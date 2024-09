SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinig

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt bleiben Anleger zurückhaltend.

Der SMI eröffnete 0,12 Prozent im Minus bei 12'421,80 Zählern und baut seine Verluste im Anschluss aus.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der negativen Tendenz des Leitindex. Zuvor waren sie ebenfalls 0,12 Prozent tiefer bei 16'484,02 Einheiten respektive 0,14 Prozent im Minus bei 16'484,02 Punkten gestartet.

Im asiatisch-pazifischen Raum ist die Tendenz am Montag von leichter Risikoscheu geprägt. Neue Einkaufsmanagerdaten aus China sind durchwachsen ausgefallen. Der Index für die Industrie ist zum vierten Mal in Folge gesunken und deutet weiter auf eine Kontraktion der Aktivität hin. Auf das Geschehen an den europäischen Börsen strahlt das aber kaum aus. An der Wall Street wird wegen des Feiertages "Labor Day" heute nicht gehandelt. Das könnte die Liquidität in Europa ausdünnen. Der September hat derweil den Ruf, der schwächste Monat des Börsenjahres zu sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Montag im Minus.

Der DAX eröffnete quasi unverändert bei 18'913,53 Punkten, rutscht dann aber direkt in die Verlustzone.

Mit 18'970 Punkten hatte der DAX am Freitag nach dem Ausbruch vom Donnerstag einen weiteren Rekordstand erreicht. Den zwischenzeitlich schwachen August beendete er schliesslich mit einem Plus von gut zwei Prozent. Den Wahlausgang in den Bundesländern Thüringen und Sachsen hält der JPMorgan-Experte Greg Fuzesi für "schwierig, aber nicht dramatisch". Immerhin liege er nah an den vorherigen Umfragen. Der Wahlerfolg der AfD in Thüringen und der zweite Platz in Sachsen stellten der Bundes-Ampel zwar ein schlechtes Zeugnis aus. Entsprechend sei das Abscheiden von SPD, Grünen und FDP. Dies dürfte jedoch keinen unmittelbaren Einfluss auf ihre Bundespolitik haben, so Fuzesi. Zudem dürfte die AfD von Regierungsbildungen ausgeschlossen sein, weil andere Parteien sich Koalitionen verweigern.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am letzten Handelstag der Woche letztendlich etwas stärker.

Der Dow Jones begann den Handel knapp in Grün, rutschte im weiteren Verlauf zunächst jedoch in die Verlustzone. Bis Handelsende konnte er sich wieder ins Plus vorkämpfen und ging so 0,55 Prozent höher bei 41'562,95 Punkten ins Wochenende.

Auch der NASDAQ Composite eröffnete im Plus, anschliessende verbucht er weitere Zuschläge. Zum Schluss betrug der Zuwachs 1,13 Prozent auf 17'713,62 Einheiten.

Der heutige Handelstag hielt auch nochmal ein Highlight bereit: den PCE-Preisindex der Konsumausgaben aus den USA. Diese fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus. Das von der Notenbank favorisierte Preismass, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg im Juli wie im Vormonat um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich erhöhte sich der PCE-Preisindex im Juli um 0,2 (0,1) Prozent. In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie stieg der Index um 2,5 (2,6) Prozent auf Jahres- und 0,2 (0,2) Prozent auf Monatssicht.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte in der vergangenen Woche auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole auf die jüngsten Fortschritte bei der Inflation verwiesen und erklärt, dass "die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik gekommen ist". Dies wurde von den Märkten dahingehend interpretiert, dass eine Zinssenkung auf der Sitzung im September so gut wie sicher ist. Eine starke Wirtschaft - das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal wurde am Vortag leicht nach oben korrigiert - und eine hartnäckige Inflation dürften die Fed allerdings dazu veranlassen, die Zinsen weniger deutlich zu senken.

ASIEN

Die Börsen in Asien waren am Montag auf Richtungssuche.

Der japanischen Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 38'700,87 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland beendete der Shanghai Composite den Handel letztlich 1,10 Prozent tiefer auf 2.811,04. Auch abwärts ging es in Hongkong, wo der Hang Seng schliesslich 1,65 Prozent im Minus bei 17'691,97 Indexpunkten notierte.

Überwiegend mit Verlusten starteten die Börsen in Ostasien in die neue Woche. Positive Vorgaben der Wall Street, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird, stützten nicht. Grund für die eher gedämpfte Stimmung waren nach Angaben aus dem Handel chinesische Konjunkturdaten, die durchwachsen ausgefallen sind.

Der am Wochenende veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie war im August den vierten Monat in Folge gesunken, wenn auch nur leicht. Er hat sich damit noch etwas weiter nach unten von der Expansionsschwelle bei 50 Punkten entfernt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires