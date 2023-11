Zinssorgen belasten erneut: SMI schwächer -- DAX tiefer -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Zum Wochenschluss geben die Kurse an der Schweizer Börse mehrheitlich nach.

Der SMI bewegt sich in der Verlustzone, nachdem er marginale 0,05 Prozent tiefer bei 10'639,41 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls schwächer. Sie gingen zuvor 0,16 Prozent tiefer bei 13'949,91 Zählern resp. 0,29 Prozent im Minus bei 1'673,32 Punkten in die Sitzung.

Händler sprechen von Gewinnmitnahmen in einzelnen Fällen. Nach der starken Vorwoche waren die Kurse an den vorangegangenen beiden Handelstagen wieder in einen moderaten Erholungsmodus eingeschwenkt. Als grössten Belastungsfaktor machen Händler den US-Markt aus.

Dort drückte zunächst eine "katastrophale" Auktion für 30-jährige US-Staatsanleihen für schlechte Stimmung. "Ein Renditesprung bei Anleihen und ein Kursrutsch bei Aktien folgte prompt und zeigt, wie empfindlich das Thema für die Märkte ist", sagt ein Händler. Die schlechte Stimmung wurde dann vom US-Notenbankchef Jerome Powell befeuert, der neue Zinsbefürchtungen auslöste. Powell versicherte, das Fed werde nicht zögern, die Zinsen nochmal anzuheben, wenn es sich als angemessen erweisen sollte, dies zu tun.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag schwächer.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,36 Prozent tiefer bei 15'296,58 Punkten und verharrt anschliessend auf rotem Terrain.

Nach einer bislang erneut positiven Woche bringen neu entfachte Zinsangst den DAX am Freitag von seiner Erfolgsspur ab. Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatten am Vorabend bereits die US-Börsen belastet. Die Federal Reserve (Fed) ist nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben. Powell versicherte, man werde nicht zögern, die Zinsen nochmal anzuheben, wenn es sich als angemessen erweisen sollte, dies zu tun. Nach den jüngsten US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten sowie Aussagen von Fed-Offiziellen waren die Finanzmärkte eigentlich davon ausgegangen, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten im Donnerstagshandel tiefer.

Der Dow Jones Index ging noch etwas fester in den Handel, bewegte sich im Anschluss dann aber im Minus und schloss letztlich 0,65 Prozent leichter bei 33'891,94 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite stieg zu Handelsstart ebenfalls. Auch er zeigte sich im Verlauf dann aber mit negativem Vorzeichen, bevor er den Tag mit einem Abschlag von 0,94 Prozent auf 13'521,45 Zähler beendete.

Im Fokus standen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell auf einer Podiumsdiskussion beim Internationalen Währungsfonds. Powell sagte, dass künftige Fortschritte beim Kampf gegen die Inflation möglicherweise durch eine Begrenzung der Nachfrage erzielt werden müssten. Die US-Notenbank sei mit ihren bisherigen Erfolgen bei der Abschwächung des Preisdrucks zwar zufrieden, aber nicht sicher, ob die Zinssätze hoch genug seien, um die Inflation langfristig auf das Ziel von 2 Prozent zu senken.

Die Fed werde nicht zögern, die Zinsen weiter zu erhöhen, sollte dies nötig sein, so der Fed-Präsident. Gleichwohl werde die Fed bei ihren künftigen Entscheidungen Vorsicht walten lassen, denn die US-Notenbank wolle sich weder von ein paar guten Datenmonaten in die Irre führen lassen, noch das Risiko einer Überstraffung eingehen.

Am Anleihemarkt legten die Renditen bereits im Vorfeld der Powell-Rede wieder deutlicher zu und stiegen im Anschluss noch ein wenig. Eine Auktion 30-jähriger Schuldtitel im Volumen von 24 Milliarden Dollar war auf eine schwächer als erwartete Nachfrage gestossen. Die Rendite 30-jähriger Papiere erhöhte sich um 16,0 Basispunkte auf 4,78 Prozent, bei den 10-jährigen Papieren stieg sie um 13,8 Basispunkte auf 4,63 Prozent. Am Vortag war die Neuemission zehnjähriger Staatsanleihen im Volumen von 40 Milliarden Dollar relativ gut aufgenommen worden.

An Konjunkturdaten wurden nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Diese fielen etwas niedriger aus als erwartet.

ASIEN

In Fernost dominieren am Freitag die Bären.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ um 0,32 Prozent auf 32'540,68 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,61 Prozent tiefer bei 3'034,54 Punkten. In Hongkong, verliert der Hang Seng derweil 1,71 Prozent auf 17'212,32 Punkte.

Die Börsen in Ostasien werden am Freitag im späten Handel weiter von der Zinsdebatte dominiert. Mit als klar falkenhaft interpretierten Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell geht es auf breiter Front abwärts. In den USA waren die Anleiherenditen deutlich gestiegen, wozu auch eine schwach verlaufene Auktion einer 30-jährigen US-Staatsanleihe beitrug. Bereits die Wall Street hatte am Vorabend unter den wieder höheren Marktzinsen gelitten.

"Fed-Chef Powell versicherte, dass die Fed nicht zögern werde, die Geldpolitik weiter zu straffen, wenn dies notwendig sei, auch wenn sie dabei 'vorsichtig' vorgehen werde", kommentiert Devisenstratege Alvin T. Tan von RBC Capital Markets.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires