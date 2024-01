SMI vorbörslich mit leichtem Plus -- DAX leicht höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich etwas höher.

Der SMI fiel am Vortag nach einem knapp positiven Start vorübergehend in die Verlustzone, konnte im weiteren Verlauf aber wieder ins Plus drehen. Letztlich beendete er den Handel 0,40 Prozent höher bei 11'230,40 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex und gingen mit Zuwächsen von 0,42 Prozent bei 14'646,09 Einheiten bzw. 0,47 Prozent bei 1'772,00 Zählern in den Feierabend.

Positive Vorgaben kommen von den US-Börsen, wo insbesondere die Techtitel zum Wochenstart deutliche Gewinne eingefahren hatten. Vor den am Donnerstag erwarteten Zahlen zur US-Inflation ist allerdings mit Zurückhaltung auf Anlegerseite zu rechnen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften auch zum Handelsstart am Dienstag leicht grüne Vorzeichen zu sehen bekommen.

Der DAX fiel zum Wochenstart nach einer freundlichen Eröffnung vorübergehend in rotes Terrain, bevor er sich wieder klar ins Plus vorkämpfen konnte und 0,74 Prozent stärker bei 16'716,47 Punkten schloss.

Nach einem freundlichen Wochenbeginn sind auch am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Gewinne zu erwarten. Eine Steilvorlage lieferte die US-Technologiebörse NASDAQ, wo der NASDAQ 100-Index nach dem Handelsschluss hierzulande noch deutlich zugelegt hatte - angetrieben von wieder anziehenden Halbleiterwerten und IT-Aktien.

Mit den erwarteten leichten Aufschlägen dürfte sich der DAX weiterhin in der jüngsten Konsolidierungszone zwischen etwa 16'500 und 17'000 Zählern bewegen. Rückenwind bekamen die Kurse an der Wall Street von Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. Der Chef der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, sagte, die Inflation in den USA sei stärker zurückgegangen als er erwartet habe. Die Teuerung sei auf gutem Weg, das Ziel der Fed von zwei Prozent zu erreichen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich sich zum Wochenstart in Grün.

Der Dow Jones Index konnte die anfänglichen Verluste abschütteln und sich im Handelsverlauf in grünes Terrain vorarbeiten. Schlussendlich beendete er die Sitzung 0,58 Prozent fester bei 37'683,01 Punkten. Der NASDAQ Composite konnte daneben bereits mit einem Gewinn eröffnen und baute diesen anschliessend noch kräftig aus. Zum Schlussläuten verzeichnete er ein Plus von 2,20 Prozent bei 14'843,77 Zählern.

Während die NASDAQ von allgemein wieder anziehenden Chipwerten und zulegenden IT-Aktien profitierte, wurde der US-Leitindex Dow von einem Kursrutsch bei Boeing ausgebremst. Nach der Notlandung einer Boeing 737-9 MAX nach einer zerborstenen Rumpfplatte mit Fenster hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA für rund 170 Maschinen des Typs sofortige Überprüfungen angeordnet.

Von mehr als einer Erholung nach dem verhaltenen Jahresauftakt wollten Marktbeobachter laut awp aber noch nicht sprechen. Nach dem schwachen Jahresauftakt warten die Anleger auf die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten, die grossen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben. Zuletzt hiess es, Anleger hätten ihre Erwartungen an baldige Zinssenkungen wieder nach unten geschraubt. Zunehmend gespannt blicken die Anleger auch auf die Saison der Unternehmensberichte, die am Ende der Woche in den USA mit Mitteilungen von diversen Banken Fahrt aufnimmt.

ASIEN

An den wichtigsten Börsen in Asien geht es am Dienstag nach oben.

In Tokio gewann der Nikkei 225 nach der Feiertagspause vom Montag 1,16 Prozent und ging bei 33'763,18 Punkten aus dem Handel.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls leicht nach oben, aktuell ist beim Shanghai Composite ein Plus von 0,35 Prozent auf 2'897,47 Punkte zu sehen. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt unterdessen zeitweise 0,28 Prozent und liegt bei 16'270,41 Zählern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires