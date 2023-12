Asiens Börsen legen mehrheitlich zu -- SMI und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit kleinen Verlusten.

Der SMI gab zu Handelsbeginn marginal nach, baute die Abschläge dann weiter aus. Er beendete den Tag 0,3 Prozent tiefer bei 10'968,10 Punkten.

Der SPI und der SLI liessen ebenfalls eine Abwärtstendenz erkennen und beendeten die Sitzung 0,28 Prozent leichter bei 14'333,49 Zählern respektive 0,25 Prozent niedriger bei 1'730,53 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt legte am Donnerstag eine Verschnaufpause ein. Nachdem der Leitindex seit Wochenbeginn stetig zugelegt und dabei zur Wochenmitte erstmals seit zwei Monaten wieder oberhalb der 11'000-Punkte-Marke geschlossen hatte, nahmen Investoren nun ein paar dieser Gewinne mit. Zudem dürfte langsam die Nervosität vor dem zum Wochenschluss anstehenden US-Arbeitsmarktbericht zunehmen. Entsprechend halten sich Investoren etwas stärker zurück.

Hinzu komme, dass vor den Zinsentscheidungen der Fed, der EZB und der SNB in der kommenden Woche die Wetten auf eine vorsichtigere Haltung der Notenbanken im Raum stünden. Dennoch sollten diese vorübergehenden Rücksetzer nicht überinterpretiert werden, hiess es einstimmig im Handel. "Der zu Grunde liegende Investitionsbedarf ist nach wie vor recht hoch und sollte die Kurse zumindest bis zum Verfall am Freitag in der kommenden Woche stützen", war beispielsweise in einem Kommentar zu lesen. Zudem seien aktuell immer noch viele Investoren unterinvestiert, was ebenfalls eher für Druck nach oben sorge.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notierte am Donnerstag etwas schwächer.

Der DAX stand zur Schlussglocke 0,16 Prozent im Minus bei 16'628,99 Zählern. Er hatte sich den Tag über unterhalb der Nulllinie bewegt.

Die Rekordjagd des DAX stockte am Donnerstag. Markteilnehmer sprachen von einer gesunden Atempause nach zuletzt sieben Gewinntagen. Sie halten die Marktlage teils für überkauft. Am Mittwoch hatte der DAX bei 16'727 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht.

"Die Aktienmärkte verlieren zunehmend an Kursdynamik", stellte Börsen-Fachmann Andreas Lipkow fest. Es sei in den letzten Handelstagen bereits ein hohes Mass an Konjunkturoptimismus und Zinssenkungsfantasie eingepreist worden.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Donnerstagshandel mit einer etwas festeren Tendenz, besonders Tech-Aktien gewannen an Wert.

Der Dow Jones Index stieg etwas fester in die Donnerstagssitzung ein. Anschliessend pendelte der Traditionsindex knapp oberhalb der Nulllinie und schloss bei 36'117,38 Stellen (plus 0,17 Prozent). Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es zur Eröffnung deutlicher bergauf. Im weiteren Verlauf blieb der Tech-Index auf grünem Terrain. Bei 14'339,99 Zählern - 1,37 Prozent fester - ging der NASDAQ Composite in den Feierabend.

Einmal mehr sorgte das Thema künstliche Intelligenz (KI) für Optimismus. Das befeuerte besonders Tech-Werte.

Angetrieben wurden die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks in den vergangenen Wochen von der Aussicht auf bald wieder sinkende Leitzinsen. An den Märkten wird davon ausgegangen, dass die Notenbanken in den USA und der Eurozone mit ihren Zinserhöhungen durch sind und 2024 mit Senkungen beginnen. Das sollte, so wird gehofft, dann der Wirtschaft Rückenwind geben, nachdem der Inflationsdruck zuletzt spürbar nachgelassen hat.

Bei den Einzelwerten erfuhr GameStop viel Aufmerksamkeit. Der Vertreiber von Unterhaltungssoftware hat mit seinen Drittquartalszahlen enttäuscht.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag überwiegend in Grün.

In Japan verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:47 Uhr) einen Verlust von 1,78 Prozent auf 32'274,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,32 Prozent auf 2'975,77 Zähler. Der Hang Seng zieht in Hongkong 0,25 Prozent auf 16'387,14 Einheiten an.

Abgesehen vom Tokioter Aktienmarkt geht in Ostasien nach oben. Sie schliessen sich damit der freundlichen Vorgabe der Wall Street vom Vortag an. Dort war es nach drei Tagen mit Verlusten zu einer Gegenbewegung gekommen, angeführt von Technologieaktien. In dem Sektor hatten neue Entwicklungen und Nachrichten zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Fantasie gesorgt.

Auf die Stimmung in Japan drückt weiter der massive Anstieg des Yen. Durch ihn verteuern sich zum einen die Exporte japanischer Unternehmen, zum anderen schmelzen die aus dem Ausland nach Japan repatriierten Gewinne der Unternehmen. Auslöser des Yen-Anstiegs waren Aussagen des Notenbankchefs und seines Stellvertreters. Beide schürten die Spekulation, dass die japanische Notenbank die Marktteilnehmer darauf vorbereitet, ihren ultraexpansiven geldpolitischen Kurs zu straffen.

Neben dem Yen trübt auch die Revision des japanischen BIP die Stimmung. Demnach schrumpfte die japanische Wirtschaft von Juli bis September annualisiert um 2,9 Prozent und nicht nur um 2,1 Prozent, wie die vorläufigen Daten ergeben hatten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires