Bilanzsaison weiter auf Hochtouren: SMI freundlich erwartet -- DAX dürfte über 24'000-Punkte-Marke steigen -- Asiatiche Indizes mehrheitlich fester

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst weiter zulegen.

Der SMI steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,38 Prozent höher bei 11'903,10 Punkten. Am Dienstag ging er letztlich mit einem Plus von 0,34 Prozent bei 11'858,33 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen am Dienstag 0,20 P aus der Sitzung.

Die heimische Aktienmarkt wird zum Handelsstart am Mittwoch trotz leichterer US-Vorgaben etwas höher erwartet. Konjunkturseitig sind laut dem Tageskalender kaum Impulse zu erwarten. Thema bleiben die Zölle. US-Präsident Trump drohte mit Zöllen von bis zu 250 Prozent auf die Einfuhr von Pharmaprodukten und auch mit höheren Zöllen auf Halbleiterimporte. Nachdem er zuletzt bereits von den Pharmaunternehmen niedrigere Medikamentenpreise gefordert hatte, könnten Pharmaaktien eher etwas hinterherhinken. Weiter steht die Berichtssaison im Fokus, die bisher überzeugt hat.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mit Gewinnen erwartet.

Der DAX legt vorbörsliche zeitweise um 0,76 Prozent auf 24'028 Punkte zu. Am Vortag hatte er den Handel schlussendlich 0,37 Prozent höher bei 23'846,07 Punkten beendet.

Auch zur Wochenmitte ist mit leicht steigenden Kurse am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Damit dürfte sich die jüngste Erholung wohl fortsetzen. Der DAX könnte wieder in die jüngste Handelsspanne zwischen etwa 24'000 und 24'500 Zählern zurückkehren, aus der er am Freitag nach überraschend schwachen Arbeitsmarktzahlen aus den USA herausgefallen war. Das Interesse der Investoren richtet sich unverändert auf die Quartalszahlen und Ausblicke der Unternehmen.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten ihre Erholung am Dienstag nicht fortsetzen.

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem leichten Abschlag von 0,14 Prozent bei 44'111,74 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab daneben 0,65 Prozent auf 20'916,55 Zähler nach.

Die US-Börsen haben sich am Dienstag mit einer Fortsetzung ihres jüngstes Erholungskurses schwer getan. Im Dienstleistungssektor hatte sich die Stimmung im Juli unerwartet eingetrübt. Dies schien die Indizes nach Veröffentlichung der Daten etwas auszubremsen.

Im Hinblick auf die Geldpolitik der US-Notenbank würden die ohnehin schon ausgeprägten Erwartungen an eine Lockerung im September und im weiteren Jahresverlauf wohl nochmals verstärkt, hiess es von Helaba mit Blick auf die Daten aus dem Service-Sektor. Die Zinssenkungsfantasie brachte den Kursen keinen Auftrieb, weil sich Anleger auf die nachlassende Konjunktur fokussierten. Die konjunkturellen Sorgenfalten würden grösser, so Helaba weiter.

Zudem schwang US-Präsident Donald Trump weiter die Zoll-Keule. Die USA stehen nach seinen Aussage "sehr kurz" vor einem Handelsabkommen mit China. Andere Handelspartner erhielten jedoch Warnschüsse vom Präsidenten. Trump sagte, wenn die EU ihre Investitionszusagen nicht einhalte, werde der Block mit Zöllen von 35 Prozent konfrontiert, statt der 15 Prozent, die in einem Abkommen letzten Monat angekündigt wurden. Gleichzeitig teilte er mit, dass er wohl in der nächsten Woche US-Zölle auf Halbleiter- und Pharma-Importe ankündigen wird.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost verbuchen am Mittwoch mehrheitlich Gewinne.

In Tokio steigt der Nikkei 225 gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 0,42 Prozent auf 40'721 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,16 Prozent auf 3'624 zähler an.

In Hongkong geht es für den Hang Seng daneben hingegen um minimale 0,04 Prozent nach unten auf 24'893 Indexpunkte.

Zumeist moderate Aufschläge überwiegen am Mittwoch im Handel an den Börsen in Asien. Sie trotzen damit etwas leichteren Vorgaben der Wall Street, wo neue Zolldrohungen und ein schwach ausgefallener ISM-Einkaufsmanagerindex für Verkäufe gesorgt hatten.

In der Breite stützt die Erwartung weiter, dass in den USA im September eine Zinssenkung anstehen dürfte, nachdem der Arbeitsmarktbericht für Juli zuletzt unerwartet schwach ausgefallen war, begleitet von starken Abwärtsrevisionen der Daten aus den beiden Monaten zuvor.

Zunächst lediglich für Gesprächsstoff sorgt die Drohung von US-Präsident Donald Trump in einem CNBC-Interview, demnächst teils horrende Zölle von bis zu 250 Prozent auf die Importe von Pharmazeutika und Halbleiter erheben zu wollen. Dazu wiederholte er die Drohung, den Importzoll auf indische Produkte auf über 25 Prozent weiter zu erhöhen, sollte das Land weiter russisches Öl kaufen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires