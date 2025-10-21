Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Basilea Pharmaceutica Aktie

21.10.2025 16:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica büsst am Dienstagnachmittag ein

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Basilea Pharmaceutica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 48,15 CHF.

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 48,15 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'291 Punkten steht. In der Spitze büsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 47,80 CHF ein. Bei 48,75 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 8'164 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,99 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,50 CHF ab. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 28,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2024.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 17.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 16.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2025 3,02 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

