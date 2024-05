SMI mit stabilem Start -- DAX eröffnet behauptet -- Asiatische Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Montag kaum.

Der SMI notiert zum Handelsstart am Montag in der Nähe der Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Die Vorgaben für den Wochenstart sind laut Händlern gemischt. Die Wall Street hatte sich am Freitag uneinheitlich ins verlängerte Wochenende verabschiedet. Die US-Anleger kehren also erst am morgigen Dienstag zurück. In Asien tendieren die Börsen zu Wochenbeginn überwiegend freundlich.

Während die Berichtssaison nun mehr oder weniger abgeschlossen ist, rücken im Wochenverlauf verschiedene Konjunkturdaten in den Vordergrund. Vor allem gegen Ende der Woche dürften Inflationsdaten aus den USA das Geschehen beeinflussen. Der dann erwartete PCE-Index gilt als das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank. Zudem sei im Hinblick auf das bevorstehende Monatsende ohnehin mit einer gewissen Volatilität im Wochenverlauf zu rechnen, heisst es im Handel.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich nach dem Wochenende kaum verändert.

Der DAX bewegt sich zum Ertönen der Startglocke schmale 0,05 Prozent im Plus bei 18'703,13 Punkten.

Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken hatte die Rekordrally im DAX zuletzt etwas ausgebremst, nachdem er Mitte Mai mit 18'892 Punkten einen Höchststand erreicht hatte. Eine erste Orientierungsmarke nach unten bietet das bisherige Korrekturtief vom Freitag bei 18'515 Punkten.

Der Höhepunkt des Tages sind wohl die Daten zum ifo-Geschäftsklima. "Nach dem erneuten Anstieg der Einkaufsmanagerindizes dürften sich die deutschen Unternehmen auch in der ifo-Befragung bereits den vierten Monat in Folge optimistischer gezeigt haben", schrieb Marktstratege Robert Greil vom Bankhaus Merck Finck.

WALL STREET

An den US-Börsen wagten sich die Anleger am Freitag nach den Vortagesverlusten wieder etwas aus der Deckung.

Der Dow Jones Index bewegte sich zum Ertönen der Startglocke leicht im Plus und pendelte dann weitgehend um die Nulllinie. Bei 39'069,59 Punkten (plus 0,01 Prozent) ging der Traditionsindex in den Feierabend. Der NASDAQ Composite startete fester und legte dann weiter zu. 1,10 Prozent im Plus - bei 16'920,79 Einheiten - schloss der US-Tech-Index.

Nach den deutlichen Verlusten des Vortages notierten die US-Börsen am Freitag mit Kursgewinnen. Zurückhaltung bei den Anlegern entstand jedoch dadurch, dass die Börsen in den USA am Montag wegen des Memorial Days geschlossen sein werden. Bereits am Wochenschluss fand am US-Anleihemarkt nur ein verkürzter Handel bis 20:00 Uhr MESZ statt. Allgemein war am Freitag ein ruhiger Handelstag zu sehen.

Am Vortag wurde das Marktgeschehen stark von Zinssorgen beeinträchtigt. Nachdem das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der letzten Zinssitzung der Fed Hoffnungen auf eine frühere als erwartete Zinswende einen kräftigen Dämpfer verpasst hatte, führten am Donnerstag starke US-Einkaufsmanagerindizes dazu, dass baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank vorerst wohl nicht zu erwarten sind.

Dies verdeutlichte am Donnerstag auch der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic. Der Währungshüter betonte, dass sich der Markt auf länger anhaltend höhere Zinsen einstellen müsse. Der Weg zum Zwei-Prozent-Ziel bei der Inflation sei noch weit. "Wir müssen etwas geduldiger sein und uns sicherer sein, dass die Inflation auf dem Weg zu zwei Prozent ist, bevor wir uns bewegen", sagte Bostic in einer von "Dow Jones Newswires" zitierten Rede an der Stanford Graduate School of Business. Auch andere Fed-Vertreter hatten sich im Verlauf der Woche dahingehend geäussert, dass es wohl keine baldigen Zinssenkungen geben wird - ein weiterer Dämpfer für die auf Zinssenkungen hoffenden Börsianer.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte lege am Montag zu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt 0,26 Prozent auf 38'748,45 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,37 Prozent fester bei 3'100,22 Zählern. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,31 Prozent im Plus bei 18'665,79 Zählern (7:00 Uhr MESZ).

Teilnehmer verweisen unter anderem auf die positiven Vorgaben der Wall Street. Jedoch werde auch auf weitere Inflationsdaten aus den USA im Wochenverlauf gewartet. Dann steht der PCE-Deflator, der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator, auf der Agenda. Teilnehmer erhoffen sich hier weitere Hinweise über den künftigen Zinskurs der Fed. Zuletzt hatten die Zinssenkungshoffnungen einen herben Dämpfer erlitten. Es wird jetzt erst für September mit einer ersten Zinssenkung gerechnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires