Nach Fed-Leitzinsentscheid: SMI etwas leichter erwartet -- DAX dürfte zum Start nachgeben -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte etwas schwächer in den Donnerstagshandel gehen.

Der SMI verliert in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,17 Prozent auf 12'146 Punkte. Am Mittwoch schloss er 0,78 Prozent höher bei 12'167,59 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den Mittwochshandel 0,83 Prozent stärker bei 16'165,49 Stellen, bzw. 0,85 Prozent fester bei 1'978,09 Zählern.

Mit einer Portion Neugier sehen Händler der Eröffnung am Donnerstag entgegen. Denn die Nachrichtenlage um die US-Zinsen wird als widersprüchlich aufgenommen. Hatten zunächst die besser als gedacht ausgefallenen US-Verbraucherpreise noch für Rallylaune gesorgt, wurde später am Mittwoch der Ausblick der US-Notenbank als eher falkenhaft wahrgenommen. Die US-Börsen erreichten zunächst neue Allzeithochs, gaben dann mit den Fed-Aussagen aber etwas nach und gingen auf den Tagesstiefs aus dem Handel - die NASDAQ-Indizes schlossen unter dem Strich aber dennoch fest.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag im Minus erwartet.

Der DAX fällt vorbörslich zeitweise um 0,37 Prozent auf 18'574 Punkte. Am Vortag ging er 1,42 Prozent stärker bei 18'630,86 Zählern in den Feierabend.

Eine nachlassende US-Inflation hatte am Mittwoch auch deutsche Aktien angetrieben, doch die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Fed bewegten am Vorabend an den US-Börsen letztlich nicht mehr gross. Damit geben die Vorgaben aus New York dem hiesigen Markt keine eindeutigen Impulse.

Auch wenn die US-Verbraucherpreise im Mai etwas weniger stark gestiegen sind als erwartet, hält die amerikanische Notenbank an ihrer Hochzinspolitik fest und deutet für dieses Jahr nur eine Zinssenkung an. So lautet das Fazit des "Super-Mittwoch" mit vielen wichtigen Entscheidungen. "Die Fed äusserte sich vorsichtig trotz der sich abkühlenden Inflation", heisst es am Morgen von der UBS.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am "Super-Mittwoch" uneinheitlich.

Der Dow Jones Index notierte zum Start der Sitzung höher und legte zeitweise kräftig zu. Im weiteren Verlauf fiel er jedoch wieder zurück und beendete den Tag 0,09 Prozent niedriger bei 38'712,21 Punkten.

Der NASDAQ Composite konnte seine Anfangsgewinne zeitweise noch ausbauen und sprang zum ersten Mal über die 17.700er-Marke. Sein neues Rekordhoch liegt nun bei 17'725,39 Einheiten, zur Schlussglocke verbuchte er einen Aufschlag von 1,53 Prozent auf 17'608,44 Zähler.

Eine rückläufige Inflationsentwicklung in den USA hat am Mittwoch den US-Börsen zu weiteren Rekordhochs verholfen. Die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Federal Reserve (Fed) und die wie erwartet beibehaltenen Leitzinsen änderten nicht viel am Verlauf. So könnte es im laufenden Jahr womöglich nur eine Zinssenkung geben, denn aktuell rechnen sieben Währungshüter mit nur einem Zinsschritt, acht mit zweien und vier sehen 2024 keine Zinssenkung. Die Fed erhöhte zudem ihre Inflationsprognosen für dieses und das kommende Jahr und sagte obendrein, dass die Wirtschaft in solidem Tempo wachse.

"Vor dem Hintergrund einer aktuell stabilen US-Konjunktur und einer etwas über den Erwartungen der Notenbank vom März liegenden Inflation ist es absolut folgerichtig, dass der Offenmarktausschuss der Fed die Zinsen unverändert gelassen hat", kommentierte Chefökonom Michael Heise von HQ Trust. "Ein erster Zinssenkungsschritt im September ist trotz der derzeitigen Prognoseunsicherheit aber durchaus wahrscheinlich, auch wenn der Ausschuss im Median der Meinungen nur noch einen Zinsschritt bis Jahresende erwartet."

Vor dem Börsenauftakt bereits waren die Inflationsdaten für Mai veröffentlicht worden. Der Preisauftrieb in der weltgrössten Volkswirtschaft war unerwartet abgeflaut. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,3 Prozent, nachdem sie im April noch um 3,4 Prozent zugelegt hatten. Analysten hatten mit einer unveränderten Inflationsrate gerechnet. Im Monatsvergleich stagnierten die Preise. Hier war ein Anstieg um 0,1 Prozent erwartet worden.

ASIEN

An den Märkten in Asien zeigt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 fällt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,21 Prozent auf 38'794 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,18 Prozent auf 3'032 Einheiten. In Hongkong steigt der Hang Seng hingegen gleichezeitig um 0,47 Prozent auf 18'022 Zähler.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins wie erwartet bei ihrer Sitzung am Mittwoch nicht angetastet. Sie stellte für dieses Jahr zudem nur noch eine Zinssenkung in Aussicht. Dies deutet darauf hin, dass die meisten Ratsmitglieder es nicht eilig haben, die Zinsen zu senken. "Die Inflation ist immer noch zu hoch", erläuterte Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires