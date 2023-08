Anspannung vor Powell-Rede: SMI stabil -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen sinken letztlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag wenig bewegt.

Der SMI eröffnete 0,12 Prozent leichter bei 10'960,05 Zählern, pendelt mittlerweile jedoch um den Vortagesschluss. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI verändern sich ebenso nur wenig.

Der Akteure am Schweizer Aktienmarkt halten sich zu Wochenschluss zurück, bleiben aber in Lauerstellung. Händler sprechen von einem Stillstand an den Börsen vor Jackson Hole. Denn vor einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell im Rahmen der Notenbank-Konferenz in Wyoming hemmen Zinsbefürchtungen eine weitere Erholung der Dividendenpapiere. Bis zur Rede von Powell dauert es allerdings noch etwas: Sie steht erst am späteren Nachmittag an. Und EZB-Chefin Christine Lagarde hat ihren Auftritt gar erst deutlich nach Börsenschluss hierzulande.

Allerdings hatten beide Notenbanken zuletzt immer wieder betont, datenabhängig agieren zu wollen, sodass die Hoffnungen auf mehr Klarheit bereits jetzt enttäuscht werden könnten, erklärten Experten. Die Anlegerstimmung hängt derzeit stark von der Entwicklung der US-Anleihen ab, die entsprechend unter Beobachtung stehen. Ein zeitweiser Renditerückgang kehrte sich am Vortag wegen robuster Konjunkturdaten, die besagte Zinssorgen weckten, wieder um. Ein schwacher ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland vermochte die Stimmung nicht aufzuhellen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag mit leicht positiver Tendenz.

Der DAX startete 0,25 Prozent tiefer bei 15'582,95 Punkten in den Handel, schliesst anschliessend jedoch ins Plus auf.

Vor einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell belasten abermals Zinssorgen. Die Anlegerstimmung hängt derzeit stark von der Entwicklung der US-Anleihen ab. Ein zeitweiser Renditerückgang kehrte sich am Vortag wieder um wegen robuster Konjunkturdaten, die neue Zinssorgen weckten. Damit rutschten auch die Aktienbörsen ab, vor allem jene in den USA. Das Wochenplus das DAX, das am Vortag bis zu 2 Prozent betrug, steht mittlerweile wieder an der Nulllinie. Die Blicke richteten sich zunächst auf den ifo-Geschäftsklimaindex. Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im August deutlicher als erwartet eingetrübt, woran sowohl Lagebeurteilung als auch Geschäftserwartungen Anteil hatten. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 85,7 (Juli revidiert: 87,4) Punkte. Es war der vierte Rückgang in Folge. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 86,6 prognostiziert. Für Juli waren vorläufig 87,3 Punkte genannt worden. Darüber hinaus steht eine Rede des US-Notenbankchefs im Rahmen der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole im Fokus der Anleger. Am Markt erhofft man sich die Bestätigung, dass der aktuelle Kurs der Fed ausreichend straff ist. Mit konkreten Ankündigungen rechnet Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners jedoch nicht. "Und trotzdem hat jedes seiner Worte das Potenzial, die Märkte nachhaltig zu bewegen", so der Experte.

WALL STREET Die US-Börsen tendierten am Donnerstag schwächer.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung etwas tiefer und gab dann weiter nach. Letztendlich verlor er 1,08 Prozent auf 34'099,48 Punkte. Der NASDAQ Composite legte zum Start noch zu und bewegte sich anschliessend ebenfalls in der Verlustzone, wo er den Handel 1,87 Prozent schwächer bei 13'463,97 Punkten beendete.

Hervorragende Geschäftszahlen und ein sehr optimistischer Ausblick des Chipkonzerns NVIDIA trieben am Donnerstag die Technologiewerte am US-Aktienmarkt nur kurz an - anschliessend notierte der Tech-Index deutlich tiefer. Auch der Dow Jones gab in Erwartung der Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole (Wyoming) ab.

Der Boom bei Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) liess das Geschäft von NVIDIA im vergangenen Quartal explosiv wachsen. Von Analysten und Branchenkennern hagelte es euphorische Kommentare und Lobeshymnen. Sophie Lund-Yates, Expertin bei Hargreaves Lansdown, etwa sieht einen "scheinbar unstillbaren Appetit" auf die Produkte des Unternehmens: "Der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz katapultiert die Nachfrage nach den komplexen Chips des Technologieunternehmens weiterhin in die Stratosphäre."

ASIEN

An den Börsen in Fernost ging es vor dem Wochenende abwärts.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei letztlich mit einem deutlichen Verlust von 2,05 Prozent bei 31'624,28 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite derweil um 0,59 Prozent auf 3'064,08 Einheiten. In Hongkong gab der Hang Seng unterdessen um 1,4 Prozent auf 17'956,38 Punkte ab.

Negative Vorgaben von der Wall Street und erhöhte Vorsicht vor der Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell in Jackson Hole sorgten an den asiatischen Börsen zum Wochenausklang für teils kräftige Abgaben. Die positiven Vortagesimpulse, vor allem ausgelöst durch die überraschend starken Ergebnisse von NVIDIA, waren wieder verflogen. Vielmehr machten sich wieder Zinserhöhungsspekulationen breit nach erneut gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Sie deuteten auf eine weiter robuste US-Konjunktur hin, was der US-Notenbank die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen eröffnen könnte.

Zwei Fed-Vertreter äusserten sich am Rande des Symposiums bereits. Die Präsidentin der Bostoner Fed, Susan Collins, sagte, die Fed habe "mehr zu tun", um die Inflation auf ihr Ziel von 2 Prozent zu bringen, und dass weitere Zinserhöhungen möglich seien, wenn die Daten einen solchen Schritt unterstützten. Dagegen sagte der Präsident der Philly Fed, Patrick Harker, es sei wahrscheinlich eine gute Idee, die Zinsen für den Rest des Jahres konstant zu halten und zu sehen, wie sich das auf die Wirtschaft auswirke.

