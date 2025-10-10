Bellevue-Aktie fester: Strategischer Verkauf von Adbodmer an das Management

Die Tochterfirma sei im Rahmen eines Management-Buy-Out an das Management verkauft worden, teilte Bellevue am Donnerstagabend mit. Ein Verkaufspreis wird in der Mitteilung nicht genannt.

Mit dem Verkauf vereinfache und schärfe die Bellevue Group ihr Geschäftsmodell weiter, hiess es. So reduziere die Gruppe insbesondere die Komplexität ihrer Aktivitäten und lege den Fokus noch stärker auf den strategischen Kernbereich Healthcare.

Bellevue werde aber auch künftig von der Expertise von Adbodmer profitieren und diese bei der Verwaltung des Bellevue Entrepreneur Private Fonds weiterhin nutzen. Für die bisherige Tochter eröffneten sich mit dem Management-Buy-Out neue "unternehmerische Perspektiven" und die strategische Flexibilität werde erhöht, hielt Adbodmer-CEO Jan Kollros fest.

Bellevue-Aktien steigen am Freitag an der SIX zeitweise um 0,70 Prozent auf 8,68 Franken.

mk/ls

Küsnacht (awp)