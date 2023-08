Notenbanker-Treffen im Fokus: SMI und DAX mit Gewinnen -- Asiens Märkte höher

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich freundlich.

Der SMI eröffnet mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 11'025,44 Zählern und verbleibt auch weiterhin in der Gewinnzone. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schliessen sich der positiven Tendenz an.

Der positive Trend der Vortage setzt sich damit fort. Gestützt wird das Sentiment einerseits von starken Zahlen des Chipkonzerns NVIDIA, andererseits von wieder etwas gemilderten Zinsängsten nach Konjunkturdaten aus den USA. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanager-Indizes liessen die Hoffnungen der Investoren steigen, dass die US-Notenbank Fed wegen einer nicht auszuschliessenden Rezessionsgefahr womöglich keinen weiteren Zinsschritt unternehmen könnte, heisst es in Marktkreisen.

Die Zahlen von NVIDIA nach US-Börsenschluss werden beispielsweise in einem Kommentar von Swissquote als "umwerfend" bezeichnet, insbesondere der massiv über den Erwartungen ausgefallene Gewinn je Aktie oder das angekündigte Aktienrückkaufprogramm. "Ein Investor könnte sich nicht mehr wünschen", so die Online-Bank. Profitieren dürften davon insbesondere Tech-Aktien. Darüber hinaus richtet sich das Augenmerk nun aber auf das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, das am Berichtstag eröffnet wird. Die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell ist allerdings erst für den Freitag angesagt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag fester präsentieren.

Der DAX startete 0,94 Prozent stärker bei 15'876,22 Punkten und legt auch weiterhin zu.

Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole macht der US-Tech-Riese NVIDIA am Donnerstag gute Stimmung an der Frankfurter Börse. Gut sind die Vorgaben aus New York: Anleger hatten dort den Zahlen von NVIDIA schon Vorschusslorbeeren gegeben. Der Chipkonzern übertraf dann nach US-Börsenschluss die Erwartungen deutlich und festigte so seine Rolle als "Liebling der KI-Investoren". Die Entscheidung darüber, ob die bessere Stimmung anhält, könnte im weiteren Wochenverlauf in Jackson Hole fallen. Dort beginnt am Donnerstag das jährliche Notenbanker-Treffen. Das wichtigste Ereignis werde ein Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag, hiess es am Morgen von der Commerzbank. Anleger erwarten neue Eindrücke, ob der künftige geldpolitische Kurs der Währungshüter noch weitere Zinserhöhungen bringen wird.

WALL STREET

Die US-Anleger zeigten sich am Mittwoch optimistisch, besonders Tech-Aktien legten zu.

Der Dow Jones Index stieg bereits zum Handelsbeginn an, danach überwog das Kaufinteresse. Der US-Traditionsindex schloss denn auch 0,54 Prozent höher bei 34'472,98 Punkten. Auch der NASDAQ Composite begann die Sitzung im Plus und baute seine Gewinne dann weiter aus. Bei 13'721,03 Zählern und damit 1,59 Prozent stärker verabschiedete sich der Tech-Index in den Feierabend.

Das gebannte Warten auf die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag setzte sich fort. Ob es allerdings Aussagen zum weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben wird, bleibt ungewiss. Zuletzt gab es von Fed-Mitgliedern vermehrt Stimmen, die auf eine weitere Zinserhöhung im September schliessen lassen. Und wie lange die Zinsen auf dem erhöhten Niveau verharren werden, bleibt eine weitere den Markt bewegende Frage.

Da die Fed zuletzt betont hatte, "datenabhängig" über den weiteren Zinskurs zu entscheiden, dürften die kurz nach der Eröffnung anstehenden Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor für August im Fokus stehen. Erneute Anzeichen für eine anhaltend robuste US-Konjunktur könnten die Fed in ihrer Meinung bestärken, weiter an der Zinsschraube zu drehen.

ASIEN

An den Börsen in Fernost werden am Donnerstag Gewinne gemacht.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei aktuell mit einem Gewinn von 0,7 Prozent bei 32'233,17 Zählern. (7.11 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil 0,47 Prozent auf 3'092,88 Einheiten. In Hongkong legt der Hang Seng unterdessen um 1,91 Prozent auf 18'186,98 Punkte zu.

Mit teils kräftigen Gewinnen zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag. Für einen positiven Impuls sorgen die über den Erwartungen ausgefallenen Ergebnisse des US-Chipunternehmens NVIDIA. Sie sorgen insbesondere bei Technikaktien für Aufschläge. Zudem schürten schwache US-Einkaufsmanagerindizes am Vortag die Spekulation, die US-Notenbank könnte von weiteren Zinserhöhungen absehen. Erkenntnisse über den weiteren US-Zinskurs erhoffen sich die Anleger von der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires