In Grossbritannien entscheidet die Bank of England über ihre geldpolitische Ausrichtung.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird am Montag ein leichterer Handelsauftakt erwartet.

Der DAX gibt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,26 Prozent auf 16'917 Punkte nach. Am Freitag verbuchte er zum Handelsschluss ein Plus von 0,32 Prozent auf 16'961,39 Punkte.

Nach einem nur knapp verpassten Rekordhoch am Freitag dürfte der DAX etwas leichter in die neue Börsenwoche gehen. Dem deutschen Leitindex hatten am Freitag für ein Rekordhoch nur 36 Zähler gefehlt. Nach der starken Vorwoche sind Analysten optimistisch gestimmt: "Der DAX hat den Ausbruch aus dem Trendkanal geschafft und damit neues Aufwärtspotenzial eröffnet", schrieb der technische Marktexperte Christoph Geyer. Ein weiteres Rekordhoch dürfte somit in der neuen Woche "nur eine Formsache sein".

Die Saison der Quartalsbilanzen nimmt zum Wochenstart eine Auszeit, und auch marktbewegende Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Der wohl wichtigste Termin steht am Mittwochabend mit der Sitzung der US-Notenbank Fed an.

WALL STREET

Lustlos hat sich der US-Aktienhandel zum Wochenausklang präsentiert.

Während sich der Dow Jones Index um 0,16 Prozent auf 38'109,43 Punkte verteuert hat, musste der NASDAQ Composite einen leichten Tagesverlust in Höhe von 0,36 Prozent auf 15'455,36 Zähler hinnehmen.

Von neuen Inflationsdaten kam kein Impuls. Das von der US-Notenbank favorisierte Preismass, der Gesamtindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag im Dezember wie im Monat zuvor 2,6 Prozent über dem Vorjahreswert. In der Kernrate erhöhte er sich mit 2,9 Prozent einen Tick unter der Prognose von 3,0 Prozent. Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen nach dem kräftigen Rückgang am Vortag wieder etwas nach oben.

Unterdessen steigerten die US-Verbraucher ihre Ausgaben im Dezember etwas stärker als erwartet. Das passte in das unter der Woche vom unerwartet stark ausgefallenen US-Wirtschaftswachstum im vierten Quartal gezeichnete Bild einer widerstandsfähigen Konjunktur.

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 bis zum Handelsende um 0,77 Prozent auf 36'026,94 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit hingegen um 0,21 Prozent abwärts auf 2'904 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt gleichzeitig wiederum 0,88 Prozent auf 16'092 Stellen.

Zum einen sorgen laut Marktteilnehmern die jüngsten robusten US-Wirtschaftsdaten für Zuversicht, zum anderen der anhaltende Trend nachlassender Inflation in den USA. In Tokio setzten die Akteure zudem auf positive Nachrichten von den Quartalsberichten der Unternehmen, und an den chinesischen Börsen hellen neue Hilfsmassnahmen für den kriselnden Immobiliensektor die Stimmung auf.

Chinas Regierung hatte am Freitag Hilfsgelder für den Immobiliensektor bereits für die kommenden Tage angekündigt. Im vergangenen Jahr hatten die Banken Unternehmen der Immobilienbranche bereits Kredite in Höhe von insgesamt umgerechnet 1,3 Billionen Euro gewährt, wie die Regierung kürzlich mitgeteilt hatte. "Angesichts der aktuellen finanziellen Schwierigkeiten einiger Immobilienprojekte können Regionalregierungen eine Liste von Projekten vorschlagen, die finanzielle Unterstützung erhalten können", zitierte die Zeitung des Ministeriums Vertreter des Bauressorts. Hinzu kämen Erleichterungen für Immobilienkäufer, wie beispielsweise von der Stadt Guangzhou am Wochenende verkündet, so die Marktteilnehmer von Saxo Markets.

