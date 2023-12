Erneut leichte Gewinnmitnahmen erwartet -- SMI vorbörslich etwas tiefer -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen entwickeln sich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Dienstag an seine schwächere Tendenz zum Wochenstart anknüpfen.

Der SMI tendierte am Montag etwas tiefer und ging 0,32 Prozent leichter bei 11'155,80 Zählern in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen nach einem schwächeren Start ebenfalls auf negativem Terrain. Der SPI ging 0,38 Prozent tiefer bei 14'601,03 Punkten aus der Sitzung, der SLI musste letztlich Einbussen in Höhe von 0,59 Prozent auf 1'782,35 Stellen verkraften.

Damit könnte sich die Konsolidierung am Markt weiter fortsetzen. Der Handel dürfte in der Vorweihnachtswoche weiter in ruhigen Bahnen verlaufen.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt geht die Richtungssuche auch am Dienstag weiter.

So startete der DAX hatte am Montag 0,60 Prozent auf 16'650,55 Zähler eingebüsst.

Der Dax bleibt nach seiner Rekordjagd auf Richtungssuche. Am Dienstag versucht er es nun wieder etwas nach oben. Einige Anleger hoffen noch auf eine kleine Weihnachtsrally, auch wenn der Dax mit seiner jüngsten Rekordjagd bereits die meisten Wünsche erfüllt haben dürfte. Sie hatte ihn vom Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent nach oben auf 17'003 Punkte getrieben. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wies auf die aktuelle Diskrepanz zur Wall Street hin: "Während der Dax gestern den fünften Handelstag in Serie verloren hat, hat der Dow Jones gestern den achten Handelstag am Stück im Plus beendet. Die unterschiedliche Entwicklung der letzten Tage zeigt deutlich, dass die Anleger nach den letzten Notenbank-Treffen jenseits des Atlantiks mit früheren Zinssenkungen rechnen als in der Eurozone." Auch nach der Sitzung der Bank of Japan gingen die Anleger davon aus, dass die Zinsen in dem Land erst im zweiten Quartal 2024 steigen werden, so Altmann. Das schwäche den Yen und helfe gleichzeitig dem japanischen Aktienmarkt.

WALL STREET

Am Montag herrschte an den US-Börsen eine verhalten freundliche Stimmung.

Der Dow Jones Index schloss mit 37'305,82 Punkten nahezu unverändert. Der NASDAQ Composite gewann daneben 0,61 Prozent auf 14'904,81 Punkte.

Der Dow Jones Industrial hat am Montag seinen Rekordlauf in gemässigtem Tempo fortgesetzt und zwischenzeitlich eine weitere Bestmarke erklommen. Insgesamt hielten sich die Bewegungen an den US-Börsen in Grenzen. Börsianer gehen davon aus, dass die grossen Adressen in den Märkten ihre Bücher für 2023 bereits geschlossen haben und es daher auch in den restlichen Tagen bis Jahresende recht ruhig zugehen dürfte.

ASIEN

An den Börsen in Asien zeigen sich die Anleger am Dienstag unentschlossen.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,41 Prozent auf 33'219,39 Indexpunkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 2'915,99 Zählern. Abwärts geht es unterdessen in Hongkong: Der Hang Seng verliert zwischenzeitlich 1,04 Prozent auf 16'456,05 Indexpunkte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires