Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’088 -0.7%  SPI 16’738 -0.9%  Dow 45’219 -0.7%  DAX 23’487 -2.3%  Euro 0.9362 -0.2%  EStoxx50 5’291 -1.4%  Gold 3’527 1.5%  Bitcoin 89’071 2.0%  Dollar 0.8042 0.4%  Öl 69.2 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Stanley Druckenmiller: So ist das Depot des Starinvestors im 2. Quartal 2025 aufgestellt
Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten
SU7 von Tesla-Rivale Xiaomi startet fulminant - Marktanteile in China vor Umwälzungen?
SGS-Aktie: Übernahme von Fulcrum Robotics
dormakaba-Aktie knickt dennoch ein: Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 geplant - Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2024/25
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2025 18:33:36

BCJ ernennt Grégory Chapuis per März 2026 zum neuen CEO

Pruntrut (awp) - Bei der jurassischen Kantonalbank (BCJ) übernimmt Grégory Chapuis im kommenden Jahr die Geschäftsleitung. Chapuis werde Anfang März 2026 die Nachfolge des langjährigen CEO Bertrand Valley antreten, teilte die Bank am Dienstagabend mit. Valley bekleidet das Amt seit 21 Jahren.

Mit Chapuis hat die Bank eine interne Lösung für die Nachfolge von Valley gefunden. Chapuis arbeitet seit 2016 für die BCJ, zunächst als Leiter des Bereichs Märkte, und seit 2021 leitet er das Kreditgeschäft, wie es weiter hiess. Vor seiner Zeit bei der BCJ hatte Chapuis für die Grossbank UBS in verschiedenen Funktionen in der Westschweiz gearbeitet.

mk/to

Nachrichten zu Banque Cantonale du Jura SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten