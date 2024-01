Konjunkturdaten im Fokus: SMI & DAX deutlich schwächer -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich leichter.

Der SMI eröffnete die Sitzung 0,45 Prozent schwächer bei 11'173,36 Punkten und bewegt sich auch weiterhin auf rotem Terrain. Die Nebenwerteindizes SPI (-0,54 Prozent bei 14'560,12 Einheiten) und SLI (-0,64 Prozent bei 1'760,78 Einheiten) starteten ebenfalls im Minus und bewegen sich auch weiterhin in der Verlustzone.

Zum Schluss der verkürzten ersten Börsenwoche des Jahres 2024 zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt zum Handelsstart klar leichter. Die Vorgaben aus Übersee werden im Markt als durchwachsen bezeichnet. Dabei sind die Technologiewerte in den USA am Donnerstag den Standardpapieren erneut hinterhergelaufen. In Asien finden die Märkte zum Wochenschluss keine einheitliche Richtung.

Bis zum Nachmittag sei allerdings nicht mit allzu grossen Sprüngen zu rechnen, heisst es im Handel, da in den USA der monatliche US-Arbeitsmarktbericht ansteht. Dieser wird von Marktteilnehmern genau beäugt, da er ein zentraler Einflussfaktor für die Zinspolitik der US-Notenbank ist. Nachdem in den letzten Wochen 2023 die Hoffnung auf deutliche Zinssenkungen im laufenden Jahr die Börsen angetrieben hatten, sind mit dem Jahreswechsel merkliche Zweifel aufgekommen. Ein anhaltend starker US-Arbeitsmarkt würde dem Fed den Kampf gegen die Inflation erschweren, da er die Lohnentwicklung und so auch die Preise antreibt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Markt notiert am Freitag im Minus.

Der DAX ging 0,68 Prozent tiefer bei 16'504,88 Einheiten in die Sitzung und zeigt sich auch im weitern Verlauf in Rot.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag nach Inflationsdaten aus der Eurozone sowie angesichts eines überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht verunsichert geblieben. Die zuletzt aufgekommenen Zweifel, ob die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank die Leitzinsen schon bald senken werden, haben Bestand. Die Jahresendrally an den Aktienbörsen, die dem DAX Mitte Dezember ein Rekordhoch knapp über 17'000 Punkten bescherte - hatte von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen profitiert. Vor allem mit Blick auf die Fed waren jüngst aber einige Zweifel aufgekommen, ob die Währungshüter wirklich schon früh im Jahr 2024 eine erste Leitzinssenkung vornehmen werden. Diese zunehmende Vorsicht wurde vor dem Wochenende untermauert.

"Die US-Beschäftigung steigt unerwartet stark und das Lohnwachstum bleibt kräftig", konstatierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. Daher dürften die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed weiter gedämpft werden. Es gebe also keine Gründe für einen schnellen Zins-Lockerungszyklus der Fed bereits ab dem Frühjahr.

WALL STREET

Die US-Börsen dürften am Freitag Verluste verzeichnen.

Der Dow Jones Index wird schwächer erwartet. Der NASDAQ Composite dürfte ebenfalls nachgeben.

Ein starker US-Arbeitsmarktbericht dürfte zum Wochenausklang für Abgaben an der Wall Street sorgen. Der Stellenaufbau im Dezember lag mit 216'000 über den erwarteten 170'000, was für einen weiterhin sehr robusten Arbeitsmarkt spricht. Statt eines Anstiegs verharrte die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent. Und zudem sind die durchschnittlichen Stundenlöhne mit 0,44 Prozent stärker als die erwarteten 0,3 Prozent gestiegen. Die Daten zeichnen das Bild eines weiterhin soliden Arbeitsmarktes. Die Erwartungen an eine Zinssenkung im März durch die Fed dürften nach den Daten weiter fallen. Zuletzt lagen sie bei 69 Prozent. Bereits die im Wochenverlauf veröffentlichten Daten zu den neuen geschaffenen Stellen in der Privatwirtschaft, die wöchentlichen Erstanträge und die offenen Stellen hatten auf einen weiter starken Arbeitsmarkt hingedeutet.

ASIEN

An den wichtigsten Börsen in Asien übernahmen am Freitag überwiegend die Bären das Ruder.

In Tokio gewann der Nikkei 225 verlor am Freitag letztlich 0,27 Prozent auf 33'377,42 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite dagegen schliesslich um 0,85 Prozent zurück auf 2'929,18 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong letztlich 0,66 Prozent auf 16'535,33 Einheiten verlor.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Dabei hielten sich die Veränderungen in Grenzen. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik im Minus.

Angesichts mässiger US-Vorgaben und den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten hielten sich Anleger zurück. Ob die Zahlen die erhofften Signale für Zinssenkungen geben, ist fraglich. "Für einen regelrechten Zinssenkungszyklus bedarf es unseres Erachtens einer massiven Abkühlung des US-Arbeitsmarktes", betonten die Volkswirte der Landesbank Helaba. "Diese ist bisweilen nicht eingetreten, auch wenn die Dynamik des Stellenaufbaus im Trend schwächer geworden ist und die Zahl der fortgesetzt arbeitslos Gemeldeten wieder gestiegen ist." Druck für die US-Notenbank, schon bald die Zinsen zu senken, lasse sich aus dem derzeitigen Zustand des US-Arbeitsmarktes nicht ableiten.

Vergleichsweise gut entwickelten sich japanische Aktien. Sie profitierten damit von der Schwäche des Yen. Zudem war das Verbrauchervertrauen im Dezember besser als erwartet ausgefallen und den dritten Monat in Folge gestiegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires