Top News
Oracle-Aktie im Aufwind: Spekulationen um einen möglichen TikTok-Mega-Deal treiben Kurs an
Microsoft-Aktie mit Plus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren abgeworfen
16.09.2025 09:42:00

Basilea-Aktie steigt: Weitere Forschungsgelder aus BARDA-Vereinbarung fliessen zu

Basilea erhält weitere Mittel aus der Forschungsvereinbarung mit der US-Behörde BARDA.

Basilea Pharmaceutica
46.49 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen
Wie das Biopharmaunternehmen am Dienstag mitteilte, hat die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) die nächsten 25 Millionen US-Dollar genehmigt.

Im Rahmen der Vereinbarung treibt Basilea die Entwicklung seiner neuartigen Antipilzmittel Fosmanogepix und BAL2062 weiter voran. Diese zusätzliche Finanzierung erfolge, nachdem das Schweizer Unternehmen einen vorab festgelegten Meilenstein erreicht habe.

Die 25 Millionen ergänzen den Angaben zufolge 68 Millionen, welche BARDA seit der Unterzeichnung des Abkommens im September 2024 bereits zugesagt hatte. Über die zwölfjährige Laufzeit der Vereinbarung könnte sich die nicht-verwässernde finanzielle Beteiligung der Behörde auf bis zu 268 Millionen belaufen, falls BARDA nach Erreichen vordefinierter Meilensteine, einschliesslich klinischer und regulatorischer Aktivitäten, alle zusätzlichen Optionen zur Vertragsverlängerung ausübt, wie es weiter heisst. Dies entspräche rund 60 Prozent der Gesamtentwicklungskosten der unterstützten Projekte.

Die Basilea-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,87 Prozent höher bei 46,30 Franken.

hr/ys

Allschwil (awp)

