16.12.2025 11:39:40
Banken fragen 6,175 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim 6-tägigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 14,159 Milliarden Euro nach 7,984 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 54 (Vorwoche: 38) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 6,175 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 17. Dezember valutiert und ist am 23. Dezember fällig.
