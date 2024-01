SMI stabil erwartet -- DAX vorbörslich etwas höher -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng hebt ab

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz dürften sich zunächst zurückhalten.

Der SMI pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich ebenso gut behauptet präsentieren.

Die Märkte dürften nach erneut guten US-Vorlagen weiter nach oben laufen. Allerdings lasse die Dynamik der Kursgewinne trotz zwischenzeitlich neuer Rekorde auch an Wall Street nun leicht nach, heisst es. Marktschwere Titel wie Microsoft und Google gaben zum Handelsschluss sogar leicht nach und gehypte Aktien wie NVIDIA wiesen nur noch kleine Kurgewinne auf. In Europa dürfte vor allem die Sitzung der EZB am Donnerstag immer stärker in den Vordergrund rücken und für Vorsicht bei neuen Engagements sorgen. Die Börsen hatten zu euphorische Erwartungen über eventuelle Zinssenkungen schon im April aber sukzessive zurückgefahren. Falls EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Möglichkeit von Senkungen ab Juni andeutet, dürfte dies ausreichend positiv für die Börsen sein.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag leicht aufwärts gehen.

Der DAX steigt vorbörslich leicht.

In den USA nimmt die Berichtssaison derweil weiter Fahrt auf. Die Börsen in New York befinden sich in Rekordhöhen. Sie hätten ihren etwas holprigen Jahresstart inzwischen hinter sich, die Marktteilnehmer seien optimistischer geworden für die US-Wirtschaft und setzten auf das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI), hiess es von der Commerzbank. Vor allem grosse Technologiekonzerne stehen in den USA in dieser Woche mit Quartalszahlen im Fokus. Hierzulande ist es unternehmensseitig am Dienstag noch recht ruhig.

WALL STREET

Die US-Märkte begannen die neue Handelswoche mit neuen Höchstständen.

Der Dow Jones Index schloss X 0,38 Prozent höher bei 38'006,31 Punkten. Der NASDAQ Composite ging mit einem Aufschlag von 0,32 Prozent bei 15'360,29 Punkten in den Feierabend.

Nach der Rally zum Wochenschluss mit Rekordständen trieben Anschlusskäufe die Wall Street am Montag auf neue Hochs. Dow, S&P 500 und NASDAQ 100 markierten schon kurz nach Handelsstart neue Bestmarkten. Die technolgielastige Nasdaq marschiert erneut vorneweg. Trotz der jüngsten Rekordstände der Indizes haben nicht alle Werte die Rally mitgemacht.

Marktstratege Mike Wilson von Morgan Stanley, der sich bislang eher pessimistisch über die Märkte geäussert hat, sieht bei der vorangegangenen Jahresendrally vor allem Aktien niedrigerer Qualität im Hintertreffen. "Die relative Entwicklung in diesem Jahr ist eine Rückkehr zum klassischen späten Zyklusumfeld, in dem wir uns befinden und das in vielerlei Hinsicht gleichbedeutend mit einer weichen Landung ist", erläutert Wilson. Gesunkene Rentenrenditen und erhöhte Aktienbewertungen seien ein typisch spätzyklisches Phänomen.

Für Investmentstratege und CEO Matthew Tuttle von Tuttle Capital Management sind die Grossen 7 im Technologiebereich nun überkauft. "Mein Gefühl sagt mir, dass wir nicht so schnell vorankommen, bis wir die verschiedenen Auffassungen zwischen Markt und Fed über Zinssenkungen gelöst haben, aber man sollte nicht die Kraft der Bullen unterschätzen, wenn diese in Fahrt kommen."

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte bewegen sich am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio verliert der Nikkei 225 aktuell (7.15Uhr MEZ) um 0,12 Prozent auf 36'503,96 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite hingegen 0,21 Prozent auf 2'762,04 Einheiten zu. Der Hang Seng in Hongkong steigt unterdessen um satte 2,94 Prozent auf 15'400,30 Stellen.

Positive Vorzeichen dominieren am Dienstag an den Börsen in Ostasien. Die Märkte der Region folgen den US-Börsen nach oben, die am Montag neue Rekordstände verzeichneten. Im Blick steht die Zinsentscheidung der Bank of Japan. Sie hat ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs bestätigt. Viele Marktteilnehmer seien jedoch der Ansicht, dass sie noch in den ersten Monaten dieses Jahres davon abkehren werde, denn die Inflation verharre nach wie vor über dem Ziel der BoJ von 2 Prozent, heisst es. Der Hang-Seng-Index in Hongkong führt derweil die Gewinner an. Auftrieb erhält er von Berichten staatlicher chinesischer Medien, wonach Ministerpräsident Li Qiang die zuständigen Stellen aufgefordert habe, geeignete Massnahmen zu ergreifen, um den Ausverkauf an der Börse aufzuhalten. Anleger wollten allerdings mutige Entscheidungen, meint Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung bei Pepperstone. Alles darunter würde nur neue Wetten auf einen fallenden Markt provozieren. In Shanghai profitieren die Kurse weit weniger von den angeblich geplanten Massnahmen. Offenbar sind die Anleger hier skeptischer.

