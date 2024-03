Gewinnmitnahmen nach starker Vorwoche: SMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse halten sich die Anleger am Montag zurück.

So eröffnete der SMI kaum verändert bei 11'656 Einheiten und bewegt sich auch anschliessend nur seitwärts.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI tendieren derweil zeitweise etwas leichter.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag in einem an Impulsen armen Handel zurückhaltend in die neue Börsenwoche gestartet. Auf der einen Seite nehmen Anlegerinnen und Anleger bei konjunktursensitiven Titeln, etwa aus dem Techsektor, Gewinne mit. Auf der Gegenseite bieten die Kursavancen der Index-Schwergewichte Novartis, Nestlé und Roche dem Gesamtmarkt eine willkommene Stütze. Insgesamt neigen die Investoren nach dem Erreichen des Jahreshochs von 11'650 Punkten am vergangenen Freitag zur Vorsicht. Zuletzt notierte der SMI im Mai 2022 auf einem derart hohen Niveau.

Auch wenn die Bereitschaft der Börsianer zu Gewinnmitnahmen gestiegen sei, bleibe der allgemeine Aufwärtstrend intakt, meint ein Marktteilnehmer. Die Vorfreude auf Zinssenkungen, sei es durch die US-Notenbank Fed, die EZB oder die SNB, sei nach wie vor gross. Fed-Präsident Powell deutete kürzlich vor dem Bankenausschuss des US-Senats die Bereitschaft für Zinssenkungen in absehbarer Zeit an. Und auch EZB-Chefin Christine Lagarde machte Andeutungen, dass die Zinsen in absehbarer Frist sinken könnten. Nachdem die jüngsten Daten zum US-Arbeitsmarkt die Börsen am Freitag kaum beeinflusst haben, warten die Anleger nun gespannt auf die am (morgigen) Dienstag anstehenden US-Konsumentenpreise. Sie sind mit Blick auf die nächste Fed-Sitzung am 20. März von grosser Wichtigkeit.

Am deutschen Aktienmarkt dominieren am Montag die Bären.

So startete der DAX 0,69 Prozent tiefer bei 17.746 Stellen und gibt auch im weiteren Verlauf deutlich ab.

Der DAX hat am Montag seinem jüngsten Rekordhoch noch etwas mehr Tribut gezollt. Der Korrekturtrend wurde dabei auch von schwachen US-Technologiewerten nach dem Arbeitsmarktbericht in der weltgrössten Volkswirtschaft am Freitag angeheizt. Das muss laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners an den europäischen Börsen an diesem Montag zunächst verarbeitet werden.

Am Donnerstag noch der DAX bei 17'879 Punkten einen Höchststand erreicht. Am Freitag dann hielt er sich weitgehend stabil. Aus technischer Sicht allerdings sei der DAX "deutlich überkauft", wie Altmann sagt, weshalb er nach der langen Rekordjagd "eine schwierige Woche" erwartet.

Spannend wird es an den Börsen am Dienstag, wenn die US-Inflationsdaten für Februar anstehen. "Die überraschend hohen Januar-Zahlen zur US-Inflation haben an den Märkten für Unruhe gesorgt", schrieben die Experten der Commerzbank. Daher werde sich zeigen müssen, inwieweit es sich um Einmaleffekte gehandelt habe oder nicht. Sie selbst erwarten erneut einen recht starken Anstieg der Verbraucherpreise. Und käme es so, dürfte das die US-Notenbank Fed in ihrer abwartenden Haltung bestätigen und den Markt wohl enttäuschen.

WALL STREET

An den US-Börsen nahmen Anleger am Freitag Gewinne mit.

Der Dow Jones Index verlor anfänglich leicht. Nach einem Ausflug in die Gewinnzone fiel der Traditionsindex wieder ins Minus und schloss 0,18 Prozent leichter bei 38.722,69 Punkten. Der NASDAQ Composite gewann zum Handelsstart, drehte aber dann ins Minus ab und schloss 1,16 Prozent im Minus bei 16.085,11 Punkten. Vor dem Einsetzen der kräftigen Gewinnmitnahmen waren der NASDAQ 100 sowie der marktbreite S&P 500 auf neue Rekordstände gestiegen.

Die US-Wirtschaft hatte im Februar erheblich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber Januar um 0,1 Prozent und damit etwas weniger als prognostiziert.

"Der heutige Arbeitsmarktbericht ist nur auf den ersten Blick stark", konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners in einer ersten Reaktion. "275'000 neu geschaffene Stellen sind 75'000 mehr als von den Anlegern und Analysten erwartet. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass die im Dezember und Januar neu geschaffenen Stellen um insgesamt 167'000 nach unten revidiert wurden. Berechnet man die Revision der Vormonate ein, ist der heutige Bericht eine negative Überraschung und keine positive", so Altmann.

Infolge der Daten signalisieren die Kurse bestimmter Finanzkontrakte nun, dass am Markt eine Leitzinssenkung im Juni im Grunde als ausgemachte Sache gilt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Montag uneinheitlich.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 2,19 Prozent bei 38'820,49 Punkten. Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal weniger stark gewachsen als erwartet, besonders der private Konsum entwickelte sich schwach. Andererseits blieb die von einigen Marktteilnehmern erwartete technische Rezession aus. Der Yen hält so auch seine Aufschläge vom Freitag und drückte so auf die Aktienstimmung.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite dagegen 0,74 Prozent auf 3'068,46 Punkte. In Hongkong kletterte der Hang Seng bis Handelsende um 1,43 Prozent auf 16'587,57 Zähler.

In China warteten die Börsen auf eine Rede von Präsident Xi zum Abschluss des Volkskongresses. Gestützt wurde die Stimmung auch von neuen Inflationsdaten: Die Gefahr einer längeren Deflation in China lässt offensichtlich erst einmal nach, die Kerninflationsrate ist auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires