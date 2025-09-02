Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich zum Auftakt in den neuen Monat zurückhaltend.

Der SMI startete etwas fester in die Sitzung und verbuchte zunächst weiter Aufschläge. Im Verlauf rutschte er jedoch ins Minus und verabschiedete sich marginale 0,09 Prozent tiefer bei 12'176,52 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI präsentierten sich zunächst ebenfalls etwas stärker, wechselten dann jedoch das Vorzeichen und gaben letztlich 0,11 Prozent auf 16'889,15 Zähler bzw. 0,10 Prozent auf 2'004,15 Einheiten nach.

Gestützt wurde das Sentiment etwas von Konjunkturdaten aus China, wo sich die Stimmung bei den kleineren und mittleren Industriebetrieben - von einem tiefen Niveau aus - zuletzt stark aufgehellt hat. Die Unsicherheit bleibe aber hoch, betonten Börsianer. Zudem gehen von den US-Börsen zum Wochenstart keine Impulse aus: sie bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

Für Verunsicherung sorgten weiterhin etwa die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch Donald Trump und die erratische Zollpolitik des US-Präsidenten. Zuletzt hatte ein Bundesberufungsgericht grosse Teile von Trumps Zöllen als unrechtmässig eingestuft. In Europa beschäftigte die Anleger zudem der mögliche Sturz der französischen Regierung. Im weiteren Wochenverlauf rückt dann der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex startete höher in den September.

Der DAX zog bereits zum Ertönen der Startglocke an und behielt seine positive Tendenz anschliessend bei. Er beendete den Handel 0,57 Prozent höher bei 24.037,33 Punkten.

Impulse gab es wenig, denn in den USA findet wegen des Feiertags "Labor Day" kein Handel statt.

Für eine positive Grundstimmung sorgte derweil der Umsatzsprung durch KI-bezogene Produkte beim chinesischen Handelsriesen Alibaba. Zudem hellte sich in der Euroregion die Stimmung in den Industrieunternehmen im August etwas stärker auf als zunächst ermittelt. Für Deutschland allerdings wurde die erste Schätzung minimal nach unten korrigiert.

Für den DAX gehe es erst einmal weiter darum, die 24.000er Marke nicht aus den Augen zu verlieren oder - besser noch - sie wieder zu halten, damit keine neuen Kursverluste drohten, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Der Börsenmonat September gilt allgemein als kein besonders guter.

Laut den Experten des Bernecker Börsendienstes sind die kommenden fünf Tage nach "Labor Day" nun besonders interessant. Im historischen Vergleich seien sie ein Frühindikator dafür gewesen, ob es eine Jahresendrally geben werde oder nicht. "Das wird spannend, denn diesmal geht es um die Frage: deutliche Korrektur oder New High."

Wie unruhig es werden könnte, lässt nicht nur der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für August erahnen, der eine wichtige Indikation für die Zinsentscheidung der US-Notenbank sein könnte. Obendrein werden wohl auch noch zwei wichtige Prozesse vor dem Supreme Court, dem obersten US-Gerichtshof, entschieden.

Einerseits geht es um die Rechtmässigkeit der Zölle des US-Präsidenten und andererseits um die von Donald Trump angestrebte Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook. "Und jede dieser beiden Entscheidungen wird weitreichende Konsequenzen für die Entwicklung der USA und damit auch für die Entwicklung der Börsen haben", warnt Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Hier in Europa bleibe zudem Frankreich ein grosser Unsicherheitsfaktor für die Börsen.

WALL STREET

Die US-Börsen bleiben am Montag wegen des "Labor Day" geschlossen.

Der Dow Jones notierte zum Börsenstart am Freitag bereits etwas tiefer und verblieb auch im Verlauf auf rotem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich 0,2 Prozent niedriger bei 45'544,88 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso schwächer und verbuchte im Anschluss kräftige Abschläge. Er schloss vor dem Wochenende 1,15 Prozent im Minus bei 21'455,55 Zählern.

Vor dem verlängerten Wochenende war am Freitag von Gewinnmitnahmen die Rede, weil am Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. Verwiesen wurde auch auf die Saisonalität im anstehenden September. Laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke fällt die Bilanz des kommenden Monats "bekanntlich nicht allzu rosig aus", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könne.

Neue Preissignale aus den USA taten ihr Übriges dazu, dass die Stimmung der Anleger nicht besser wurde. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismass der US-Notenbank Fed ist, erfüllte mehr oder weniger die Erwartungen. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte leicht auf 2,9 Prozent zu. Wie es hiess, macht es dies den Währungshütern mit möglichen Zinssenkungen nicht leicht. Der Preisdruck bleibt grösser als erwünscht.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 0,21 Prozent auf 42'277,43 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,79 Prozent auf 3'844,84 Zähler ab.

Unterdessen verliert der Hang Seng in Hongkong um 0,61 Prozent auf 25'460,16 Indexpunkte.

Nach dem sehr starken August und gewinnen am Vortag setzen an den chinesischen Börsen am Dienstag Gewinnmitnahmen ein. Dagegen kann sich die Börse in Tokio nach dem kräftigen Rücksetzer vom Montag etwas erholen. Etwas Unterstützung kommt vom Yen, der spürbar zurückfällt. Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan hat zwar weitere Zinserhöhungen bekräftigt, diese aber mit diversen Einschränkungen verbunden.

"Die Unsicherheit bleibt hoch", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die negativen Auswirkungen der Zölle in der gesamten Region. "Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag könnten die Zins- und Konjunkturprognosen vor der Sitzung der US-Notenbank am 17. September noch einmal kräftig durcheinanderwirbeln", meint ein anderer Akteur.

