SMI 12'236 0.4%  SPI 16'971 0.4%  Dow 45'545 -0.2%  DAX 24'033 0.6%  Euro 0.9371 0.2%  EStoxx50 5'377 0.5%  Gold 3'474 0.8%  Bitcoin 86'888 0.3%  Dollar 0.7995 0.0%  Öl 67.8 -0.5% 
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag
Roche-Aktie zieht an: Roche plant Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel
DSM-Firmenich mit Veränderungen in der Geschäftsleitung - Aktie schwächelt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Partners Group-Aktie etwas fester: Partners Group ernennt Ex-ABB-Manager als Bereichsleiter
DAX 40 998032 / DE0008469008

24’028.12
Pkt
125.91
Pkt
0.53 %
09:41:06
01.09.2025 09:48:34

SMI freundlich -- DAX legt zu -- Märkte in Fernost uneins

Zum Start in die neue Börsenwoche zeigt sich der heimische Aktienmarkt etwas fester, während auch der deutsche Leitindex zulegen kann. Die asiatischen Aktienmärkten tendieren derweil am Montag in verschiedene Richtungen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Auftakt in den neuen Monat optimistisch.

Der SMI verbucht im frühen Geschäft kleine Aufschläge, nachdem er 0,10 Prozent höher bei 12'200,03 Punkten gestartet ist.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI steigen ebenfalls etwas an. Sie hatten den Handel 0,15 Prozent stärker bei 16'932,43 Zählern bzw. 0,13 Prozent höher bei 2'008,84 Einheiten begonnen.

Der Schweizer Aktienmarkt ist etwas fester in die neue Woche gestartet. Die Vorgaben zum Start in den September sind verhalten, hatten doch am Freitag an der Wall Street Gewinnmitnahmen dominiert. Weitere Impulse aus dem USA sind von den Börsen zumindest zunächst nicht zu erwarten - denn dort startet der Handel feiertagsbedingt erst am Dienstag in den September. Die "US-Themen" bleiben aber übergeordnet dominant.

Zu nennen sind aktuell die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch Donald Trump und die erratische Zollpolitik des US-Präsidenten. Zuletzt hatte ein Bundesberufungsgericht grosse Teile von Trumps Zöllen als unrechtmässig eingestuft. In Europa beschäftigt die Anleger der mögliche Sturz der französischen Regierung. Stützen könnte, dass sich in China die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben zuletzt aufhellte. Im weiteren Wochenverlauf rückt dann der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex startet höher in den September.

Der DAX zog zum Ertönen der Startglocke um 0,46 Prozent an auf 24'012,04 Punkte. Auch weiterhin tendiert er im Plus.

Der DAX ist am Montag mit leichten Gewinnen in den September gestartet. Stützend wirkten Nachrichten aus China. Dort hellte sich laut dem RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des Handelsstreits mit den USA überraschend stark auf. Das deutet auf ein Anziehen der Wirtschaftsaktivitäten in diesem Bereich im August hin, während dem staatlichen Einkaufsmanagerindex zufolge die Stimmung in den grossen und staatlichen Industrie schlecht blieb.

Ansonsten aber bleibt die Unsicherheit vorerst hoch, und von den US-Börsen werden zum Wochenstart keine Impulse ausgehen. Sie bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

"Für den Dax geht es weiter darum, die 24'000er Marke nicht allzu weit aus den Augen zu verlieren, um kein Korrektursignal auszusenden", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets das Börsengeschehen hierzulande. Damit ist gemeint, dass dann weitere Kursverluste drohen würden. Der Börsenmonat September gilt allgemein als kein besonders guter. Laut IG-Markets-Experte Christian Henke ist seine Bilanz "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor im Oktober der "goldene Herbst" womöglich wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könnte.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss im Minus.

Der Dow Jones notierte zum Börsenstart bereits etwas tiefer und verblieb auch im Verlauf auf rotem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich 0,2 Prozent niedriger bei 45'544,88 Punkten aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso schwächer und verbuchte im Anschluss kräftige Abschläge. Ver schloss 1,15 Prozent im Minus bei 21'455,55 Zählern.

Vor dem verlängerten Wochenende war am Freitag von Gewinnmitnahmen die Rede, weil am kommenden Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. Verwiesen wurde auch auf die Saisonalität im anstehenden September. Laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke fällt die Bilanz des kommenden Monats "bekanntlich nicht allzu rosig aus", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könne.

Neue Preissignale aus den USA taten ihr Übriges dazu, dass die Stimmung der Anleger nicht besser wurde. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismass der US-Notenbank Fed ist, erfüllte mehr oder weniger die Erwartungen. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte leicht auf 2,9 Prozent zu. Wie es hiess, macht es dies den Währungshütern mit möglichen Zinssenkungen nicht leicht. Der Preisdruck bleibt grösser als erwünscht.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien tendieren zum Wochenbeginn uneins.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 1,24 Prozent auf 42'188,79 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite derweil um 0,46 Prozent zulegen auf 3'875,53 Zähler.

Unterdessen zieht der Hang Seng in Hongkong um 2,03 Prozent an auf 25'586,04 Einheiten.

An den asiatischen Börsen setzt sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durch. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong weiter anzieht, geben die Kurse in Tokio deutlich nach. Hier stehen vor allem Technologiewerte unter Druck, sie leiden unter den schwachen Vorlagen der US-Technologietitel an der Nasdaq. In den USA hatten Chipaktien am Freitag sehr schwach tendiert.
Die Stimmung in Hongkong profitiert derweil von überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August über die Schwelle von 50 zurückgekehrt und zeigt damit wieder Wachstum in der Industrie an. Mit 50,5 nach 49,5 hat er die Prognose von 49,6 deutlich übertroffen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
CHF
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’701.60 19.68 ISSMNU
Short 12’978.83 13.41 B1LSOU
Short 13’426.71 8.97 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’236.05 01.09.2025 09:38:48
Long 11’678.91 19.37 SHFB5U
Long 11’393.55 13.26 BK5S8U
Long 10’897.34 8.65 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
01.09.25 Baubewilligungen (Monat)
01.09.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 Tag der Verfassung
01.09.25 Capital Spending
01.09.25 Vorläufige Handelsbilanz
01.09.25 AIB EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung
01.09.25 Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.09.25 Baubewilligungen (Jahr)
01.09.25 Building Permits (MoM)
01.09.25 Company Gross Operating Profits (QoQ)
01.09.25 ANZ Job Advertisements
01.09.25 Caixin Manufacturing PMI
01.09.25 Trade Balance
01.09.25 Exports
01.09.25 Inflation (YoY)
01.09.25 Imports
01.09.25 Core Inflation (YoY)
01.09.25 Inflation (MoM)
01.09.25 Retail Sales (YoY)
01.09.25 Tag der Arbeit
01.09.25 Tag der Arbeit
01.09.25 Nevi Manufacturing PMI
01.09.25 HSBC Manufacturing PMI
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung
01.09.25 Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr)
01.09.25 Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat)
01.09.25 RBA Rohstoffindex SDR (Jahr)
01.09.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
01.09.25 EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 Arbeitslosenqoute
01.09.25 Quartalsweise angegebenes Bruttoinlandsprodukt
01.09.25 Arbeitslosenquote
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.09.25 SWME - Einkaufsmanagerindex
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.09.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.09.25 Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich)
01.09.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.09.25 Arbeitslosenqoute
01.09.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 Hypothekengenehmigungen
01.09.25 M4 Geldmenge (Monat)
01.09.25 Einzelhandelsumsatz
01.09.25 Konsumentenkredit
01.09.25 Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen
01.09.25 M4 Geldmenge (Jahr)
01.09.25 Arbeitslosenquote
01.09.25 Arbeitslosenquote (Monat)
01.09.25 Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen
01.09.25 EZB-Mitglied Schnabel spricht
01.09.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
01.09.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
01.09.25 IMACEC
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie
01.09.25 EZB-Mitglied Cipollone spricht
01.09.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
01.09.25 Gesamte Fahrzeugverkäufe

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0814 0.0016
0.14
EUR/USD 1.1721 0.0032
0.27
USD/EUR 0.8534 -0.0021
-0.24
EUR/CHF 0.9370 0.0020
0.21
JPY/CHF 0.0054 0.0000
-0.16
CHF/EUR 1.0672 -0.0025
-0.23
CHF/GBP 0.9248 -0.0011
-0.12
CHF/USD 1.2506 0.0002
0.01
CHF/JPY 184.0258 0.1902
0.10
USD/CHF 0.7997 -0.0001
-0.01
GBP/BTC 0.0000 0.0000
-0.29
EUR/BTC 0.0000 0.0000
-0.15
JPY/BTC 0.0000 0.0000
4.22
CHF/BTC 0.0000 0.0000
-0.27
USD/BTC 0.0000 0.0000
-0.39
EUR/ETH 0.0003 0.0000
-0.40
JPY/ETH 0.0000 0.0000
-0.77
CHF/ETH 0.0003 0.0000
-0.50
USD/ETH 0.0002 0.0000
-0.63
GBP/ETH 0.0003 0.0000
-0.50
JPY/BCH 0.0000 0.0000
0.42
USD/ETC 0.0482 -0.0001
-0.22
BITCOIN/EUR 0.0667 -0.0002
-0.36
BITCOIN/GBP 0.0578 -0.0002
-0.26
BITCOIN/CHF 0.0625 -0.0002
-0.26

Börse aktuell - Live Ticker

