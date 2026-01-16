Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Basilea Pharmaceutica

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 53,90 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'484 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Basilea Pharmaceutica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,50 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,80 CHF. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 20'534 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 9,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,50 CHF. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 43,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 17.02.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.02.2027.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,11 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie

Basilea-Aktie tiefer: Kooperation mit INCATE für antibakterielle und antifungale Innovationen

Basilea-Aktie fester: Produktfortschritte und starke Partnerschaften stützen Ausblick 2026

Basilea-Aktie freundlich: Kooperation mit Prokaryotics bei Entwicklung neuartiger Antipilztherapie gestartet