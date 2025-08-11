Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’918 0.4%  SPI 16’633 0.4%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’085 -0.3%  Euro 0.9417 0.1%  EStoxx50 5’338 -0.2%  Gold 3’365 -1.0%  Bitcoin 98’273 2.0%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 66.0 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850
Top News
Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DroneShield-Aktie im Blick: Innovatives KI-Drohnenabwehrsystem für den zivilen Einsatz vorgestellt
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
BLKB-Aktie in Rot: Radicant-CEO Anton Stadelmann kündigt Rücktritt an
UBS AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nachfolger wird gesucht 11.08.2025 10:11:37

BLKB-Aktie in Rot: Radicant-CEO Anton Stadelmann kündigt Rücktritt an

BLKB-Aktie in Rot: Radicant-CEO Anton Stadelmann kündigt Rücktritt an

Bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) kommt es zu einer weiteren personellen Veränderung.

Basellandschaftliche Kantonalbank
939.91 CHF 8.15%
Kaufen Verkaufen
Radicant-CEO Anton Stadelmann verlässt das Unternehmen spätestens per Ende Februar 2026.

Stadelmanns Abgang erfolgt aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Weiterentwicklung von Radicant, wie die BLKB am Montag mitteilte. Er wird seine Funktionen vorerst aber noch in vollem Umfang weiter ausüben, so etwa auch das bereits angekündigte Programm zur Senkung der Kosten und zur Steigerung der Effizienz. Danach will er seine Karriere ausserhalb von Radicant fortsetzten.

Die Suche nach einem Nachfolger ist eingeleitet. Gleichzeitig gibt Radicant bekannt, dass Christoph Schwarz, Chief Technology Officer der Radicant Bank AG, per 1. September 2025 zusätzlich die Funktion des stellvertretenden CEO übernimmt.

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) ist mit ihrer Online-Bank Radicant in schwere Turbulenzen geraten. Sie musste Anfang Juli eine massive Wertberichtigung vornehmen. Der Bankratspräsident und der CEO der Kantonalbank kündigten damals vorerst auf das kommende Jahr hin ihren Abgang an.

Rasch wurde indes der politische Druck zu gross. BLKB-Chef CEO John Häfelfinger und Bankratspräsident Thomas Schneider verliessen das Unternehmen bereits per Ende Juli. Abtreten wird auch der Radicant-Verwaltungsratspräsident Marco Primavesi. Er stellt sein Amt per Ende 2025 zur Verfügung.

Engagement von BLKB an Radicant schon länger in der Kritik

Das schweizweite Expansions-Abenteuer der BLKB hatte schon zuvor für Kritik in der Baselbieter Politik gesorgt. 2020 hatte die BLKB ihre Pläne bekanntgegeben, ein schweizweit tätiges Finanzinstitut mit Nachhaltigkeitsfokus zu gründen.

Die in Zürich ansässige Radicant startete dann im Herbst 2023 mit beträchtlicher Verzögerung und nach einigen Turbulenzen in der Führung für ein breites Publikum. Bereits im Jahresabschluss 2023 musste die BLKB eine erste Bewertungskorrektur vornehmen. Auch die Erwartungen an das Erreichen der Gewinnschwelle wurden angesichts eines zögerlichen Kundenzustroms immer wieder hinausgeschoben.

Die BLKB hält am strategischen Investment fest. Inzwischen wurde aber ein umfangreichen Kostenreduktions- und Effizienzprogramm angekündigt.

An der SIX verliert die BLKB-Aktie am Montag zeitweise 0,67 Prozent auf 886,00 Franken.

cf/rw

Liestal (awp)

Weitere Links:

BLKB-Aktie höher: Regierung will interimistisches Bankratspräsidium einsetzen
BLKB-Aktie leichter: Spitze der BLKB nimmt ihren Hut nach Radicant-Desaster
BLKB-Aktie im Plus: Höherer Halbjahresgewinn - Restrukturierung von Radicant geht weiter

Bildquelle: BLKB