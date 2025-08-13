SMI und DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich - Nikkei erstmals über 43.000er Marke

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch voraussichtlich an.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der SMI 0,2 Prozent höher bei 11'909 Punkten.

Die Inflation in den USA hat sich im Berichtsmonat überraschend nicht verändert. Die Finanzmärkte sehen sich nach den Daten aber offenbar in der Erwartung bestärkt, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen senken wird.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Mittwoch wohl zu.

Eine Stunde vor Handelsauftakt gewinnt der DAX 0,4 Prozent auf 24'124 Punkte.

WALL STREET

Nach dem verhaltenen Wochenauftakt legten die US-Börsen am Dienstag zu, nachdem neue Inflationsdaten Zinssenkungshoffnungen befeuerten.

Der Dow Jones baute seine anfänglichen Gewinne aus und schloss letztlich 1,10 Prozent höher bei 44'458,61 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zog nach einer freundlichen Eröffnung noch stärker an und beendete die Sitzung 1,39 Prozent fester bei 21'681,90 Zählern.

Aktuelle Verbraucherpreisdaten stützten die Kurse. Verglichen mit dem preistreibenden Potenzial der US-Zollpolitik sei die Inflation auch im Juli verhalten geblieben, schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Der Preisanstieg sei in der Summe sogar schwächer als im Juni gewesen. Aktuell wird eine Zinssenkung auf der nächsten Fed-Sitzung im September noch mit 82,4 Prozent eingepreist nach knapp 90 Prozent am Vortag. Gleichwohl stehen bis dahin noch weitere Daten an, die in die Fed-Entscheidung einfliessen dürften. Die Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA waren zuletzt deutlicher gestiegen, ausgelöst vor allem durch einen überraschend schwachen monatlichen Arbeitsmarktbericht.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost präsentieren sich an Mittwoch von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:44 Uhr) einen Gewinn von 1,61 Prozent bei 43'407,53 Punkten. Im Sog festerer US-Börsen mit neuen Rekordhochs baut der Nikkei-225 sein kräftiges Plus auf ein Rekordhoch vom Vortag dynamisch aus. Dabei überwindet er erstmals in seiner Geschichte die Marke von 43'000 Punkten. Stützend wirken auch Signale, dass die von der japanischen Notenbank avisierte Zinserhöhung so schnell nicht kommen dürfte, angesichts der Lohn- und Inflationsentwicklung und mit Blick auf die Zölle auf Exporte in die USA. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,56 Prozent auf 3'686,34 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng um 1,88 Prozent auf 25'439,91 Einheiten zu.

Nachdem neue US-Preisdaten am Dienstag die Zinssenkungserwartung für das September-Treffen der US-Notenbank noch nährten, tendieren am Mittwoch die Aktienmärkte in Ostasien und Australien freundlich. Entgegen vielfacher Befürchtungen zeigten sich in den Teuerungsraten keine grösseren Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Trump. Dessen Finanzminister Bessent brachte darauf sogar die Möglichkeit einer grossen Zinssenkung um 50 Basispunkte ins Spiel.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires