Börsen in Fernost mit Verlusten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt setzte seine Konsolidierungstendenz vom Wochenstart auch am Dienstag fort.

Der SMI eröffnete die Sitzung minimal fester und bewegte sich auch im Verlauf auf grünem Terrain. Die Ausschläge hielten sich jedoch in Grenzen, bevor der Schweizer Leitindex 0,39 Prozent höher bei 10'782,23 Punkten aus dem Handel ging.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI tendierten ebenfalls etwas aufwärts und gingen 0,29 Prozent fester bei 14'154,90 Einheiten resp. 0,21 Prozent im Plus bei 1'707,72 Zählern in den Feierabend.

Mit einer Spanne von nicht einmal 40 Punkten sei der Markt mit einem "Ruhepuls" unterwegs, kommentierte ein Händler. Generell scheine die Risikobereitschaft der Investoren derzeit nachzulassen. Dies zeige sich auch daran, dass die Märkte auch in Europa nicht nur an Richtung verloren haben - auch die Volatilität habe abgenommen.

"Die grosse Frage, die sich den Anlegern stellt, lautet: Stehen die Aktienmärkte nach den jüngsten Avancen vor einer Korrektur oder ist die derzeitige Konsolidierung nur eine Verschnaufpause vor dem Erreichen neuer Höchststände?", fasste ein Börsianer zusammen. Während aus technischer Sicht eine Korrektur durchaus wahrscheinlich sei, sprächen die makroökonomischen Daten eine andere Sprache. Am Abend wird das Sitzungsprotokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht. Im Vorfeld zogen es Anleger vor, sich zurückzulehnen und die weiteren Entwicklungen abzuwarten.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Dienstag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginal höher und bewegte sich auch im Verlauf in einer engen Range um die Nulllinie. Letztlich verliess er den Handel 0,01 Prozent schwächer bei 15'900,53 Zählern.

Die Hängepartie des DAX unterhalb der Marke von 16'000 Zählern ging am Dienstag weiter. Die Vorgaben von der Wall Street am Vorabend und auch von den asiatischen Börsen am Morgen waren unterstützend. Rückenwind kam vor allem von tendenziell niedrigeren Renditen am Markt für US-Staatsanleihen.

Am Abend nach XETRA-Handelsschluss richtet sich das Interesse auf das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed. "Das Protokoll wird Aufschluss über die Diskussionen geben, die zu der Entscheidung der Fed geführt haben, den Leitzins unverändert zu lassen", schrieb die Postbank in einem Ausblick.

Sollte der Tenor des Protokolls eher zu einer straffen Geldpolitik in den USA tendieren, dann dürfte es an den Finanzmärkten zu stärkeren Schwankungen kommen, so die Prognose der Bank.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag abwärts.

Der Dow Jones Index notierte zum Ertönen der Startglocke bereits leicht im Minus und gab auch anschliessend nach. Zu Handelsende stand ein Abschlag von 0,18 Prozent auf 35'088,29 Punkte an der Kurstafel. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls schwächer und verblieb auch weiterhin auf rotem Terrain. Er beendete den Tag 0,59 Prozent tiefer bei 14'199,98 Zählern.

Die Anleger hielten sich mit Blick auf das Fed-Protokoll und Geschäftszahlen von NVIDIA zurück, heisst es am Markt.

Wie aus dem Fed-Protokoll der jüngsten Zinssitzung hervorgeht, seien sich alle Mitglieder der Notenbank einig, dass künftige geldpolitische Entscheidungen datenabhängig seien. Bei künftigen geldpolitischen Entscheidungen hat die Fed eine vorsichtige und zurückhaltende Vorgehensweise in Aussicht gestellt.

ASIEN

In Fernost tendieren die wichtigsten Indizes am Mittwoch tiefer.

In Tokio kann der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit um 0,29 Prozent zulegen auf 33'451,83 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,57 Prozent auf 3'050,58 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong mittlerweile 0,53 Prozent abgibt auf 17'657,45 Zähler.

An den asiatischen Aktienmärkten fallen die Bewegungen der Indizes am Mittwoch im Handelsverlauf gering aus. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich. Am meisten tut sich in Tokio, wo der Nikkei-225 etwas Fahrt aufnimmt, nachdem er im Minus gestartet war. Etwas Rückenwind kommt vom nachgebenden Yen. Am Donnerstag findet in Japan wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Dem Handel fehlen frische Impulse, nachdem sich auch an der Wall Street am Vortag nur wenig getan hatte. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbankskitzung hatte keine neuen Erkenntnosse über die weitere Zinspolitik gebracht. "Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der Ausschuss in der Position war, vorsichtig vorzugehen", heisst es in der Aufzeichnung. Weiter will die US-Notenbank demnach vor allem datenabhängig agieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires