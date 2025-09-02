Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’177 -0.1%  SPI 16’889 -0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 24’037 0.6%  Euro 0.9370 -0.1%  EStoxx50 5’367 0.3%  Gold 3’495 0.5%  Bitcoin 88’177 1.0%  Dollar 0.8013 0.1%  Öl 68.4 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
dormakaba-Aktie: Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 geplant - Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2024/25
Strategey Inc. schwankt - Sie profitieren
PayPal, Google & Co.: Deutsche Verbraucher schauen nach Alternativen zu US-Tech-Produkten
Disney-Aktie: Abschied aus Wismar für Kreuzfahrtschiff 'Disney Adventure'
Givaudan-Aktie: Übernahme von brasilianischer Vollmens Fragrances abgeschlossen
Suche...

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’037.33
Pkt
135.12
Pkt
0.57 %
01.09.2025
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Geändert am: 02.09.2025 07:12:59

Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

An den Märkten in Asien geht es vorwiegend nach unten.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich zum Auftakt in den neuen Monat zurückhaltend.

Der SMI startete etwas fester in die Sitzung und verbuchte zunächst weiter Aufschläge. Im Verlauf rutschte er jedoch ins Minus und verabschiedete sich marginale 0,09 Prozent tiefer bei 12'176,52 Punkten in den Feierabend.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI präsentierten sich zunächst ebenfalls etwas stärker, wechselten dann jedoch das Vorzeichen und gaben letztlich 0,11 Prozent auf 16'889,15 Zähler bzw. 0,10 Prozent auf 2'004,15 Einheiten nach.

Gestützt wurde das Sentiment etwas von Konjunkturdaten aus China, wo sich die Stimmung bei den kleineren und mittleren Industriebetrieben - von einem tiefen Niveau aus - zuletzt stark aufgehellt hat. Die Unsicherheit bleibe aber hoch, betonten Börsianer. Zudem gehen von den US-Börsen zum Wochenstart keine Impulse aus: sie bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

Für Verunsicherung sorgten weiterhin etwa die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch Donald Trump und die erratische Zollpolitik des US-Präsidenten. Zuletzt hatte ein Bundesberufungsgericht grosse Teile von Trumps Zöllen als unrechtmässig eingestuft. In Europa beschäftigte die Anleger zudem der mögliche Sturz der französischen Regierung. Im weiteren Wochenverlauf rückt dann der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex startete höher in den September.

Der DAX zog bereits zum Ertönen der Startglocke an und behielt seine positive Tendenz anschliessend bei. Er beendete den Handel 0,57 Prozent höher bei 24.037,33 Punkten.

Impulse gab es wenig, denn in den USA findet wegen des Feiertags "Labor Day" kein Handel statt.

Für eine positive Grundstimmung sorgte derweil der Umsatzsprung durch KI-bezogene Produkte beim chinesischen Handelsriesen Alibaba. Zudem hellte sich in der Euroregion die Stimmung in den Industrieunternehmen im August etwas stärker auf als zunächst ermittelt. Für Deutschland allerdings wurde die erste Schätzung minimal nach unten korrigiert.

Für den DAX gehe es erst einmal weiter darum, die 24.000er Marke nicht aus den Augen zu verlieren oder - besser noch - sie wieder zu halten, damit keine neuen Kursverluste drohten, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Der Börsenmonat September gilt allgemein als kein besonders guter.

Laut den Experten des Bernecker Börsendienstes sind die kommenden fünf Tage nach "Labor Day" nun besonders interessant. Im historischen Vergleich seien sie ein Frühindikator dafür gewesen, ob es eine Jahresendrally geben werde oder nicht. "Das wird spannend, denn diesmal geht es um die Frage: deutliche Korrektur oder New High."

Wie unruhig es werden könnte, lässt nicht nur der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für August erahnen, der eine wichtige Indikation für die Zinsentscheidung der US-Notenbank sein könnte. Obendrein werden wohl auch noch zwei wichtige Prozesse vor dem Supreme Court, dem obersten US-Gerichtshof, entschieden.

Einerseits geht es um die Rechtmässigkeit der Zölle des US-Präsidenten und andererseits um die von Donald Trump angestrebte Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook. "Und jede dieser beiden Entscheidungen wird weitreichende Konsequenzen für die Entwicklung der USA und damit auch für die Entwicklung der Börsen haben", warnt Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Hier in Europa bleibe zudem Frankreich ein grosser Unsicherheitsfaktor für die Börsen.

WALL STREET

Die US-Börsen bleiben am Montag wegen des "Labor Day" geschlossen.

Der Dow Jones notierte zum Börsenstart am Freitag bereits etwas tiefer und verblieb auch im Verlauf auf rotem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich 0,2 Prozent niedriger bei 45'544,88 Punkten aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso schwächer und verbuchte im Anschluss kräftige Abschläge. Er schloss vor dem Wochenende 1,15 Prozent im Minus bei 21'455,55 Zählern.

Vor dem verlängerten Wochenende war am Freitag von Gewinnmitnahmen die Rede, weil am Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. Verwiesen wurde auch auf die Saisonalität im anstehenden September. Laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke fällt die Bilanz des kommenden Monats "bekanntlich nicht allzu rosig aus", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könne.

Neue Preissignale aus den USA taten ihr Übriges dazu, dass die Stimmung der Anleger nicht besser wurde. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismass der US-Notenbank Fed ist, erfüllte mehr oder weniger die Erwartungen. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte leicht auf 2,9 Prozent zu. Wie es hiess, macht es dies den Währungshütern mit möglichen Zinssenkungen nicht leicht. Der Preisdruck bleibt grösser als erwünscht.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 0,21 Prozent auf 42'277,43 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,79 Prozent auf 3'844,84 Zähler ab.

Unterdessen verliert der Hang Seng in Hongkong um 0,61 Prozent auf 25'460,16 Indexpunkte.

Nach dem sehr starken August und gewinnen am Vortag setzen an den chinesischen Börsen am Dienstag Gewinnmitnahmen ein. Dagegen kann sich die Börse in Tokio nach dem kräftigen Rücksetzer vom Montag etwas erholen. Etwas Unterstützung kommt vom Yen, der spürbar zurückfällt. Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan hat zwar weitere Zinserhöhungen bekräftigt, diese aber mit diversen Einschränkungen verbunden.

"Die Unsicherheit bleibt hoch", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die negativen Auswirkungen der Zölle in der gesamten Region. "Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag könnten die Zins- und Konjunkturprognosen vor der Sitzung der US-Notenbank am 17. September noch einmal kräftig durcheinanderwirbeln", meint ein anderer Akteur.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

01.09.25 Logo WHS Cybersecurity-Riese CrowdStrike: Bewertung hoch – aber Wachstum intakt? Chart & Zahlencheck
01.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Mit Unsicherheiten in den Herbst
01.09.25 Cyberabwehr: Schutz in einer digitalisierten Welt
01.09.25 SG-Marktüberblick: 01.09.2025
01.09.25 SMI-Anleger üben sich in Zurückhaltung
29.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’649.43 19.94 BHPSRU
Short 12’913.93 13.82 S2S3YU
Short 13’381.46 8.98 O5UBSU
SMI-Kurs: 12’176.52 01.09.2025 17:30:04
Long 11’623.10 18.72 SSTBSU
Long 11’396.81 13.82 BZDS0U
Long 10’900.46 8.88 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
02.09.25 Realaustauschverhältnis
02.09.25 Consumer Price Index Growth (YoY)
02.09.25 Consumer Price Index Growth (MoM)
02.09.25 Geldbasis (Jahr)
02.09.25 Current Account Balance
02.09.25 10-y Bond Auction
02.09.25 Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
02.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
02.09.25 Handelsbilanz
02.09.25 Haushalt
02.09.25 Veränderung der Arbeitslosen
02.09.25 Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE
02.09.25 Exporte
02.09.25 Handelsbilanz, nicht-EU
02.09.25 Auktion 6-monatiger Letras
02.09.25 Auktion 12-monatiger Letras
02.09.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
02.09.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
02.09.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
02.09.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)
02.09.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
02.09.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
02.09.25 Auktion 10-jähriger Bundesschatzanweisungen
02.09.25 EZB-Mitglied Elderson spricht
02.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
02.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
02.09.25 Redbook Index (Jahr)
02.09.25 EMI für das verarbeitende Gewerbe
02.09.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
02.09.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
02.09.25 IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat )
02.09.25 ISM Produktion Bezahlte Preise
02.09.25 ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
02.09.25 Konstruktionsausgaben (Monat)
02.09.25 ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
02.09.25 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
02.09.25 GDT Preisindex
02.09.25 Geldreserven
02.09.25 Auktion 52-wöchiger Treasury Bills
02.09.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
02.09.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
02.09.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
02.09.25 Steuereinkünfte ( Monat )
02.09.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT steigen: Rheinmetall und Andoya Space planen Partnerschaft
BYD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Aufwind
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten
Kursrally bei Cambricon Technologies-Aktie - Konkurrenz für NVIDIA aus China wächst

Top-Rankings

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0840 -0.0006
-0.06
EUR/USD 1.1695 -0.0015
-0.13
USD/EUR 0.8551 0.0011
0.13
EUR/CHF 0.9370 -0.0009
-0.10
JPY/CHF 0.0054 0.0000
-0.31
CHF/EUR 1.0670 0.0003
0.03
CHF/GBP 0.9225 0.0002
0.02
CHF/USD 1.2478 -0.0013
-0.10
CHF/JPY 184.3524 0.4840
0.26
USD/CHF 0.8013 0.0006
0.07
GBP/BTC 0.0000 0.0000
-0.96
EUR/BTC 0.0000 0.0000
-0.98
JPY/BTC 0.0000 0.0000
2.47
CHF/BTC 0.0000 0.0000
-0.95
USD/BTC 0.0000 0.0000
-0.83
EUR/ETH 0.0003 0.0000
-1.75
JPY/ETH 0.0000 0.0000
-2.05
CHF/ETH 0.0003 0.0000
-1.69
USD/ETH 0.0002 0.0000
-1.59
GBP/ETH 0.0003 0.0000
-1.72
JPY/BCH 0.0000 0.0000
-4.63
USD/ETC 0.0480 -0.0009
-1.86
BITCOIN/EUR 0.0645 0.0009
1.48
BITCOIN/GBP 0.0558 0.0008
1.44
BITCOIN/CHF 0.0605 0.0008
1.42

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}