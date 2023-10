SMI und DAX vorbörslich etwas leichter -- Asiens Börsen mit Verlusten

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Freitag leicht bergab gehen.

Der SMI wird vorbörslich etwas tiefer gesehen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen vor Sitzunsstart der etwas schwächeren Tendenz des Schweizer Leitindex.

Die europäischen Börsen scheinen sich nach den zuletzt recht stark ausgefallenen Handelstagen am Freitag auf einem Konsolidierungskurs zu befinden, die Bewegungen halten sich vorbörslich in Grenzen. Die US-Inflationsdaten waren am Donnerstag etwas höher als erwartet ausgefallen, was die Aussicht auf weiterhin hohe Leitzinsen in den USA etwas erhöht hat. Der Schreck der Anleger hält sich aber in Grenzen. Für neue Bewegung dürften in den kommenden Tagen die zahlreichen Quartalsberichte heimischer und internationaler Unternehmen sorgen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürften am Freitag zum Handelsstart etwas tiefere Notierungen zu sehen sein.

Der DAX wird vorbörslich knapp im Minus gesehen.

Zum Ende einer insgesamt recht starken Woche zeichnet sich im DAX am Freitag ein etwas leichterer Start ab. Mit bisher über einem Prozent Kurserholung haben die Anleger die neue Gewaltspirale im Nahen Osten bisher gut weggesteckt. Im Bereich seiner 200-Tage-Linien - Gradmesser für den längerfristigen Trend - tut sich der DAX nun aber schwer. Die in der kommenden Woche anlaufende Berichtssaison dürfte dann für frische Impulse sorgen.

WALL STREET

Die US-Märkte zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten.

Der Dow Jones Index startete etwas fester, gab dann aber nach. Letztendlich verlor er 0,51 Prozent auf 33'631,14 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls etwas höher. Im weiteren Verlauf notierte er jedoch schwächer und verliess die Sitzung 0,63 Prozent im Minus bei 13'574,22 Zählern.

Die Anleger an den US-Börsen liessen am Donnerstag nach Bekanntgabe aktueller Inflationsdaten Vorsicht walten. Die Verbraucherpreise stiegen im September zum Vorjahresmonat um 3,7 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt eine Abschwächung auf 3,6 Prozent erwartet. Die Kerninflation fiel erneut zurück. Sie sank von 4,3 auf 4,1 Prozent. Diese Rate wird von der US-Zentralbank Fed besonders beachtet. Sie gibt den allgemeinen Preistrend nach Meinung von Fachleuten besser wieder als die Gesamtrate, da schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden.

"Die Fed dürfte einigermassen zufrieden auf die Inflationsrate blicken. Dass die Gesamtinflationsrate derzeit nicht weiter fällt, dürfte für die Zentralbanker in Washington kein grösseres Problem sein", schrieb Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "Viel wichtiger ist derweil, dass die Kerninflationsrate ihren fallenden Trend fortsetzt. In Anbetracht der bereits vollstreckten Zinsanhebungen und der deutlich gefallenen Inflationsraten besteht keine Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen", kommentierte der Experte.

Unterdessen hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zuletzt kaum verändert. In der vergangenen Woche stagnierte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bei 209'000. Analysten hatten im Schnitt mit 210'000 Anträgen gerechnet.

ASIEN

In Fernost sind am Freitag niedrigere Kurse zu sehen.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 stellenweise 0,43 Prozent bei 32'355,13 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite zeitweise 0,64 Prozent auf 3'087,97 Zähler. Der Hang Seng präsentiert sich zwischenzeitlich mit einem Abschlag von 2,11 Prozent bei 17'852,85 Indexpunkten.

An den Börsen in Asien geht es am Freitag abwärts. Inflationsdaten aus den USA vom Vortag schüren Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Zinsen noch länger auf hohem Niveau belassen könnte. Die Verbraucherpreise waren in den USA im September etwas stärker gestiegen als erwartet, wobei sich die wichtige Kernrate im erwarteten Rahmen erhöhte. In Reaktion darauf zogen am US-Anleihemarkt die Renditen steil an.

Derweil deuten Daten zu den chinesischen Exporten an, dass sich die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt zumindest stabilisiert. Die Ausfuhren gingen im September weniger stark zurück als angenommen. Auch der Inflationsdruck lässt nach. Die Verbraucherpreise stagnierten auf Jahressicht im vergangenen Monat, während Volkswirte einen Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert hatten. Die Erzeugerpreise gingen in der Jahresrate etwas stärker zurück als vermutet. Alles in allem signalisieren die Daten nach Meinung von Beobachtern, dass ein gewisser Spielraum für weitere Wirtschaftsstimuli besteht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires