Märkte in Fernost mit Abschlägen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Abgaben.

Der SMI startete bereits niedriger und notiert auch weiterhin im Minus. Er beendete die Sitzung 0,72 Prozent tiefer bei 12'088,36 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI verloren letztlich 0,90 Prozent auf 16'737,89 Zähler bzw. 1,04 Prozent auf 1'983,36 Einheiten.

Impulse von aussen waren am Dienstag rar gesät und damit gehörte die Bühne fast allein dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé nach dem abrupten CEO-Austausch.

Am Nachmittag läutete der ISM-Index - einer der wichtigsten Konjunkturindikatoren in den USA - eine dicht bepackte Woche ein, die in den Job-Daten am Freitag ihren Höhepunkt findet. Von Anlegern sei bis dahin eine erhöhte Wachsamkeit gefordert. "Die Frage ist nämlich, wie gut die nächsten US-Konjunkturdaten ausfallen dürfen, um die quasi eingepreiste Zinssenkung nicht zu verhindern", kommentierte ein Börsianer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag tiefrot.

Der DAX gab bereits zum Start leicht nach und fiel im Verlauf weiter zurück. Er beendete die Sitzung 2,29 Prozent im Minus bei 23'487,33 Punkten. Damit rutschte er weit unter die psychologisch wichtige Marke von 24'000 Punkten, die er erst tags zuvor wieder überwunden hatte.

Am Markt wurde auf steigende Zinsen sowie Sorgen rund um Frankreich verwiesen. Vor allem die Verschuldung des französischen Staates bereite den Finanzmärkten zunehmend Sorgen, sagte Volkswirt Andrzej Szczepaniak von der Bank Nomura.

Mit Blick auf die Staatsanleihen erreichte die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen am Dienstag den höchsten Stand seit 2011. In den USA stieg die Rendite der 30-jährigen Bonds ebenfalls kräftig und britische Staatsanleihen kletterten auf den höchsten Stand seit 27 Jahren. Steigende Zinsen bedeuteten zugleich auch höhere Finanzierungskosten, erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Und die schlügen dann in der Folge direkt auf die Gewinne der Unternehmen durch. In Frankreich liegt die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Anleihen aktuell über der griechischen.

Sorgen umtreibt die Anleger ausserdem hinsichtlich des Machtkampfs rund um die US-Notenbank und deren weiteres geldpolitisches Vorgehen. Die Auswirkungen der Zollpolitik des US-Präsidenten verunsichern ebenfalls. "Es bilden sich derzeit viele neue Risikocluster aus, die noch für erhebliche Schwankungen an den Finanzmärkten sorgen könnten", warnte Marktexperte Andreas Lipkow.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich nach dem langen Wochenende sichtlich schwächer.

Der Dow Jones verlor bereits zum Handelsstart und bewegte sich anschliessend weiter auf rotem Terrain. Letztenldich schloss er den Tag 0,55 Prozent leichter bei 45'295,69 Einheiten ab.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte zur Eröffnung mit Verlusten und hielt sich im weiteren Verlauf weiter klar in der Verlustzone. Hier waren zum Handelsschluss Verlsute in Höhe von 0,82 Prozent bei 21'279,63 Zählern zu sehen.

Am Dienstag gerieten die US-Börsen stark unter Druck: Steigende Kapitalmarktzinsen und Verluste bei Technologiewerten belasteten die grossen Indizes. Am Montag war wegen eines Feiertags kein Handel gewesen.

Hintergrund sind wachsende Sorgen über die steigende Staatsverschuldung der USA. Viele Investoren trennten sich von Staatsanleihen, wodurch deren Renditen nach oben schnellten. Die Verzinsung 30-jähriger Papiere kletterte mit fast fünf Prozent auf den höchsten Stand seit Juli. Besonders die hoch bewertete Tech-Branche geriet dadurch unter Druck, da steigende Zinsen die Rechtfertigung solcher Bewertungen erschweren.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Mittwoch auf breiter Front abwärts.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit um 0,88 Prozent zurück auf 41'936,10 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 1,16 Prozent auf 3'813,39 Zähler.

Unterdessen gibt der Hang Seng in Hongkong um 0,69 Prozent nach auf 25'319,66 Indexpunkte.

Geprägt wird der Handel von einer defensiven Grundstimmung, auch wegen der leichteren Vorlagen der US-Börsen. Während allgemein der globale Anstieg der Zinsen und die Unsicherheiten und negativen Folgen rund um die US-Zölle die Stimmung belasten, kommen in Tokio politische Turbulenzen als Bremser dazu. Dort sind hochrangige Politiker zurückgetreten. Dass jüngst ein Berufungsgericht gegen Trumps Zölle entschieden hatte, könne die diversen abgeschlossenen bilateralen Handelsabkommen erschweren, heisst es.

In Tokio sorgt der weiter nachgebende Yen dabei vor allem bei Aktien exportstarker Unternehmen für etwas Unterstützung. In Shanghai und in Hongkong hilft auch nicht, dass ein Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August im Vergleich zum Juli gestiegen ist und auf Expansion hindeutet. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem es im August an den chinesischen Börsen sehr gut gelaufen sei.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires