|
20.10.2025 22:01:00
Ausblick: General Motors öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die General Motors-Bilanz.
General Motors lädt am 21.10.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,29 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,55 Prozent verringert. Damals waren 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
General Motors soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,03 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,37 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 181,08 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 187,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
