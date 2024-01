Nach "Beige Book": SMI in Grün -- DAX im Plus -- Dow Jones vorbörslich etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins

SCHWEIZ

Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich am Donnerstag etwas fester.

Der SMI bewegt sich derzeit in der Gewinnzone, nachdem er 0,5 Prozent tiefer bei 11'092,79 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der positiven Tendenz des Leitindex. Zuvor war der SPI 0,4 Prozent leichter bei 14'464,83 Zählern gestartet, während der SLI zum Start 0,22 Prozent auf 1'748,84 Einheiten nachgegeben hatte.

Der SMI näherte sich im Verlauf des Morgens auch wieder der 11'200-Punkte-Marke, nachdem sich in der Startphase noch keine klare Tendenz abgezeichnet hatte. Händler sprechen gleichwohl nur von einer "Stabilisierung". Viel mehr liege derzeit angesichts der schwindenden Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen nicht drin. Am Vortag war der SMI zeitweise auf unter 11'100 Punkte gefallen und damit auch unter den Jahresschlusskurs 2023. Das Highlight am Berichtstag sind Richemont: Das Papier vollführt nach der Vorlage von Umsatzzahlen einen veritablen Kurssprung.

"So schnell wie die Investoren Ende 2023 ihre Zinssenkungserwartungen nach oben schraubten, so schnell werden sie jetzt von den Vertretern von Fed und EZB wieder eingefangen", kommentiert ein Analyst das Marktgeschehen, welches trotz der aktuellen Avancen von Zurückhaltung geprägt sei. Nach den mahnenden Worten verschiedener Notenbanker in den vergangenen Tagen seien die Renditen am Anleihemarkt wieder gestiegen und im Gegenzug die Aktienkurse zurückgekommen.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag zeigt sich der deutsche Leitindex freundlich.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,05 Prozent höher bei 16'440,66 Punkten. Inzwischen verbucht er deutlichere Gewinne.

Für den DAX zeichnet sich am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch ab. Ob es für mehr reicht, muss sich zeigen, denn Investoren scheinen sich inzwischen immer mehr darauf einzustellen, dass die Notenbanken mit Zinssenkungen keine allzu grosse Eile haben.

Jüngst hatten gedämpfte Hoffnungen auf schon baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse gedrückt. Zudem verunsichert die träge Wirtschaft Chinas die Anleger.

Zur Wochenmitte war der deutsche Leitindex zwischenzeitlich auf das Kursniveau von Anfang Dezember zurückgefallen. Damit hatte er von den Kursgewinnen aus der Rally von Oktober bis zum Rekordhoch bei etwas über 17'000 Punkten Mitte Dezember etwa ein Viertel eingebüsst.

"Die grosse Frage ist jetzt, wie weit der DAX fallen muss, bis ein grösseres Kaufinteresse entsteht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Normalerweise müssen in den Wochen nach Jahresbeginn grössere Summen an den Märkten angelegt werden. All denen dürfte der jetzige Rücksetzer gelegen kommen."

WALL STREET

An der Wall Street bahnt sich am Donnerstag ein uneinheitlicher Auftakt an.

Der Dow Jones Index wird vorbörslich etwas leichter gesehen, wohingegen der NASDAQ Composite zulegen dürfte.

Technologiewerte erhalten einen Schub von den Geschäftszahlen des taiwanischen Chipherstellers TSMC, die als ermutigend aufgefasst werden.

In den vergangenen Tagen waren an der Wall Street Zinssenkungshoffnungen ausgepreist worden, nachdem US-Notenbankvertreter mit falkenhaften Äusserungen entsprechende Erwartungen gedämpft hatten. Auch Konjunkturdaten sprachen gegen baldige Zinssenkungen. Unter anderem zeigten die am Mittwoch veröffentlichten Einzelhandelsumsätze einen überraschend deutlichen Anstieg im Dezember, was von einer ungebrochenen Konsumfreude der Amerikaner zeugte.

Auch am Donnerstag wurden einige Konjunkturdaten von Rang veröffentlicht: Die Baubeginne gingen im Dezember nicht so stark zurück wie angenommen und es wurden mehr Baugenehmigungen erteilt als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der Vorwoche wider Erwarten zurück. Der Philadelphia Fed Index verharrte im Januar im negativen Bereich und erholte sich weniger stark als von Ökonomen prognostiziert.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich am Donnerstag uneins.

In Tokio notierte der Nikkei 225 letztlich 0,03 Prozent tiefer bei 35'466,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite derweil 0,43 Prozent höher bei 2'845,78 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong stieg um 0,75 Prozent auf 15'391,79 Einheiten.

Nachdem es an der Wall Street erneut nach unten ging mit den Indizes vor dem Hintergrund weiter gestiegener US-Marktzinsen, überwogen auch in Asien rote Vorzeichen. In Japan stützte laut Börsianern einerseits der weiter nachgebende Yen, andererseits gebe es eine Neigung zu Gewinnmitnahmen, nachdem es dort zu Beginn des Jahres deutlich nach oben gegangen war.

In Schanghai sprachen Marktteilnehmer weiter von Unwägbarkeiten mit Blick auf die Konjunktur in China und den kriselnden Immobiliensektor und hoffen weiter auf ein umfassenderes Stützungsprogramm für die Wirtschaft. In Hongkong konnte sich der HSI nach seinem 3,7-prozentigen Einbruch am Vortag zumindest fangen. Von mehr als einer rein technisch bedingten Gegenbewegung wollten Händler zunächst aber nicht sprechen.

