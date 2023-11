Vor US-Arbeitsmarktdaten: SMI knapp im Plus -- DAX freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt kommt im Freitagshandel nicht recht voran.

Der SMI gewann zum Handelsbeginn 0,1 Prozent auf 10'601,53 Punkte und bewegt sich, nach zwischenzeitlich klareren Gewinnen, nun wieder nur leicht über der Nullinie.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ein wenig höher. Der SPI stieg zum Start um 0,07 Prozent auf 13'909,46 Zähler, der SLI zeigte sich zu Beginn bei 1'666,74 Einheigen um 0,19 Prozent höher.

Der Aufwärtstrend habe etwas an Schwung verloren nach dem bisher positiven Wochenverlauf, meint ein Händler. Zwar seien die Vorgaben aus den USA gut, aber vor den am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten verhielten sich die Anleger eben vorsichtig. Die Stimmung sei insgesamt aber weiterhin positiv. Die Marktteilnehmer hofften, dass die US-Notenbank Fed den Zinserhöhungszyklus abgeschlossen haben könnte.

Der US-Arbeitsmarkt ist für die Geldpolitik des Fed von entscheidender Bedeutung. Fallen die Jobdaten am Nachmittag schwach aus, könnte sich der Anstieg der Börsen fortsetzen, sagt ein Analyst. Dagegen dürfte ein weiterer starker Arbeitsmarktbericht die Zinssorge wieder aufleben lassen. Denn die Zentralbanken haben nach wie vor sämtliche Türen offen gelassen, um die Geldpolitik - sofern nötig - wieder zu verschärfen. Damit sei es auch keineswegs sicher, dass das November-Rally nahtlos in ein Jahresendrally übergehe, heisst es.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag freundlich.

Der DAX eröffnete bei 15'203,80 Punkten um 0,4 Prozent fester und bewegt sich auch weiterhin im Plus.

Der DAX kann am Freitag seinen starken Monatsstart fortsetzen. Ob die Tendenz im Verlauf freundlich bleibt, wird wohl auch vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag abhängen. Bislang zeige der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten keine Schwächen, hiess es dazu von den Ökonomen der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Mit Blick auf den Jobbericht an diesem Freitag sei aber von einer Beruhigung auszugehen. Sollte sich der Beschäftigungsaufbau abkühlen, würde die Wahrscheinlichkeit eines zusätzlichen Zinsschritts der US-Notenbank Fed weiter sinken.

Am Markt hält derzeit jedenfalls die Hoffnung auf einen erreichten US-Zinsgipfel nach der Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch an. Sollten die Zentralbanken ihren Zinserhöhungszyklus beendet haben, könnte die Rally an den Aktienmärkten noch weitergehen, gab sich Börsen-Experte Mohit Kumar von Jefferies zuversichtlich für den weiteren Verlauf im November. Im Bewusstsein blieben aber die geopolitischen Risiken.

WALL STREET

Die US-Börsen legten am Donnerstag kräftig zu.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Gewinn von 1,7 Prozent bei 33'839,08 Zählern. Er war bereits höher in den Tag gestartet und hatte dann stetig zugelegt. Der technologielastige NASDAQ Composite stand zum Handelsende 1,78 Prozent höher bei 13'294,19 Punkten. Auch er war bereits zur Eröffnung klar gestiegen und konnte sein Plus im Anschluss ausbauen.

Positive Impulse lieferte die US-Notenbank. Die Fed hatte den Leitzins wie weithin erwartet unverändert in der Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent belassen, sich aber die Option offen gehalten, die Zinsen später weiter anzuheben. Powell hatte sich jedoch optimistisch gezeigt, dass die bisherigen Zinserhöhungen wirken werden, wenn auch verzögert.

Am Markt wurden die Aussagen Powells dahingehend ausgelegt, dass es wohl keine weitere Zinserhöhung im aktuellen Zyklus geben werde. "Obwohl Powell auf den ersten Blick versuchte, als Falke aufzutreten, kauften ihm die Märkte das nicht ab, zumal die Konjunkturdaten vom Mittwoch zeigten, dass sich die US-Wirtschaft zu verlangsamen scheint", so Michael Hewson, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets UK.

Konjunkturseitig war die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung stärker als erwartet gestiegen und die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft ist im dritten Quartal 2023 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 4,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Volkswirte hatten nur mit 4,3 Prozent gerechnet.

ASIEN

Vor dem Wochenende ging es an den asiatischen Börsen bergauf.

In Tokio fand am Freitag kein Handel statt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verharrte auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 1,1 Prozent auf 31'949,89 Punkte zugelegt.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite um 0,71 Prozent fester bei 3'030,80 Stellen. In Hongkong legte der Hang Seng bis zur Schlussglocke um 2,52 Prozent auf 17'664,12 Einheiten zu.

Im Windschatten der Wall Street ging es am Freitag an den Börsen in Asien deutlich aufwärts. Die US-Börsen waren am Donnerstag erneut von der Erwartung nach oben getrieben worden, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter erhöhen werde. Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken weiter, wovon besonders Technologiewerte profitierten. Diese gehörten auch in Asien zu den führenden Kursgewinnern.

Während in Japan am Freitag wegen eines Feiertags kein Handel stattfand, stützten ermutigende Konjunkturdaten den chinesischen Aktienmarkt: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor ist im Oktober etwas weiter in den expansiven Bereich vorgedrungen - ein Lichtblick, nachdem das am Mittwoch veröffentlichte Pendant für den verarbeitenden Sektor eine Schrumpfung angezeigt hatte. Auch die am Dienstag veröffentlichten offiziellen Einkaufsmanagerindizes hatten enttäuscht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires