Nach Fed-Entscheid: SMI höher erwartet -- DAX nimmt vorbörslich Visier auf Rekordhoch -- Asiens Börsen fester

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse dürften Anleger am Donnerstag in Kauflaune sein.

Der SMI zeigt sich vorbörslich fester.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden ebenfalls im Plus erwartet.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag fester eröffnen. Gemäss den vorbörslichen Notierungen folgen die hiesigen Aktien den starken Vorgaben aus den USA, wo die Investoren im Anschluss an den Zinsentscheid der US-Notenbank Aktien zugekauft haben. Die Zinsen wurden zwar wie erwartet nicht verändert, die Erleichterung an den Märkten stützt sich indes auf die Annahme, dass im laufenden Jahr weiterhin mit mehreren Zinssenkungen zu rechnen ist.

Die Aussagen des Fed implizierten im Vergleich zum Dezember unverändert drei Zinsschritte, heisst es etwa in einem Kommentar des CIO Office der UBS. Dies habe die Aktienmärkte unterstützt. Die Bank selber geht von einem insgesamt robusten Ausblick für die US-Wirtschaft aus und rechnet in ihrem Basisszenario ebenfalls weiterhin mit drei Zinssenkungen im laufenden Jahr, wobei der erste im Juni erfolgen dürfte. Der Fokus der Investoren richtet sich nun am Berichtstag auf die SNB und die Bank of England. Von der SNB erwartet eine Mehrheit der Ökonomen ebenfalls keine Senkung der Zinsen, wobei einzelne Kommentatoren indes eine Überraschung nicht ausschliessen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Donnerstag auf Rekordjagd begeben.

Der DAX gewinnt vorbörslich hinzu und nimmt dabei neue Rekordmarken ins Visier.

Gestützt durch US-Zinssignale sollte der DAX am Donnerstag seine Rekordjagd fortsetzen. An der Wall Street hatten Dow Jones Industrial und S&P 500 am Vorabend neue Höchststände erreicht. Wie in den vergangenen Monaten hat die US-Notenbank erwartungsgemäss nicht mehr an der Zinsschraube gedreht. Die Fed geht aber nun von einem deutlich höheren Wirtschaftswachstum aus als noch vor drei Monaten. Dennoch zeichnen sich in diesem Jahr weiter insgesamt drei Leitzinssenkungen ab. Experten halten es nach wie vor für wahrscheinlich, dass der Senkungszyklus im Juni startet.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte fester.

Der Dow Jones Index legte im späteren Handel deutlicher zu und verabschiedete sich mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 39'511,74 Punkten in den Feierabend, zwischenzeitlich wurde bei 39'529 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der NASDAQ Composite legte schlussendlich ebenfalls zu, hier stand zum Handelsende ein Plus von 1,25 Prozent auf 16'369,41 Zähler.

Nach der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank zeigten sich Anleger wieder verstärkter engagiert. Der Markt war fest davon ausgegangen, dass die Fed das aktuelle Zinsniveau bestätigen wird. Das taten die Währungshüter schlussendlich auch, sie bestätigten den US-Leitzins in der Spanne bei bei 5,25-5,5 Prozent. Zeitgleich stellten die Währungshüter für dieses Jahr im Mittel weiterhin einen Leitzins von 4,6 Prozent in Aussicht, damit deuten sich drei Zinssenkungen für 2024 an.

ASIEN

Im Donnerstagshandel gewinnen die asiatischen Märkte hinzu.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei 225 nach seiner gestrigen Feiertagspause letztlich 2,0 Prozent im Plus bei 40'816 Punkten und damit auf einem neuen Rekordhoch.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite minimale 0,07 Prozent auf 3'081,70 Zähler zu. In Hongkong steigt der Hang Seng derweil 2,25 Prozent auf 16'916,04 Einheiten.

Mit teils kräftigen Aufschlägen zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag und knüpfen damit an die positive Entwicklung in den USA nach neuen Aussagen der US-Notenbank zum Zinspfad an. Die Währungshüter haben die Leitzinsen bestätigt, gleichzeitig aber bekräftigt, dieses Jahr weiterhin drei Zinssenkungen zu erwarten. Dass der Zinspfad unsicher sei, die Inflationsfortschritte nicht gesichert seien und die Fed weiter von Sitzung zu Sitzung entscheiden wolle, tat der Zinssenkungszuversicht keinen Abbruch. Stützend dürften aber auch Kommentare der chinesischen Notenbank wirken: Es gebe Spielraum, die Anforderungen an die Reserven der Banken zu senken, sagte Vize-Gouverneur Xuan Changneng. Die People's Bank of China will eine neue Fazilität einführen, um die High-End-Produktion des Landes und die digitale Wirtschaft zu unterstützten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires