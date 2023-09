Vor US-Arbeitsmarktdaten: SMI leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen fester - kein Handel in Hongkong

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende mit negativer Tendenz.

Der SMI bewegt sich im frühen Handel auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI hatten am Donnerstag nach einem freundlichen Start im Plus notiert.

Die Vorgaben aus den USA sind verhalten und aus Asien leicht positiv. Denn China hat weitere Stützungsmassnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft angekündigt. Zudem fielen Stimmungsdaten für das Verarbeitende Gewerbe besser aus als erwartet. Aber vor den am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten dürften die Anleger einen Gang nach unten schalten. Die Daten spielen eine grosse Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, da ein starker Jobmarkt mit deutlichen Lohnsteigerungen die Inflation hochhalten könne. Bereits am Mittwoch hatten Experten davor gewarnt, die schwachen jüngsten Wachstums- und Arbeitsmarktdaten zu hoch zu hängen.

Die Stimmung ist also von Vorsicht geprägt, aber keinesfalls negativ. Sollten nun noch die US-Job-Daten nicht zu stark ausfallen, dürften die Hoffnungen auf eine Zinspause im September wieder stärker aufleben. "Dann könnte sich das Sprichwort 'Sell in May and go away, but remember to come back in September' durchaus bewahrheiten", sagt ein Händler. Wer Anfang Mai, als der SMI auf Jahreshoch stand, verkauft und seitdem zugewartet habe, könnte durchaus einen guten Schnitt machen, so der Händler weiter.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Freitag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,07 Prozent tiefer bei 15'936,34 Punkten und bewegt sich auch aktuell in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

Am Vortag war der DAX erstmals seit drei Wochen über 16'000 Punkte gestiegen, hatte sich am Ende des Tages aber nicht darüber gehalten. Die runde Marke bleibt also eine hohe Hürde.

Weitere Stützungsmassnahmen in China zur Ankurbelung der Wirtschaft sowie überraschend positive Stimmungsdaten für das Verarbeitende Gewerbe gaben den chinesischen Börsen vor dem Wochenende Auftrieb. Dies hebt zu Wochenschluss wohl auch hierzulande wieder etwas die Anlegerlaune.

Im Blick steht nun der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat August. Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, sieht in ihm "so etwas wie die letzte Hürde auf dem Weg zur Zinspause" der US-Notenbank Fed. An den Börsen rechne man mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt. "Und diese Abkühlung ist genau das, was die Fed als Ergebnis ihrer strafferen Geldpolitik sehen möchte."

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones Index startete die Sitzung minimal fester, gab im Verlauf jedoch leicht nach. Letztlich ging es 0,48 Prozent runter auf 34'721,16 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte zur Startglocke etwas stärker und zeigte sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er verliess das Geschehen 0,11 Prozent höher bei 14'034,97 Zählern.

An den US-Börsen hat die Vorsicht vor dem am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden Arbeitsmarktbericht die Hoffnung auf eine Zinspause der heimischen Notenbank etwas in den Hintergrund gedrängt. Die jüngsten Konjunkturdaten hatten unter dem Strich wenig Einfluss auf die Aktienkurse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind zum dritten Mal in Folge gesunken und liegen weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet.

Derweil stiegen die Konsumausgaben und Einkommen der US-Haushalte im Juli weiter. Der Preisauftrieb verstärkte sich wieder leicht, wie der erwartungsgemässe Anstieg des von der US-Notenbank Fed besonders beachteten Preisindex PCE zeigte. Ausserdem wurden überraschend gute Einkaufsmanagerdaten veröffentlicht. Nun richten sich die Blicke immer mehr auf auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die Daten spielen ebenfalls eine grosse Rolle für die Geldpolitik, da ein starker Jobmarkt mit deutlichen Lohnsteigerungen die Inflation hochhalten kann. Bereits am Mittwoch hatten Experten davor gewarnt, die schwachen jüngsten Wachstums- und Arbeitsmarktdaten zu hoch zu hängen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag fester.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,46 Prozent höher bei 32'769,90 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite ein Plus von 0,23 Prozent auf 3'127,19 Einheiten. In Hongkong beendete der Hang Seng den Handel am Donnerstag um 0,55 Prozent schwächer bei 18'382,06 Zählern, am Freitag findet wegen der Auswirkungen des Taifuns "Saola" kein Handel statt.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Freitag mit leichten Aufschlägen. Von der Wall Street kamen keine einheitlichen Vorgaben.

Die japanischen Unternehmen haben ihre Investitionen im Zeitraum April bis Juni zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht, jedoch hat sich das Wachstum gegenüber Januar bis März verlangsamt.

Derweil hat die chinesische Regierung weitere Massnahmen zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft und zur Rettung des angeschlagenen Immobiliensektors angekündigt hat. So sollen die Mindestanzahlung für Erst- und Zweitwohnungskäufer und die Zinssätze für bestehende Hypotheken gesenkt werden. Die chinesischen Grossbanken haben bereits ihre Hypothekenzinsen gesenkt.

Die chinesische Zentralbank versucht indessen den Yuan mit einer Senkung des Devisenreservesatzes zu stützen. Wie die People's Bank of China am Freitag erklärte, soll die Höhe der von den Banken zu haltende Deviseneinlagensatz von 6 Prozent auf 4 Prozent gesenkt werden. Die Massnahme würde die Devisenliquidität erhöhen und damit den Yuan stützen, der aufgrund der Abschwächung der chinesischen Wirtschaft unter Abwärtsdruck steht.

Die Aktivität im chinesischen Industriesektor hat sich im August derweil unerwartet verbessert. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich unerwartet auf 51,0 Punkte von 49,2 im Vormonat. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 49,7 (Vormonat: 49,3) Punkte gestiegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires