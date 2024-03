Auftakt in die verkürzte Karwoche: SMI leichter -- DAX nach neuem Rekordhoch stabil -- Asiens Börsen letztlich tiefer

SCHWEIZ

Der Auftakt in die verkürzte Karwoche fällt an der Schweizer Börse eher zurückhaltend aus.

Der SMI eröffnete die Sitzung 0,19 Prozent tiefer bei 11'630,09 Punkten und bewegt sich auch aktuell im Minus.

Der SPI startete marginale 0,06 Prozent tiefer bei 15'297,67 Zählern und rutscht anschliessend etwas tiefer ins Minus. Der SLI ging 0,15 Prozent schwächer bei 1'910,78 Einheiten in den Handel und gibt auch aktuell nach.

An den Finanzmärkten steht mit dem anstehenden Osterfest eine verkürzte Börsenwoche an. Der Gründonnerstag stellt zugleich das Ende des ersten Quartals 2024 dar. Insgesamt haben sich die Börsen in den ersten drei Monaten gut entwickelt - gerade international sind zahlreiche Indizes in einem regelrechten Rekordfieber gewesen. Der SMI gönnt sich am Montagmorgen zwar eine Verschnaufpause, weist seit Jahresbeginn aber immerhin auch ein Plus von mehr als 4 Prozent auf - und dies trotz seiner eher defensiven Ausrichtung, die in dem aktuellen Stimmungsumfeld weniger gefragt ist.

"Wer derzeit Aktien hat, gibt sie nicht her und wer keine hat, ist immer stärker gezwungen, auf den fahrenden Börsenzug aufzuspringen und treibt damit die Kurse weiter nach oben", fasst ein Händler die aktuelle Gemengelage zusammen. Wenn in der kommenden Woche dann das zweite Quartal beginnt, machen die Experten der UBS zwei primäre Markttreiber aus: den Beginn der Zinssenkungszyklen der grossen Zentralbanken und die Ausweitung der Einführung und Umsetzung von KI in einer breiteren Palette von Unternehmen. Während die SNB hierzulande als erste unter den G-10 Notenbanken die Zinswende eingeläutet hat, gehen Marktteilnehmer bei Fed und Co nun davon aus, dass sie im Juni erste Senkungen vornehmen werden. Dies verleihe Risikoassets Flügel, lautet eine weitere Einschätzung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Montag ohne grosse Ausschläge - schafft es aber dennoch auf ein neues Allzeithoch.

Der DAX startete nahezu unverändert bei 18'206,36 Punkten. Anschliessend konnte er auf ein neues Rekordhoch bei 18'238,09 Punkten steigen. Aktuell bewegt er sich in einer engen Range um die Nulllinie.

Auch nach einer siebenwöchigen Gewinnstrecke zeigt der DAX zu Beginn der verkürzten Handelswoche nur wenig Schwäche. Zinssenkungserwartungen trotz robuster Wirtschaft in den USA waren vor allem in der Vorwoche die entscheidenden Treiber.

"Wer derzeit Aktien hat, gibt sie nicht her und wer keine hat, ist immer stärker gezwungen, auf den fahrenden Börsenzug aufzuspringen und treibt damit die Kurse weiter nach oben", analysierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die Lage. Irgendwann könnten aber Gewinnmitnahmen einsetzen, warnte er.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen hielten sich am Freitag zurück.

Der Dow Jones Index bewegte sich vor dem Wochenende überwiegend in der Verlustzone und verlor letztlich 0,77 Prozent auf 39'475,90 Punkte. Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen etwas freundlicher und verbesserte sich zum Handelsschluss um 0,16 Prozent auf 16'428,82 Zähler.

Die Anleger an der Wall Street haben nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag Gewinne mitgenommen. Die abgelaufene Woche stand im Zeichen der geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch. Die Fed steuert zwar unverändert auf eine Lockerung ihrer straffen Geldpolitik zu, was die wichtigsten US-Indizes zuletzt auf weitere Höchststände getrieben hatte. Die Währungshüter scheinen es aber nicht allzu eilig zu haben. Robuste US-Konjunkturdaten vom Donnerstag untermauerten diese Einschätzung.

ASIEN

An den Börsen in Asien dominierten am Montag die Bären.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 1,16 Prozent auf 40'414,12 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite 0,71 Prozent auf 3'026,31 Zähler nach. In Hongkong notierte der Hang Seng derweil 0,16 Prozent tiefer bei 16'473,64 Einheiten.

In Tokio sprachen Teilnehmer von Gewinnmitnahmen nach dem Erreichen eins Rekordhochs am Freitag. Beobachter sprachen nach wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street von einem in der Breite impulsarmen Handel. Der Markt warte auf möglicherweise bewegende Konjunkturdaten im Verlauf der Woche - insbesondere neue Inflationsdaten aus den USA, die massgeblich sein könnten für die von der US-Notenbank avisierten Zinssenkungen im Jahresverlauf.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires