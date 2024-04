Investoren greifen nach Rücksetzer wieder zu: SMI mit verhaltener Gegenbewegung -- DAX verbucht Gewinne -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Zum Wochenstart kommt es am Schweizer Aktienmarkt zu einer zaghaften Gegenbewegung nach den deutlichen Verlusten vergangener Woche.

Der SMI hat die Sitzung 0,05 Prozent höher bei 11'501,71 Punkten eröffnet und bewegt sich auch aktuell in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der positiven Tendenz des Leitindex, nachdem sie 0,11 Prozent fester bei 15'171,50 Zählern respektive 0,08 Prozent im Plus bei 1'889,83 Einheiten gestartet sind.

Während der Wochenstart ohne stärkere Impulse auskommen muss, stehen im weiteren Wochenverlauf zahlreiche wichtige Datenpunkte an. Neben den US-Konsumentenpreisen werden die Zinsentscheidung der EZB und der Start der Berichtssaison für Impulse sorgen.

Auch vergangene Woche drehte sich das Marktgeschehen vor allem um das Thema Zinserwartungen. Die Hoffnungen auf sinkende Zinsen hatten nämlich durch Kommentare aus den Reihen des Fed und starken Jobdaten einen Dämpfer erhalten. Auch wenn die kurzfristigen Unsicherheiten Investoren zunächst etwas vorsichtig agieren liessen, bleibe die Stimmung insgesamt gut, so ein Börsianer. "Die letzten überraschend guten makroökonomischen Daten mögen zwar dafür sprechen, dass die Zentralbanken mit ihrer lockeren Geldpolitik geduldig bleiben, doch die Tatsache, dass die Anleger wissen, dass diese Lockerungszyklen irgendwann kommen werden, bedeutet, dass alle Markttiefs als Kaufgelegenheiten betrachtet werden können." Mit der ebenfalls beginnenden Berichtssaison dürfte die Volatilität an den Märkten hoch bleiben.

DEUTSCHLAND

Der DAX hat sich am Montag nach seiner schwachen Vorwoche stabilisiert.

Der DAX startete 0,06 Prozent tiefer bei 18'163,39 Punkten in den ersten Handelstag der neuen Börsenwoche und dreht anschliessend ins Plus.

Nachdem der DAX jüngst von Höchststand zu Höchststand geeilt war, wurden in der vergangenen Woche die Zinssenkungshoffnungen der Anleger durch Äusserungen von US-Notenbankern und einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht gedämpft. "Monatelang stiegen die Kurse in Erwartung einer Zinswende in diesem Jahr. Kommt sie nun deutlich später oder fällt gar ganz ins Wasser, müsste sich der Markt völlig neu sortieren", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Auch aus Sicht von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus Robomarkets, wackelt der Juni-Termin für eine erste Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed und mit ihm die gesamte Wall Street. "Und wackelt die Wall Street erst richtig, fällt der deutsche Aktienindex um - so war es immer und so dürfte es auch in diesem Fall sein", schrieb Molnar. Dabei spiele es keine Rolle, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen bereits im Juni senkt. Die nächste Zinsentscheidung der EZB steht an diesem Donnerstag auf der Agenda.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt notiert am Montag nahe der Nulllinie.

Der Dow Jones Index startete 0,03 Prozent fester bei 38'916,42 Punkten und bleibt dann im Bereich des Freitagsschlusskurses. Der NASDAQ Composite notierte derweil zum Start 0,23 Prozent im Plus bei 16'285,18 Zählern, dreht dann aber knapp ins Minus.

Die Hängepartie auf hohem Niveau am US-Aktienmarkt setzt sich in der neuen Woche fort. Bremsend wirkt der Renditeanstieg am Anleihenmarkt, die Verzinsung zehnjähriger US-Staatspapiere stieg mit 4,47 Prozent auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen der US-Notenbank Fed wird also gedämpft.

Auf Unternehmensebene stehen Boeing und Tesla im Fokus der Anleger: Das Sentiment rund um die Boeing-Aktie verdunkelt sich nach einer erneuten Panne weiter, während die Tesla-Aktie wegen Robotaxi-Gerüchten ansteigt.

ASIEN

Am Montag fanden die asiatischen Aktienmärkte keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,91 Prozent auf 39'347,04 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite derweil 0,72 Prozent auf 3'047,05 Zähler nach. In Hongkong notierte der Hang Seng marginale 0,05 Prozent höher bei 16'732,85 Einheiten.

Keine einheitliche Tendenz zeigte sich zu Wochenbeginn an den Aktienmärkten in Ostasien. Während sich der Nikkei-225 etwas von den Verlusten am Freitag erholte, ging es an den chinesischen Börsen mit neuen Sorgen im Immobilien-Sektor nach unten.

Der deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sorgte für keinen grösseren Impuls. Dieser zeigt sich trotz hoher Zinsen weiterhin in einer guten Verfassung und dürfte die US-Notenbank nicht zu baldigen Zinssenkungen drängen. Schon vor dem Arbeitsmarktbericht hatten Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank nahegelegt, dass es die Fed mit dem Beginn von Zinssenkungen wohl nicht eilig haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires