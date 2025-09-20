Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rüstungsriese HENSOLDT-Aktie im Fokus: Die Geschichte eines deutschen Traditionsunternehmens
Porsche-Aktie sinkt nach Gewinnwarnung
Novartis-Aktie: Preisunterschiede zwischen Europa und den USA sollen verschwinden
Warum Warren Buffett für Anleger bis heute Vorbild bleibt
Standard Chartered mit Mega-Ausblick- Ethereum bis 2028 bei 25'000 Dollar?
20.09.2025 13:00:36

Block 1 von AKW Beznau wieder am Netz

Beznau (awp/sda) - Der Block 1 des Atomkraftwerks Beznau ist seit Freitag wieder am Netz. Er hatte sich am Donnerstag automatisch selbst abgeschaltet, nachdem im nahen Kleindöttingen AG eine Höchstspannungsleitung von Swissgrid zu Boden gestürzt war.

Die Anlage habe sich damit "auslegungsgemäss" verhalten, schrieb die AKW-Betreiberin Axpo am Samstag. Sie habe sich zu jedem Zeitpunkt in einem sicheren Zustand befunden.

Die Stromleitung war gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei kurz nach 16.30 Uhr von einem Mast abgebrochen und auf das Dach eines Industriegebäudes gefallen. Durch den Absturz des Kabels kamen keine Personen zu Schaden. Es entstand aber Sachschaden am Dach.

Die Leitung sei in der Folge sofort automatisch ausgeschaltet worden. Der Swissgrid-Pikettdienst habe die Leitung noch am Donnerstagabend gesichert. Die Sicherheit sei immer gewährleistet gewesen.

Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV

Hat Europa im globalen Innovationswettlauf noch eine Chance? 🚀

Im Experteninterview spricht Evelyne Pflugi, CEO & Mitgründerin der Singularity Group, mit David Kunz (COO der BX Swiss) über die Innovationskraft Europas, den Umgang mit geopolitischen Risiken und die wahren Wachstumstreiber der Weltwirtschaft.

Themen im Video:
🔹 Wie innovativ ist Europa wirklich – im Vergleich zu USA und Asien?
🔹 Warum The Singularity Group auf profitables Wachstum statt Hypes setzt
🔹 KI, Big Data, Cloud – aber auch Kühlung & Energie: Wo entsteht echter Mehrwert?
🔹 Was unterscheidet erfolgreiche Fondsmanager von der breiten Masse?
🔹 Warum SAPs Wachstum Amazon mehr nützt als Europa selbst
🔹 Branchen-Favoriten: Data Center, Energie-Infrastruktur, Automatisierung
🔹 Wachstum ohne Blase: KI, ja – aber nicht jede Anwendung ist investierbar

Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

US-Börsen erzielen neue Rekorde -- SMI geht letztlich etwas fester ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schliesslich tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss höher, während sich der deutsche Leitindex nicht für eine klare Richtung entscheiden konnte. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.

