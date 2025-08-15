Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Geändert am: 15.08.2025 07:27:51

Asiens Börsen uneinheitlich -- SMI beendet Handel etwas höher -- DAX schliesst fester

Die asiatischen Börsen finden am Freitag keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag unbeständig. Der deutsche Aktienmarkt legte zu.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wechselte am Donnerstag häufig sein Vorzeichen.

So eröffnete der SMI mit einem minimalen Minus und bewegte sich zunächst aufwärts. Das Plus schrumpfte jedoch allmählich. Zuletzt pendelte der Schweizer Aktienmarkt zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her. Er beendete die Sitzung 0,19 Prozent höher bei 12'001,61 Punkten.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der unbeständigen Tendenz des Leitindex und schlossen 0,13 Prozent fester bei 16'698,66 Zählern, bzw. 0,02 Prozent leichter bei 1'992,10 Einheiten.

Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska verhielten sich die Anleger vorsichtig. Denn es sei diesbezüglich sehr viel Hoffnung am Aktienmarkt eingepreist. "Die Erwartungen sind so hoch, dass auch das Enttäuschungspotenzial erheblich ist", meinte ein Händler.

Und auch die Zinssenkungserwartungen seien inzwischen sehr gut in den Aktienkursen abgebildet, hiess es weiter. Nach den am Dienstag veröffentlichten US-Inflationsdaten werde gar eine grosse Zinssenkung um 50 und nicht nur um 25 Basispunkte als nicht mehr unwahrscheinlich erachtet. "Eine Zinssenkung um 25 BP ist ganz sicher", meinte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Donnerstag zu.

So startete der DAX mit einem geringfügigen Plus und konnte im weiteren Verlauf moderat anziehen. Er beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,79 Prozent bei 24'377,50 Einheiten.

Die Anleger am deutschen Markt waren am Tag vor einer Weichenstellung im Ukraine-Krieg optimistisch. Die hierzulande vorgelegten Quartalsberichte zahlreicher Unternehmen zeigten unterdessen Licht- und Schattenseiten.

Gebannt warten Anleger auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Trump will den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine so rasch wie möglich beenden und fordert eine Waffenruhe. Unter vier Augen will er sich einen Eindruck davon verschaffen, ob der Kremlchef bereit ist zu einem Waffenstillstand und perspektivisch zu einem Frieden - und unter welchen Bedingungen. Russland unterdessen hat bislang immer wieder deutlich gemacht, dass es die annektierten ukrainischen Gebiete nicht hergibt und auch in seiner Verfassung als neue Regionen verankert hat.

"Die Erwartungen sind hoch, und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Bis allerdings die wirtschaftlichen Auswirkungen eines positiven Treffens sichtbar würden, sieht Altmann noch viel Zeit vergehen, da dies vor allem im Zuge des Wiederaufbaus der Ukraine der Fall sein werde.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag kaum von der Stelle.

Der Dow Jones schloss mit einem knappen Verlust von 0,02 Prozent bei 44'911,26 Zählern. Er hatte sich bereits zum Start kaum bewegt, war dann jedoch zunächst moderat ins Minus gefallen, bevor die Verluste wieder abgebaut werden konnten.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss bei 21'710,67 Zählern nahezu unverändert (-0,01 Prozent). Er hatte leichter eröffnet, die Verluste dann jedoch schnell abgebaut und sich hauptsächlich in der Nähe der Nulllinie bewegt.

Die Zinssenkungshoffnungen haben am Donnerstag mit den Erzeugerpreisen einen merklichen Dämpfer erhalten. Denn der Preisdruck auf der Produzentenebene in den USA hat im Juli weitaus deutlicher als erwartet zugenommen. Die Erzeugerpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, während Ökonomen lediglich einen Aufschlag von 0,2 Prozent erwartet hatten. Auch der Anstieg der Kernrate lag mit 0,9 Prozent deutlich über der Schätzung von 0,3 Prozent. Die Daten nährten Befürchtungen, dass die US-Zollpolitik die Inflation befeuern und damit die US-Wirtschaft schwächen könnte. Die am Dienstag veröffentlichten US-Verbraucherpreise hatten den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank dagegen nicht entgegengestanden.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost schlagen an Freitag unterschiedliche Richtungen ein. In den USA hatten unerwartet deutlich gestiegene Erzeugerpreise die weit gediehene Zinssenkungserwartung für Dezember nur leicht gedämpft.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:01 Uhr) einen Gewinn von 1,47 Prozent bei 43'277,22 Punkten.

Für Auftrieb sorgt, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal des Jahres mit 0,3 Prozent zum Vorquartal stärker gewachsen ist als mit 0,1 Prozent erwartet. Die von den USA erhobenen Zölle wurden damit überraschend gut weggesteckt. Zugleich ging der Preisanstieg im Quartal zum Vorquartal etwas zurück, wenngleich er weiter über der Zielmarke der Notenbank liegt. Das dämpft die zuletzt bereits etwas abgeebbte Erwartung einer baldigen Zinserhöhung weiter. Unterstützung kommt vom Yen. Er zieht nach dem gut ausgefallenen BIP im Verlauf des Handels zwar etwas an, liegt aber unter deutlich unter dem Niveau der gleichen Vortageszeit, weil der Dollar Auftrieb erhielt vom starken Anstieg der Erzeugerpreise.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,60 Prozent auf 3'688,60 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng 1,16 Prozent auf 25'222,98 Einheiten ab.

Auch aus China wurden neue Konjunkturdaten gemeldet. Dabei verfehlten die Anlageinvestitionen der Städte von Januar bis Juli die Wachstumserwartung. Die Zunahme der Industrieproduktion im Juli fiel zum Vorjahr mit 5,7 Prozent zwar nur einen Tick unter der Erwartung aus, im Vormonat hatte das Wachstum aber noch bei 6,8 Prozent gelegen. Ausserdem legte der Einzelhandelsumsatz um 3,7 Prozent zu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
