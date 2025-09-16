Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.09.2025 09:42:00
Basilea-Aktie steigt: Weitere Forschungsgelder aus BARDA-Vereinbarung fliessen zu
Basilea erhält weitere Mittel aus der Forschungsvereinbarung mit der US-Behörde BARDA.
Im Rahmen der Vereinbarung treibt Basilea die Entwicklung seiner neuartigen Antipilzmittel Fosmanogepix und BAL2062 weiter voran. Diese zusätzliche Finanzierung erfolge, nachdem das Schweizer Unternehmen einen vorab festgelegten Meilenstein erreicht habe.
Die 25 Millionen ergänzen den Angaben zufolge 68 Millionen, welche BARDA seit der Unterzeichnung des Abkommens im September 2024 bereits zugesagt hatte. Über die zwölfjährige Laufzeit der Vereinbarung könnte sich die nicht-verwässernde finanzielle Beteiligung der Behörde auf bis zu 268 Millionen belaufen, falls BARDA nach Erreichen vordefinierter Meilensteine, einschliesslich klinischer und regulatorischer Aktivitäten, alle zusätzlichen Optionen zur Vertragsverlängerung ausübt, wie es weiter heisst. Dies entspräche rund 60 Prozent der Gesamtentwicklungskosten der unterstützten Projekte.
Die Basilea-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,87 Prozent höher bei 46,30 Franken.
hr/ys
Allschwil (awp)
Weitere Links:
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen unentschlossen
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die grössten Börsen Asiens bewegen sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}