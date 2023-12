Frischer Schwung fehlt: SMI startet etwas tiefer -- DAX tritt zum Auftakt auf der Stelle -- Deutlichere Verluste in Asien

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse zeigt sich zum Auftakt etwas tiefer

Der SMI notiert im frühen Verlauf 0,10 Prozent niedriger bei 10'941,49 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI pendeln zum Start um die Nulllinie.

Damit hält sich der Schweizer Aktienmarkt trotz schwacher Vorgaben verhältnismässig stabil. Die Aktienmärkte in den USA sind derweil am Vortag auf Konsolidierungskurs eingeschwenkt. Allerdings seien die Kurse dort im laufenden Jahr auch stärker gestiegen als hierzulande. Von daher habe der Schweizer Markt durchaus noch etwas Nachholpotenzial.

Ob das Weihnachtsrally weitergeht, hänge stark davon ab, wie die Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone ausfallen. Neben Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor von beidseits des Atlantiks werden ab heute täglich bis am Freitag auch Zahlen zur Entwicklung am US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Zeichnen auch sie das Bild einer Abkühlung , könnte der Aufwärtstrend anhalten. Der Aufwärtstrend wurde vor allem von der Hoffnung getragen, dass die wichtigsten Notenbanken mit ihrem Zinserhöhungszyklus am Ende angekommen sind und im kommenden Jahr bereits wieder Zinssenkungen ins Auge fassen könnten. Mit Spannung blicken die Marktteilnehmer daher in die kommende Woche, wenn das Fed die Zinsentscheidung veröffentlicht.

Im Fokus steht erneut Roche: Der Pharmariese hat positive Phase III-Studiendaten mit Inavolisib gegen eine bestimmte Form von Brustkrebs veröffentlicht. Dabei wurden die gesteckten Ziele erreicht. Am Vortag hatte Roche mit einer Milliarden-Übernahme über den Einstieg in den Milliarden-Markt gegen Fettleibigkeit und Diabetes bekanntgegeben, was den Börsenkurs des "Bon" um 2,8 Prozent ansteigen liess.

DEUTSCHLAND

Anleger auf dem deutschen Aktienmarkt halten sich zum Handelsstart am Dienstag zurück.

Der DAX steigt bei 16'405,14 Punkten auf Vortagesniveau in den Handel ein. Nach seiner bereits starken Jahresendrally fehlt dem DAX vorerst frischer Schwung für ein Rekordhoch. Nach seiner Rally von bisher 12,5 Prozent vom Oktober-Tief liegt der DAX in Sichtweite seines Rekordhochs bei 16'528 Punkten. "Der Dax hat sich gestern näher an sein Allzeithoch herangepirscht, doch die Umsätze waren unterdurchschnittlich niedrig", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Erwartungsgemäss lässt die Kaufbereitschaft in diesen Höhen nach. Positiv ist jedoch hervorzuheben, dass bislang noch kaum Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Offensichtlich glauben die schon Investierten an mehr Luft nach oben."

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Montag Abschläge.

Für den Dow Jones Index ging es im Montagshandel 0,11 Prozent auf 36'204,31 Punkte abwärts. Auch der technologielastige NASDAQ Composite verlor 0,84 Zähler auf 14'185,49 Punkte.

Nach der fulminanten Rally im November legten die Anleger nun eine Pause ein, hiess es aus dem Handel. Frische Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. So waren die Auftragseingänge der US-Industrie im Oktober stärker als erwartet gefallen.

Zudem steht an diesem Freitag der viel beachtete Arbeitsmarktbericht für den Monat November auf der Agenda. Er hat für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed grosse Bedeutung. Es herrsche vor der letzten Zinssitzung der Fed in der kommenden Woche Unsicherheit, zumal zuvor noch ein paar sehr wichtige Wirtschaftsdaten auf der Tagesordnung stünden, sagte ein Aktienmarktstratege.

Belastend wirkten sich zunehmende Sorgen um eine weitere Eskalation im Nahost-Konflikt aus. Während Israels Bodentruppen ihre Kämpfe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen ausweiten, befeuern die von Israels Erzfeind Iran unterstützten Huthi-Rebellen den Nahost-Konflikt durch erneute Attacken auf Handelsschiffe im Roten Meer.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich auch am Dienstag erneut mit Verlusten.

In Japan gab der Nikkei 2251,37 Prozent auf 32'775,82 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite daneben 1,67 Prozent und schloss bei 2'972,30 Zählern. Der Hang Seng gibt unterdessen zeitweise 2,20 Prozent auf 16'280,42 Zähler nach.

Die Börsen in Asien schliessen sich am Dienstag der Vorgabe der Wall Street an und geben teils deutlicher nach. Marktbeobachter sprechen auch hier von einer Atempause nach der jüngsten Aufwärtsbewegung. Viele Teilnehmer wollten nun erst einmal weitere US-Konjunkturdaten abwarten um zu sehen, ob diese der jüngsten Spekulation auf im ersten Halbjahr 2024 sinkende Zinsen auch nicht im Wege stehen. Diese war der Haupttreiber an den Aktienmärkten. Im Blick stehen nun vor allem die US-Arbeitsmarktdaten für November am Freitag.

Neue günstige Konjunkturdaten aus China sorgen für keinen Schwung nach oben. Der von CAIXIN ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist im November noch etwas weiter in den Expansion anzeigenden Bereich gestiegen. Auch günstige Preisdaten aus Japan und Südkorea verpuffen. In beiden Ländern ist der Anstieg der Verbraucherpreise im November einen Tick unter den Prognosen ausgefallen, was Inflationssorgen lindert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires