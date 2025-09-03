Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’088 -0.7%  SPI 16’738 -0.9%  Dow 45’296 -0.6%  DAX 23’487 -2.3%  Euro 0.9366 0.0%  EStoxx50 5’291 -1.4%  Gold 3’531 -0.1%  Bitcoin 89’236 -0.3%  Dollar 0.8057 0.2%  Öl 68.9 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swiss Life-Aktie: Im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn verbucht
Die sichersten ETFs der Welt im Überblick
Fundamenta Real Estate-Aktie: Gewinnverdopplung im Halbjahr
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Der ewige Warner: Das sollten Anleger über Jeremy Grantham wissen
Suche...
200.- Saxo-Deal

DAX 40 998032 / DE0008469008

23’487.33
Pkt
-550.00
Pkt
-2.29 %
02.09.2025
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Geändert am: 03.09.2025 07:52:04

Märkte in Fernost mit Abschlägen

Zur Wochenmitte geht es für die asiatischen Indizes nach unten.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Abgaben.

Der SMI startete bereits niedriger und notiert auch weiterhin im Minus. Er beendete die Sitzung 0,72 Prozent tiefer bei 12'088,36 Punkten.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI verloren letztlich 0,90 Prozent auf 16'737,89 Zähler bzw. 1,04 Prozent auf 1'983,36 Einheiten.

Impulse von aussen waren am Dienstag rar gesät und damit gehörte die Bühne fast allein dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé nach dem abrupten CEO-Austausch.

Am Nachmittag läutete der ISM-Index - einer der wichtigsten Konjunkturindikatoren in den USA - eine dicht bepackte Woche ein, die in den Job-Daten am Freitag ihren Höhepunkt findet. Von Anlegern sei bis dahin eine erhöhte Wachsamkeit gefordert. "Die Frage ist nämlich, wie gut die nächsten US-Konjunkturdaten ausfallen dürfen, um die quasi eingepreiste Zinssenkung nicht zu verhindern", kommentierte ein Börsianer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag tiefrot.

Der DAX gab bereits zum Start leicht nach und fiel im Verlauf weiter zurück. Er beendete die Sitzung 2,29 Prozent im Minus bei 23'487,33 Punkten. Damit rutschte er weit unter die psychologisch wichtige Marke von 24'000 Punkten, die er erst tags zuvor wieder überwunden hatte.

Am Markt wurde auf steigende Zinsen sowie Sorgen rund um Frankreich verwiesen. Vor allem die Verschuldung des französischen Staates bereite den Finanzmärkten zunehmend Sorgen, sagte Volkswirt Andrzej Szczepaniak von der Bank Nomura.

Mit Blick auf die Staatsanleihen erreichte die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen am Dienstag den höchsten Stand seit 2011. In den USA stieg die Rendite der 30-jährigen Bonds ebenfalls kräftig und britische Staatsanleihen kletterten auf den höchsten Stand seit 27 Jahren. Steigende Zinsen bedeuteten zugleich auch höhere Finanzierungskosten, erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Und die schlügen dann in der Folge direkt auf die Gewinne der Unternehmen durch. In Frankreich liegt die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Anleihen aktuell über der griechischen.

Sorgen umtreibt die Anleger ausserdem hinsichtlich des Machtkampfs rund um die US-Notenbank und deren weiteres geldpolitisches Vorgehen. Die Auswirkungen der Zollpolitik des US-Präsidenten verunsichern ebenfalls. "Es bilden sich derzeit viele neue Risikocluster aus, die noch für erhebliche Schwankungen an den Finanzmärkten sorgen könnten", warnte Marktexperte Andreas Lipkow.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich nach dem langen Wochenende sichtlich schwächer.

Der Dow Jones verlor bereits zum Handelsstart und bewegte sich anschliessend weiter auf rotem Terrain. Letztenldich schloss er den Tag 0,55 Prozent leichter bei 45'295,69 Einheiten ab.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte zur Eröffnung mit Verlusten und hielt sich im weiteren Verlauf weiter klar in der Verlustzone. Hier waren zum Handelsschluss Verlsute in Höhe von 0,82 Prozent bei 21'279,63 Zählern zu sehen.

Am Dienstag gerieten die US-Börsen stark unter Druck: Steigende Kapitalmarktzinsen und Verluste bei Technologiewerten belasteten die grossen Indizes. Am Montag war wegen eines Feiertags kein Handel gewesen.

Hintergrund sind wachsende Sorgen über die steigende Staatsverschuldung der USA. Viele Investoren trennten sich von Staatsanleihen, wodurch deren Renditen nach oben schnellten. Die Verzinsung 30-jähriger Papiere kletterte mit fast fünf Prozent auf den höchsten Stand seit Juli. Besonders die hoch bewertete Tech-Branche geriet dadurch unter Druck, da steigende Zinsen die Rechtfertigung solcher Bewertungen erschweren.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Mittwoch auf breiter Front abwärts.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit um 0,88 Prozent zurück auf 41'936,10 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 1,16 Prozent auf 3'813,39 Zähler.

Unterdessen gibt der Hang Seng in Hongkong um 0,69 Prozent nach auf 25'319,66 Indexpunkte.

Geprägt wird der Handel von einer defensiven Grundstimmung, auch wegen der leichteren Vorlagen der US-Börsen. Während allgemein der globale Anstieg der Zinsen und die Unsicherheiten und negativen Folgen rund um die US-Zölle die Stimmung belasten, kommen in Tokio politische Turbulenzen als Bremser dazu. Dort sind hochrangige Politiker zurückgetreten. Dass jüngst ein Berufungsgericht gegen Trumps Zölle entschieden hatte, könne die diversen abgeschlossenen bilateralen Handelsabkommen erschweren, heisst es.

In Tokio sorgt der weiter nachgebende Yen dabei vor allem bei Aktien exportstarker Unternehmen für etwas Unterstützung. In Shanghai und in Hongkong hilft auch nicht, dass ein Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August im Vergleich zum Juli gestiegen ist und auf Expansion hindeutet. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem es im August an den chinesischen Börsen sehr gut gelaufen sei.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

