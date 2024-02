Anleger verdauen US-Inflationszahlen: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt greifen am Mittwoch zu.

So eröffnete der SMI quasi unverändert bei 11'141.34 Punkten und rückt anschliessend ins Plus vor.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI ziehen zeitweise an.

Nach einem zunächst unentschlossenen Auftakt bewegen sich die Kurse an der Schweizer Börse am Mittwochvormittag überwiegend aufwärts. Am Vortag war der Markt ebenfalls freundlich gestartet, hatte mit den stärker als erwartet ausgefallenen US-Preisdaten dann aber am Ende im Minus geschlossen. Mit der zähen Inflation müssten nun auch die letzten Investoren einsehen, dass eine erste Zinssenkung durch die US-Notenbank bereits im März kein Thema mehr sei, heisst es einstimmig am Markt.

"Die gestrige US-Konsumentenpreisinflation hat sich etwas weniger verlangsamt als erwartet - in der Welt der Hashtag-Ökonomie war das 'heiss' und ein Stichwort für Hysterie", fasst ein Händler die gestrigen Reaktionen zusammen. Denn tatsächlich änderten die Preisdaten nichts an der recht hohen Wahrscheinlichkeit, dass es in den USA zu einer weichen Landung mit langsamerem Wachstum, sinkender Inflation und Zinssenkungen ab dem zweiten Quartal komme, heisst es in einem weiteren Kommentar. Ansonsten ist der Newsflow zur Wochenmitte etwas ausgedünnt, so dass es im Zuge der Berichtssaison vor allem bei Einzelwerten zu grösseren Ausschlägen kommen kann.

Im Blick stehen auf Unternehmensseite vor allem Schindler nach Zahlen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich zur Wochenmitte nach oben.

So startete der DAX 0,05 Prozent leichter bei 16'872,89 Punkten und dreht im weiteren Handelsverlauf ins Plus.

Nach einem Dämpfer am Vortag hat sich der DAX zur Wochenmitte stabilisiert. Es waren die überraschend hohen Verbraucherpreise in den USA gewesen, die den DAX tags zuvor etwas deutlicher unter die Marke von 17'000 Punkten gedrückt hatten. Nun ist der Index zurück am unteren Ende der Seitwärtsspanne, in der er sich seit drei Wochen befindet. "Im Ergebnis ist damit noch keine neue Richtung entstanden.

Allerdings haben Anleger jetzt einen Vorwand, Gewinne mitzunehmen und dem Markt so zu einer vielleicht längst überfälligen Korrektur zu verhelfen", erläuterte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar verwies indes auf die "massive Unterstützung bei 16'820 Punkten", die ihm zufolge weitere Gewinnmitnahmen verhindern dürften.

Für die Gesamtmarktentwicklung bleiben in jedem Fall die Zinsen und damit die Daten zu Inflation und Wirtschaftsentwicklung zentral. Vor der Bekanntgabe der Verbraucherpreise in der weltgrössten Volkswirtschaft hatten sich die Zinssenkungserwartungen bereits vom März in den Mai verschoben.

Jetzt liegen die Hoffnungen auf dem Monat Juni oder gar noch später, denn die Teuerungsdaten im Januar "geben der US-Notenbank neue Munition, ihre stoische und abwartende Haltung noch länger beizubehalten", so Stanzl. Zunehmend wird an den Märkten inzwischen statt von einem Szenario serieller Zinssenkungen von einem geldpolitischen Stopp-and-Go-Betrieb ausgegangen. "Von zeitweise sechs erwarteten Zinssenkungen in diesem Jahr sind nur noch zwei oder drei übrig geblieben."

WALL STREET

Anleger in den USA ergriffen am Dienstag die Flucht.

Der Dow Jones Index verlor zum Start des Dienstagshandels etwas und fiel anschliessend noch deutlicher ins Minus, wo er die Sitzung 1,35 Prozent leichter bei 38'272,85 Punkten beendete. Der NASDAQ Composite startete deutlich schwächer. Und auch anschliessend sackte noch kräftiger ab. Letztendlich betrug das Minus zur Schlussglocke 1,80 Prozent auf bei 15'655,60 Zählern.

Nachdem die US-Inflationsdaten für den Januar enttäuschten, reagierten Anleger mit Verkäufen. So fielen die Verbraucherpreise im Januar nicht so stark wie erwartet. Im Jahresvergleich ging es 3,1 Prozent aufwärts nach 3,4 Prozent im Vorjahr, erwartet wurden jedoch +2,9 Prozent. Die Kernrate verharrte derweil bei 3,9 Prozent (im Jahresvergleich), Experten hatten einen Rückgang auf 3,8 Prozent erwartet. Damit schwinden die Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed im März bereits mit Zinssenkungen beginnen könnte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost wiesen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 0,69 Prozent bei 37'703,32 Punkten. Zur Begrenzung der Verluste dürfte der Yen beigetragen haben. Nach der bereits schwachen Tendenz der Vortage knickte dessen Kurs am Vortag nochmals ein, weil der Dollar parallel zu deutlich steigenden US-Marktzinsen auf breiter Front zulegte. Ein niedrigerer Yen-Kurs verbessert die Exportchancen japanischer Unternehmen.

Auf dem chinesischen Festland wurde bereits am Freitag sowie am Montag und Dienstag nicht gehandelt, auch am Mittwoch ruht das Geschäft weiterhin. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 1,28 Prozent auf 2'865,90 Zähler hinzugewonnen. Der Hang Seng in Hongkong gewann am Mittwoch schlussendlich 0,84 Prozent auf 15.879,38 Einheiten.

Die im Januar unerwartet hoch ausgefallene Inflation in den USA und die damit zeitlich weiter nach hinten rückende Erwartung der ersten Zinssenkung hat am Mittwoch auf die Aktienkurse an den asiatischen Börsen gedrückt. Allerdings fielen die Verluste nicht ganz so heftig aus wie an der Wall Street. Dabei hatten sich die Indizes dort im Späthandel noch merklich von den Tagestiefs gelöst.

In Hongkong war nach der Feiertagspause an den beiden Vortagen erstmals wieder gehandelt worden. Händler sprachen wenig konkret von Positionsanpassungen. In Schanghai ruhte der Börsenhandel dagegen weiter wegen der noch bis zum Ende der Woche andauernden Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest.

