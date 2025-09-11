Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’293 0.6%  SPI 17’048 0.6%  Dow 46’108 1.4%  DAX 23’704 0.3%  Euro 0.9340 -0.1%  EStoxx50 5’387 0.5%  Gold 3’634 -0.2%  Bitcoin 91’147 0.1%  Dollar 0.7957 -0.4%  Öl 66.3 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wie man das Depot rechtzeitig für die Rente absichert
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashberg einsetzen: Das sagen Experten
Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
Partners Group-Aktie: Partners Group investiert in Softwareunternehmen Omie
Warner Bros. Discovery-Aktie legt um mehr als ein Viertel zu: Paramount Skydance rückt als möglicher Käufer in den Blick
Suche...
200.- Saxo-Deal

Durect Aktie 1129298 / US2666051048

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2025 23:56:18

Bausch Health Completes $63 Mln Acquisition Of DURECT, Adds Breakthrough AH Therapy

(RTTNews) - Bausch Health Companies Inc. has successfully completed its tender offer to acquire DURECT Corporation (DRRX) for $1.75 per share in cash, totaling approximately $63 million upfront.

The deal also includes up to $350 million in potential milestone payments tied to future net sales before the earlier of 10 years from first U.S. commercial sale or December 31, 2045.

The acquisition brings larsucosterol, DURECT's lead asset with FDA Breakthrough Therapy Designation for alcohol-associated hepatitis (AH), into Bausch Health's hepatology pipeline.

Currently, no approved therapies exist for AH, which has a 30% mortality rate within 90 days of hospitalization. A registrational Phase 3 trial is being planned to evaluate larsucosterol's efficacy in treating severe AH.

CEO Thomas J. Appio said the acquisition strengthens Bausch Health's R&D focus and commitment to addressing unmet needs in liver disease. Following the tender offer and merger, DURECT became a wholly owned subsidiary of Bausch Health, and its shares were delisted from Nasdaq.

Wednesday DRRX last traded at $1.91 with no after-hours movement on the NasdaqCM.

Nachrichten zu Durect

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Durect

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

11.09.25 Logo WHS Oracle Aktie: 500 Mrd $ Cloud-Aufträge & +30 % Kurssprung – Der heimliche Gewinner des KI-Booms?
11.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
11.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Streaming - Stimmungsvolle Unterhaltung / Chemie-Industrie - Auf Bodensuche
11.09.25 The Kraft Heinz Company teilt sich auf
11.09.25 SMI setzt Konsolidierung fort
11.09.25 Marktüberblick: Nikkei 225 markiert Rekordhoch
09.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
09.09.25 Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’796.19 19.34 BVKSPU
Short 13’068.47 13.50 BDKS2U
Short 13’543.17 8.84 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’292.72 11.09.2025 17:31:10
Long 11’752.70 18.90 SG1BPU
Long 11’496.90 13.50 BO0SVU
Long 11’026.71 8.97 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
Ausblick: Adobe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Donnerstagmittag an
Idorsia-Aktie unverändert: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
EZB-Zinsentscheid: SMI und DAX beenden Handel fester -- US-Indizes letztlich höher - neue Rekorde -- Schlussendlich Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch
Anleger warten auf Impulse: Goldpreis korrigiert nach Rekordständen
Alibaba-Aktie freundlich: Milliardenschwere Anleihe soll das Cloud-Wachstum vorantreiben
NVIDIA-Aktie unbeeindruckt: Strategische Investition in Quantencomputing-Startup QuEra
Opendoor-Aktie schiesst nach oben: Neuer CEO und Zinssenkungshoffnungen treiben den Kurs
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}