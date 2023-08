Asiens Börsen in Rot -- SMI gibt zum Handelsende ab -- DAX schliesst tiefer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag tiefer.

Der SMI begann den Handel bereits schwächer. Anschliessend vergrösserten sich die Einbussen, ehe der Index 1,12 Prozent im Minus bei 10'985,22 Punkten schloss.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI starteten ebenfalls bereits tiefer und verloren im Verlauf dann noch deutlicher. Letztendlich gaben sie um 1,09 Prozent auf 14'495,63 Zähler bzw. um 1,17 Prozent auf 1'733,52 Einheiten nach.

Der Schweizer Aktienmarkt setzte am Dienstag den Abwärtstrend fort. Dabei hat sich die Talfahrt des SMI im Verlauf noch etwas beschleunigt, und er ist zeitweise unter 11'000 Punkte gefallen. Händler sprachen von einem "wahren Cocktail" an Faktoren, die für sinkende Börsenkurse sorgten. Abgesehen von den zahlreichen politischen Krisenregionen nahmen die Bedenken hinsichtlich der weltweiten Konjunktur schon seit einiger Zeit zu. Nun würden sie noch durch schlechte Nachrichten aus China verstärkt. Dort sind sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion im Juli hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem schwelt in dem Land die Immobilienkrise weiter. Zwar habe die chinesische Zentralbank nun den Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit gesenkt. "Aber das dauert halt, bis es wirkt", so ein Börsianer.

Vorbörslich legten einige Schweizer Unternehmen aus der zweiten Reihe ihre Unternehmensberichte vor, unter anderem gehören dazu Straumann, Medartis, Tecan und Basilea.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag bergab.

Der DAX gewann zum Auftakt kaum hinzu, drang dann aber tief in die Verlustzone ein. Letztendlich beendete er den Handelstag 0,86 Prozent im Minus bei 15'767,28 Punkten.

Der DAX bewegte sich weiter in der Spanne der vergangenen Börsentage zwischen etwa 15'700 und gut 16'000 Zählern. Vor allem Bedenken hinsichtlich der weltweiten Konjunktur, insbesondere aber der in China hatten die Aktienmärkte zuletzt gebremst. Von dort gab es am Morgen erneut schlechte Nachrichten: Sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion blieben im Juli hinter den Erwartungen zurück. Um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen, drehte die chinesische Zentralbank indes erneut an der Zinsschraube. Der Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit wurde gesenkt.

"Die Wirtschaftslokomotive China verliert an Fahrt", resümierte Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Mit Ausnahmen der kräftigen Erholung im Pandemiejahr 2021 zeige der Trend beim Wachstum gen Süden.

WALL STREET

An den US-Börsen wurden am Dienstag negative Vorzeichen beobachtet.

Der Dow Jones Index notierte bereits zum Handelsstart im Minus und fiel dann immer weiter. Schlussendlich stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 34'946,39 Punkte an der Tafel. Der technologielastige NASDAQ Composite beendete den Tag 1,14 Prozent niedriger bei 13'631,05 Zählern, nachdem auch er auf negativem Terrain in die Sitzung gegangen war.

Weiterhin belasteten die Sorgen um die Konjunktur in China und möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Erneut gab es von dort schwache Konjunkturdaten, welche die bestehenden Bedenken weiter verstärken. Ein zusätzlicher Belastungsfaktor waren die vorbörslich veröffentlichten US-Daten, die eher auf eine Fortsetzung der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank hindeuten.

Dagegen konnte die überraschende Zinssenkung der chinesischen Notenbank (PBoC) die Sorgen kaum verdrängen. "Obwohl die Zinssenkung völlig gerechtfertigt ist, wird sie wahrscheinlich keinen dauerhaften Nutzen haben, da es keine staatlichen Unterstützungen gibt. Die geldpolitischen Auswirkungen werden höchstwahrscheinlich neutral sein oder könnten sogar als ungünstig empfunden werden, da die politischen Entscheidungsträger beginnen, den Panikknopf zu drücken, insbesondere angesichts einer lokalen Vertrauenskrise", sagte Stephen Innes von SPI Asset Management.

ASIEN

Die Börsen in Fernost geben am Mittwoch nach.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:47 Uhr) einen Verlust von 1,20 Prozent auf 31'851,32 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,25 Prozent auf 3'168,32 Einheiten. In Honkong sinkt der Hang Seng um 1,39 Prozent auf 18'323,22 Punkte.

Im Sog schwacher US-Vorgaben geht es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien nach unten. Neben weiter schwachen Konjunktursignalen aus China und zuletzt wieder deutlicher gestiegenen Marktzinsen vor dem Hintergrund von wieder auflebenden Zinserhöhungsspekulationen drücken nun auch neue Sorgen um den US-Bankensektor auf die Stimmung. Die Ratingagentur Fitch hat eine mögliche Abstufung der Bonität der US-Banken uns Spiel gebracht angesichts weiter gesehener Probleme insbesondere bei US-Regionalbanken.

Derweil zeigen neue Daten aus China, dass die Immobilienpreise zuletzt leicht gesunken sind, was keine gute Nachricht für die ohnehin schon stark problembehaftete Immobilienbranche ist.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires