Roter Wochenstart: Asiatische Indizes geben nach

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse präsentierte sich am Freitag mit leichten Gewinnen.

Zwar eröffnete der SMI quasi unverändert, anschliessend konnte er aber überschaubare Gewinne erzielen. Er verabschiedete sich 0,26 Prozent stärker bei 10'879,52 Punkten ins Wochenende.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI legten moderat zu. Während der SPI letztlich 0,27 Prozent auf 14'267,38 Punkte gewann, beendete der SLI den Handel mit einem kleinen Zuschlag von 0,2 Prozent bei 1'719,57 Stellen.

Händler vermissten die Impulse. "Keine Vorgaben aus den USA und kaum Firmennachrichten", sagte ein Händler laut awp. "Danke fürs Wecken", meinte ein anderer Börsianer. Weil in den USA die Märkte am Vortag wegen "Thanksgiving" geschlossen waren, fehlten vor allem die Vorgaben von der Wall Street. Heute, am sogenannten Shopping-Tag "Black Friday", wird an der Wall Street nur am Morgen gehandelt. Daher erwarteten Marktteilnehmer auch hierzulande einen ruhigen Handelstag.

"Ob das Jahresendrally wirklich angelaufen ist, wie viele Marktteilnehmer glauben, wird sich jedenfalls noch zeigen müssen", sagte ein Händler. "Ich denke, wir sind schon mitten drin und haben einen grossen Teil bereits hinter uns", so ein anderer Händler. Bisher lief der November sehr gut.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen zum Wochenschluss vorsichtig zu.

So startete der DAX nahezu unverändert und zog auch im weiteren Handelsverlauf nur leicht an. Dabei liess er auch wieder die Marke von 16'000 Punkten hinter sich, über der er letztendlich auch 0,22 Prozent fester bei 16'029,49 Punkten schloss.

Nach vier Wochen mit Kursgewinnen zeichnet sich am Montag im DAX zunächst ein etwas schwächerer Start ab. Mit bis zu 16'041 Punkten war der DAX in der Vorwoche fast punktgenau an das Zwischenhoch von Ende August herangelaufen. Das Rekordhoch von Ende Juli bei 16'528 Punkten lässt der Jahresendrally allerdings noch etwas Spielraum.

Nach eher lustlosem US-Handel am "Black Friday" sind es am Morgen aber die asiatischen Börsen, die in Europa zunächst für negative Vorgaben sorgen. Gerade chinesische Aktien werden stärker verkauft.

WALL STREET

Die US-Börsen haben den verkürzten Handel am "Black Friday" uneinheitlich beendet.

Der Dow Jones Index bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Gewinnzone und schloss 0,33 Prozent höher auf 35'390,15 Zähler. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor hingegen leicht an wert und ermässigte sich um 0,11 Prozent auf 14'250,85 Punkte.

Die Anleger bleiben zuversichtlich, dass die Leitzinsen ihren Gipfel erreicht haben und die Wirtschaft nicht in eine Rezession treiben wird.

Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem "Black Friday", wurde an den US-Börsen nur bis 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gehandelt. Tags zuvor waren die Handelsplätze in New York wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen geblieben. Der "Black Friday" gilt als besonders wichtiger Tag für das Weihnachtsgeschäft der Einzelhändler. Diese könnten zum Wochenschluss bereits mitteilen, ob sie mit der Kundenfrequenz zufrieden sind.

ASIEN

Die asiatischen Märkte bewegen sich am Montag in der Verlustzone.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 6:50 Uhr unserer Zeit 0,57 Prozent auf 33'432 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,28 Prozent auf 3'032 Zähler nach. Für den Hang Seng geht es in Hongkong derweil um 0,55 Prozent nach unten auf 17'462 Stellen.

Mit Abgaben zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Während die Börse in Tokio nach anfänglichen leichten Gewinnen im Verlauf ins Minus drehte, geht es an den chinesischen Börsen erneut deutlicher nach unten. Die Anleger warteten auf klare Aussagen bezüglich der Unterstützung des angeschlagenen Immobilien-Sektors, heisst es. Zuletzt hatte es hier sowohl stützende als auch belastende Aussagen in Bezug auf mögliche Hilfen für den Sektor gegeben.

Dazu kommt die Insolvenz des Finanzkonzerns Zhongzhi Enterprise, die weiterhin belastet. Die Verbindlichkeiten übersteigen die Vermögenswerte um mindestens 31 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen habe ein "signifikantes Fortführungsrisiko", teilte Zhongzhi am vergangenen Donnerstag mit.

Daneben stehen am Donnerstag die Einkaufsmanageindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor im November auf der Agenda, die weiteren Aufschluss über die chinesische Konjunktur geben werden.

In Japan verweisen Teilnehmer auf leichte Gewinnmitnahmen. Belastend wirkt auch der Yen, der gegenüber dem Dollar zulegt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires