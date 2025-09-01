SMI freundlich -- DAX legt zu -- Märkte in Fernost uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Auftakt in den neuen Monat optimistisch.

Der SMI verbucht im frühen Geschäft kleine Aufschläge, nachdem er 0,10 Prozent höher bei 12'200,03 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI steigen ebenfalls etwas an. Sie hatten den Handel 0,15 Prozent stärker bei 16'932,43 Zählern bzw. 0,13 Prozent höher bei 2'008,84 Einheiten begonnen.

Der Schweizer Aktienmarkt ist etwas fester in die neue Woche gestartet. Die Vorgaben zum Start in den September sind verhalten, hatten doch am Freitag an der Wall Street Gewinnmitnahmen dominiert. Weitere Impulse aus dem USA sind von den Börsen zumindest zunächst nicht zu erwarten - denn dort startet der Handel feiertagsbedingt erst am Dienstag in den September. Die "US-Themen" bleiben aber übergeordnet dominant.

Zu nennen sind aktuell die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch Donald Trump und die erratische Zollpolitik des US-Präsidenten. Zuletzt hatte ein Bundesberufungsgericht grosse Teile von Trumps Zöllen als unrechtmässig eingestuft. In Europa beschäftigt die Anleger der mögliche Sturz der französischen Regierung. Stützen könnte, dass sich in China die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben zuletzt aufhellte. Im weiteren Wochenverlauf rückt dann der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex startet höher in den September.

Der DAX zog zum Ertönen der Startglocke um 0,46 Prozent an auf 24'012,04 Punkte. Auch weiterhin tendiert er im Plus.

Der DAX ist am Montag mit leichten Gewinnen in den September gestartet. Stützend wirkten Nachrichten aus China. Dort hellte sich laut dem RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des Handelsstreits mit den USA überraschend stark auf. Das deutet auf ein Anziehen der Wirtschaftsaktivitäten in diesem Bereich im August hin, während dem staatlichen Einkaufsmanagerindex zufolge die Stimmung in den grossen und staatlichen Industrie schlecht blieb.

Ansonsten aber bleibt die Unsicherheit vorerst hoch, und von den US-Börsen werden zum Wochenstart keine Impulse ausgehen. Sie bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

"Für den Dax geht es weiter darum, die 24'000er Marke nicht allzu weit aus den Augen zu verlieren, um kein Korrektursignal auszusenden", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets das Börsengeschehen hierzulande. Damit ist gemeint, dass dann weitere Kursverluste drohen würden. Der Börsenmonat September gilt allgemein als kein besonders guter. Laut IG-Markets-Experte Christian Henke ist seine Bilanz "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor im Oktober der "goldene Herbst" womöglich wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könnte.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss im Minus.

Der Dow Jones notierte zum Börsenstart bereits etwas tiefer und verblieb auch im Verlauf auf rotem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich 0,2 Prozent niedriger bei 45'544,88 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso schwächer und verbuchte im Anschluss kräftige Abschläge. Ver schloss 1,15 Prozent im Minus bei 21'455,55 Zählern.

Vor dem verlängerten Wochenende war am Freitag von Gewinnmitnahmen die Rede, weil am kommenden Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. Verwiesen wurde auch auf die Saisonalität im anstehenden September. Laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke fällt die Bilanz des kommenden Monats "bekanntlich nicht allzu rosig aus", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könne.

Neue Preissignale aus den USA taten ihr Übriges dazu, dass die Stimmung der Anleger nicht besser wurde. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismass der US-Notenbank Fed ist, erfüllte mehr oder weniger die Erwartungen. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte leicht auf 2,9 Prozent zu. Wie es hiess, macht es dies den Währungshütern mit möglichen Zinssenkungen nicht leicht. Der Preisdruck bleibt grösser als erwünscht.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien tendieren zum Wochenbeginn uneins.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 1,24 Prozent auf 42'188,79 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite derweil um 0,46 Prozent zulegen auf 3'875,53 Zähler.

Unterdessen zieht der Hang Seng in Hongkong um 2,03 Prozent an auf 25'586,04 Einheiten.

An den asiatischen Börsen setzt sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durch. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong weiter anzieht, geben die Kurse in Tokio deutlich nach. Hier stehen vor allem Technologiewerte unter Druck, sie leiden unter den schwachen Vorlagen der US-Technologietitel an der Nasdaq. In den USA hatten Chipaktien am Freitag sehr schwach tendiert.

Die Stimmung in Hongkong profitiert derweil von überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August über die Schwelle von 50 zurückgekehrt und zeigt damit wieder Wachstum in der Industrie an. Mit 50,5 nach 49,5 hat er die Prognose von 49,6 deutlich übertroffen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires