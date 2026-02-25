Heimische Zahlenflut und anstehende NVIDIA-Bilanz: SMI wenig verändert -- DAX überspringt 25'000 Punkte -- KI-Hoffnungen treiben Asiens Börsen - Nikkei mit neuem Rekord

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich nach der Rekordfahrt vom Dienstag zur Wochenmitte wenig bewegt.

Der SMI startet 0,04 Prozent höher bei 14'002,28 Punkten und pendelt im Verlauf um die Nulllinie.

Die Nebenwerte-Indizes SPI (Start: +0,23 Prozent bei 19'243,04 Punkten) und SLI (Start: +0,28 Prozent bei 2'208,79 Zählern) zeigen unterdessen überschaubare Aufschläge.

An der Wall Street hatten die Indizes vor der Rede von Donald Trump zur Lage der Nation und dank nachlassender KI-Sorgen im Plus geschlossen. Nach Börsenschluss in Europa gab es aber nur noch wenig Bewegung.

Händler sehen die rekordlange Rede von Trump indes nicht als Erfolg - es habe zu wenig konkrete Informationen zu Zöllen und keine Stimmungsaufheller gegeben. Am heutigen Handelstag rücken nun wieder zahlreiche Unternehmen mit ihren Bilanzen in den Fokus. Zudem wartet der Markt gespannt auf die Zahlen des Chip-Giganten NVIDIA am Abend. "Und hier dürfte es nicht reichen, nur die Erwartungen zu übertreffen - der Teufel wird im Detail liegen", kommentierte ein Händler. Jedenfalls könne NVIDIA allein nicht die KI-Angst vertreiben.

Unterdessen stehen am heimischen Aktienmarkt zahlreiche Unternehmen nach Bilanzveröffentlichungen im Fokus der Anleger.

DEUTSCHLAND

Der deutschen Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen.

Der DAX legte am Mittwoch zum Auftakt 0,26 Prozent auf 25'051,84 Punkte zu und bleibt auch im Verlauf auf grünem Terrain.

Der DAX nimmt damit am Mittwoch vor den wichtigen NVIDIA-Zahlen erneut die Hürde von 25'000 Punkten.

Die neuen Zölle von Donald Trump hätten den DAX nur kurzfristig aus dem Tritt gebracht, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. In seiner Rede zur Lage der Nation sei der US-Präsident ohne neue Zolldrohungen ausgekommen, nachdem ihm das jüngste Urteil des obersten US-Gerichts ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand genommen habe. Zudem hätten sich die Anleger bei diesem Thema "inzwischen ein dickes Fell zugelegt". Wichtigere Themen seien die am Abend nach US-Börsenschuss anstehenden Geschäftszahlen des auf KI-Chips spezialisierten Tech-Riesen NVIDIA sowie generell die Bewertungen von KI-Aktien

Die diesbezüglichen Signale aus den USA sind positiv. Am Dienstag hatten die New Yorker Börsen dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) Kursgewinne erzielt. Auch in Deutschland geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte weiter.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte am Dienstag Optimismus.

Der Dow Jones startete nahe der Nulllinie und konnte anschliessend deutlich steigen. Er verabschiedete sich 0,76 Prozent höher bei 49'174,81 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete minimal stärker. Auch er zog im Anschluss deutlich an und schloss 1,04 Prozent fester bei 22'863,68 Zählern.

Nach dem deutlichen Kursrückgang zu Wochenbeginn kam es an der Wall Street am Dienstag zu einer Stabilisierung. Dennoch bleiben die Sorgen rund um die US-Zollpolitik sowie mögliche Verwerfungen durch künstliche Intelligenz bestehen. Besonderes Augenmerk gilt in diesem Zusammenhang den Quartalszahlen von NVIDIA, die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem der Ausblick des Unternehmens und die geplanten Investitionen in KI. Zuletzt hatten bei anderen grossen Technologiekonzernen vor allem hohe KI-Ausgaben für Verkaufsdruck gesorgt.

Die Strategin Christy Tan vom Franklin Templeton Institute verweist darauf, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA das Zollrisiko nicht vollständig beseitige. Zwar werde das "Notfall"-Instrument zur Einführung von Zöllen durch Ex-Präsident Donald Trump eingeschränkt, zugleich lasse das Gericht der Regierung jedoch Spielraum, Abgaben im Rahmen von Gesetz und Verfassung erneut zu verhängen. Auch wenn die Unsicherheit hinsichtlich möglicher neuer Zölle auf juristischem Wege zurückkehren könne, dürfte deren Umfang in Höhe und Breite durch das Urteil begrenzt sein, so Tan. Eine Abschaffung von Zöllen käme einer fiskalischen Lockerung gleich und könnte die Kaufkraft stärken sowie das Wachstum in zahlreichen Branchen ankurbeln.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte höher.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 2,20 Prozent auf 58'583,12 Punkte. Bei 58'875,17 wurde im Verlauf ein neuer Rekord erreicht.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite daneben um 0,72 Prozent auf 4'147,23 Zähler.

In Hongkong rückte daneben der Hang Seng um 0,44 Prozent auf 26'706,77 Zähler vor.

Die asiatischen Börsen waren am Mittwoch im Rallymodus. Befeuert von der Stärke von Technologiewerten marschierten die Indizes in Japan und Südkorea auf Rekordhochs.

Das Thema KI blieb das beherrschende. Aktien von Unternehmen, die zu den Gewinnern der KI-Entwicklung gezählt werden, sind besonders gesucht. Anleger verteilten Vorschusslorbeeren für die KI-Ikone NVIDIA, heisst es. NVIDIA wird am Abend nach Börsenschluss in den USA Geschäftszahlen vorlegen.

Die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump liefert den regionalen Märkten nur wenige direkte Anhaltspunkte, vor allem sorgte sie aber für kein Störfeuer.