02.09.25 Logo WHS Salesforce Aktienanalyse – führender Anbieter von cloudbasierter Software für CRM vor den Zahlen
02.09.25 Julius Bär: 9.20% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf AXA SA
02.09.25 UBS Logo Gold: Kommt der nächste Ausbruch nach oben?
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
02.09.25 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie im Aufwind
02.09.25 Wenig Bewegung zum Wochenauftakt
01.09.25 Cyberabwehr: Schutz in einer digitalisierten Welt
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’628.82 19.25 BR1SRU
Short 12’877.75 13.78 BWDSCU
Short 13’380.14 8.72 3OUBSU
SMI-Kurs: 12’088.36 02.09.2025 17:31:15
Long 11’624.21 19.72 S7MBDU
Long 11’340.11 13.48 BRTSZU
Long 10’842.67 8.72 BNVSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
03.09.25 17 Education & Technology Group incorporation Sponsored American Depositary Receipt / Quartalszahlen
03.09.25 51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs) / Quartalszahlen
03.09.25 Advaita Allied Health Services Ltd Registered Shs / Generalversammlung
03.09.25 Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs / Generalversammlung
03.09.25 Alimentation Couche-Tard Inc Unsponsored American Depositary Shares Repr 1-3 sh / Generalversammlung
03.09.25 Alpha FX Group PLC Registered Shs / Quartalszahlen
03.09.25 American Eagle Outfitters Inc. / Quartalszahlen
03.09.25 Anglo Pacific Group plc / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
03.09.25 S&P Global Services PMI
03.09.25 Ai Group Manufacturing PMI
03.09.25 S&P Global Composite PMI
03.09.25 AiG Industry Index
03.09.25 Ai Group Construction PMI
03.09.25 Gross Domestic Product Growth (YoY)
03.09.25 Gross Domestic Product Growth (QoQ)
03.09.25 AIB Services PMI
03.09.25 S&P Global Manufacturing PMI
03.09.25 S&P Global PMI
03.09.25 Jibun Bank Services PMI
03.09.25 ANZ Rohstoffpreis
03.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
03.09.25 Gross Domestic Product (YoY)
03.09.25 Caixin PMI Dienstleistungen
03.09.25 S&P Global Construction PMI
03.09.25 S&P Global Composite PMI
03.09.25 Riyad Bank PMI
03.09.25 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex
03.09.25 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
03.09.25 Leistungsbilanz
03.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.09.25 RBA-Gouverneur Bullock spricht
03.09.25 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
03.09.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
03.09.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
03.09.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
03.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.09.25 BoE-Mitglied Mann spricht
03.09.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
03.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.09.25 S&P Global PMI Gesamtindex
03.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.09.25 HCOB EMI Gesamtindex
03.09.25 HCOB EMI Dienstleistungen
03.09.25 HCOB EMI für Dienstleistungen
03.09.25 HCOB Composite EMI
03.09.25 Exporte
03.09.25 BoE-Mitglied Breeden spricht
03.09.25 S&P Global EMI für Dienstleistungen
03.09.25 S&P Global Gesamt-EMI
03.09.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
03.09.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
03.09.25 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
03.09.25 MBA Hypothekenanträge
03.09.25 M3-Geldmenge
03.09.25 Industrieertrag (im Monatsvergleich)
03.09.25 Industrieproduktion ( Jahr )
03.09.25 Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt
03.09.25 Verbraucherzuversicht
03.09.25 Arbeitsproduktivität (Quartal)
03.09.25 Redbook Index (Jahr)
03.09.25 NBP-Basissatz
03.09.25 Fed-Mitglied Musalem spricht
03.09.25 JOLTS Stellenangebote
03.09.25 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
03.09.25 GDT Preisindex
03.09.25 FOMC Mitglied Kashkari Rede
03.09.25 Fed Beige Book
03.09.25 Gesamte Fahrzeugverkäufe
03.09.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
03.09.25 Währungsreserven

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
TUI-Aktie trotz starker Prognose im Abwärtssog: Gefürchtete Trendwende voraus?
Warum die DroneShield-Aktie trotz Rekordergebnis fällt
Lucid-Aktie mit Verlusten: Reverse-Split bewegt Tesla-Konkurrent an der Börse
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
ETF des Monats September 2025
Partners Group-Aktie dennoch in Rot: Gewinn zieht dank hoher Performance Fees kräftig an

Top-Rankings

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im zweiten Quartal 2025 einig ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0762 -0.0011
-0.10
EUR/USD 1.1628 -0.0015
-0.13
USD/EUR 0.8600 0.0011
0.12
EUR/CHF 0.9366 -0.0001
-0.01
JPY/CHF 0.0054 0.0000
-0.07
CHF/EUR 1.0674 -0.0002
-0.02
CHF/GBP 0.9289 0.0009
0.09
CHF/USD 1.2412 -0.0019
-0.15
CHF/JPY 184.4856 0.0791
0.04
USD/CHF 0.8057 0.0013
0.16
GBP/BTC 0.0000 0.0000
0.16
EUR/BTC 0.0000 0.0000
0.33
JPY/BTC 0.0000 0.0000
1.19
CHF/BTC 0.0000 0.0000
0.32
USD/BTC 0.0000 0.0000
0.37
EUR/ETH 0.0003 0.0000
0.00
JPY/ETH 0.0000 0.0000
-0.29
CHF/ETH 0.0003 0.0000
0.04
USD/ETH 0.0002 0.0000
0.03
GBP/ETH 0.0003 0.0000
-0.12
JPY/BCH 0.0000 0.0000
-1.91
USD/ETC 0.0483 0.0003
0.54
BITCOIN/EUR 0.0644 0.0001
0.14
BITCOIN/GBP 0.0560 0.0001
0.25
BITCOIN/CHF 0.0603 0.0001
0.10

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}