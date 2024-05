SMI & DAX etwas höher -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag oberhalb der Nulllinie.

Der SMI notierte zur Eröffnung 0,01 Prozent höher bei 11'959, Einheiten und bewegt sich im weiterten Verlauf im Plus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI starteten unbewegt bei 15'963,69 Punkten bzw. 0,06 Prozent höher stärker bei 1'954,52 Punkten in den Handelstag und folgen anschliessend der Tendenz des Leitindex.

Die Schweizer Aktienbörse geht am Donnerstag etwas höher in den Handel. Grund dafür ist der Chipkonzern NVIDIA, der am Vorabend nach US-Börsenschluss besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse veröffentlicht hat. Der KI-Vorzeigekonzern hat zudem mit seinem Ausblick die hohen Erwartungen übertroffen. Der Aktienkurs stieg im nachbörslichen US-Handel erstmals über die Marke von 1000 Dollar.

Dagegen dürfte das Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank vom 1. Mai den Risikoappetit der Anleger wohl etwas zügeln, heisst es am Markt weiter. Das Fed hat am Vorabend ein Festhalten an den hohen Zinsen signalisiert und eine baldige Senkung erst einmal nicht in Aussicht gestellt. Einige Vertreter des Fed zeigten sogar die Bereitschaft, die Geldpolitik - falls nötig - weiter zu straffen. Zuletzt hatten wieder aufgefrischte Zinssenkungshoffnungen für den späteren Jahresverlauf für steigende Kurse an den Börsen gesorgt. Im Gegensatz zum Fed wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins wohl im Juni senken, weil die Inflation sich in der Eurozone abgeschwächt hat.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas höher.

Der DAX eröffnete den Handelstag 0,01 Prozent stärker bei 18'682,48 Zählern und zeigt sich im weiteren Verlauf mit Gewinnen.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag gut behauptet. Der DAX dürfte am Donnerstag unter dem Eindruck der NVIDIA-Zahlen und geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed zunächst in seiner jüngsten Spanne bleiben.

Die Fed hatte am Vorabend ein Festhalten an ihren hohen Zinsen signalisiert und eine baldige Senkung erst einmal nicht in Aussicht gestellt. Einige Vertreter der Fed zeigten sogar die Bereitschaft, die Geldpolitik - falls nötig - weiter zu straffen. Das dürfte Aktien-Anleger enttäuschen, rechnete man doch bislang im späteren Jahresverlauf mit Zinssenkungen. Im Gegensatz zur Fed wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins wohl im Juni senken, weil die Inflation sich in der Eurozone abgeschwächt hat.

Der Enttäuschung über die Fed steht am Donnerstag einmal mehr die Begeisterung über die Entwicklung von NVIDIA gegenüber. Der KI-Vorzeigekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick abermals die Erwartungen übertroffen und eine kräftige Dividendenanhebung sowie einen Aktiensplit angekündigt.

WALL STREET

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls nachgegeben.

Der Dow Jones Index notierte zum Ertönen der Startglocke kaum bewegt. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls nahe der Nulllinie. Anschliessend zeigten sich die beiden Indizes schwächer und gingen 0,51 Prozent tiefer bei 39'671,50 Punkten bzw. 0,18 Prozent leichter bei 16'801,54 Zählern in den Feierabend.

Zur Wochenmitte reagierten Anleger negativ auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, das am Abend um 20 Uhr MEZ veröffentlicht wurde. Zudem warteten die Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen des Chipherstellers NVIDIA, welche nach Börsenschluss verkündet werden.

Die Federal Reserve signalisierte, dass sie weiterhin an ihren hohen Zinssätzen festhalten werde und keine baldige Senkung in Aussicht stelle. Es wurde angemerkt, dass "viele" Mitglieder sogar die Wirksamkeit der aktuellen Geldpolitik in Frage stellen und Zweifel darüber haben, ob sie ausreichend restriktiv ist, um das Inflationsziel zu erreichen. Einige Vertreter zeigten sogar die Bereitschaft, die Zinssätze weiter zu erhöhen, falls dies erforderlich sein sollte.

Laut CME FedWatch erwarten die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,4 Prozent, dass die Fed die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung am 12. Juni in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent unverändert lässt, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 80,4 Prozent, dass sie dies auch im Juli tun wird.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Donnerstag mehrheitlich nach.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 hat letztlich 1,26 Prozent auf 39'103,22 Punkte gewonnen.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite derweil schliesslich 1,33 Prozent tiefer bei 3'116,39 Zählern. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng zeitweise 1,49 Prozent leichter bei 18'909,48 Zählern (MEZ: 09:42).

An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag in verschiedene Richtungen. Während in Japan Gewinne verzeichnet werden, geht es in China abwärts.

