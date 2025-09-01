|Kurse + Charts + Realtime
Geändert am: 01.09.2025 09:48:34
SMI freundlich -- DAX legt zu -- Märkte in Fernost uneins
Zum Start in die neue Börsenwoche zeigt sich der heimische Aktienmarkt etwas fester, während auch der deutsche Leitindex zulegen kann. Die asiatischen Aktienmärkten tendieren derweil am Montag in verschiedene Richtungen.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Auftakt in den neuen Monat optimistisch.
Der SMI verbucht im frühen Geschäft kleine Aufschläge, nachdem er 0,10 Prozent höher bei 12'200,03 Punkten gestartet ist.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI steigen ebenfalls etwas an. Sie hatten den Handel 0,15 Prozent stärker bei 16'932,43 Zählern bzw. 0,13 Prozent höher bei 2'008,84 Einheiten begonnen.
Der Schweizer Aktienmarkt ist etwas fester in die neue Woche gestartet. Die Vorgaben zum Start in den September sind verhalten, hatten doch am Freitag an der Wall Street Gewinnmitnahmen dominiert. Weitere Impulse aus dem USA sind von den Börsen zumindest zunächst nicht zu erwarten - denn dort startet der Handel feiertagsbedingt erst am Dienstag in den September. Die "US-Themen" bleiben aber übergeordnet dominant.
Zu nennen sind aktuell die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch Donald Trump und die erratische Zollpolitik des US-Präsidenten. Zuletzt hatte ein Bundesberufungsgericht grosse Teile von Trumps Zöllen als unrechtmässig eingestuft. In Europa beschäftigt die Anleger der mögliche Sturz der französischen Regierung. Stützen könnte, dass sich in China die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben zuletzt aufhellte. Im weiteren Wochenverlauf rückt dann der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag in den Fokus.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Leitindex startet höher in den September.
Der DAX zog zum Ertönen der Startglocke um 0,46 Prozent an auf 24'012,04 Punkte. Auch weiterhin tendiert er im Plus.
Der DAX ist am Montag mit leichten Gewinnen in den September gestartet. Stützend wirkten Nachrichten aus China. Dort hellte sich laut dem RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des Handelsstreits mit den USA überraschend stark auf. Das deutet auf ein Anziehen der Wirtschaftsaktivitäten in diesem Bereich im August hin, während dem staatlichen Einkaufsmanagerindex zufolge die Stimmung in den grossen und staatlichen Industrie schlecht blieb.
Ansonsten aber bleibt die Unsicherheit vorerst hoch, und von den US-Börsen werden zum Wochenstart keine Impulse ausgehen. Sie bleiben feiertagsbedingt geschlossen.
"Für den Dax geht es weiter darum, die 24'000er Marke nicht allzu weit aus den Augen zu verlieren, um kein Korrektursignal auszusenden", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets das Börsengeschehen hierzulande. Damit ist gemeint, dass dann weitere Kursverluste drohen würden. Der Börsenmonat September gilt allgemein als kein besonders guter. Laut IG-Markets-Experte Christian Henke ist seine Bilanz "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor im Oktober der "goldene Herbst" womöglich wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könnte.
WALL STREET
Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss im Minus.
Der Dow Jones notierte zum Börsenstart bereits etwas tiefer und verblieb auch im Verlauf auf rotem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich 0,2 Prozent niedriger bei 45'544,88 Punkten aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso schwächer und verbuchte im Anschluss kräftige Abschläge. Ver schloss 1,15 Prozent im Minus bei 21'455,55 Zählern.
Vor dem verlängerten Wochenende war am Freitag von Gewinnmitnahmen die Rede, weil am kommenden Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. Verwiesen wurde auch auf die Saisonalität im anstehenden September. Laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke fällt die Bilanz des kommenden Monats "bekanntlich nicht allzu rosig aus", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könne.
Neue Preissignale aus den USA taten ihr Übriges dazu, dass die Stimmung der Anleger nicht besser wurde. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismass der US-Notenbank Fed ist, erfüllte mehr oder weniger die Erwartungen. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte leicht auf 2,9 Prozent zu. Wie es hiess, macht es dies den Währungshütern mit möglichen Zinssenkungen nicht leicht. Der Preisdruck bleibt grösser als erwünscht.
ASIEN
Die Aktienmärkte in Asien tendieren zum Wochenbeginn uneins.
In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 1,24 Prozent auf 42'188,79 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite derweil um 0,46 Prozent zulegen auf 3'875,53 Zähler.
Unterdessen zieht der Hang Seng in Hongkong um 2,03 Prozent an auf 25'586,04 Einheiten.
An den asiatischen Börsen setzt sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durch. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong weiter anzieht, geben die Kurse in Tokio deutlich nach. Hier stehen vor allem Technologiewerte unter Druck, sie leiden unter den schwachen Vorlagen der US-Technologietitel an der Nasdaq. In den USA hatten Chipaktien am Freitag sehr schwach tendiert.
Die Stimmung in Hongkong profitiert derweil von überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August über die Schwelle von 50 zurückgekehrt und zeigt damit wieder Wachstum in der Industrie an. Mit 50,5 nach 49,5 hat er die Prognose von 49,6 deutlich übertroffen.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
