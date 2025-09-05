Bank Reyl kehrt in Gewinnzone zurück

Genf (awp) - Die Genfer Bankengruppe Reyl Intesa Sanpaolo hat im ersten Halbjahr 2025 trotz eines Rückgangs des Betriebsertrags wieder in die Gewinnzone gefunden.

So sank der Betriebsertrag um 14 Prozent auf 47,7 Millionen Franken, wie die Gruppe am Freitag bekanntgab. Der Rückgang sei einerseits auf einen um 2 Prozent tieferen Netto-Zinsertrag sowie einen Rückgang im Kommissionsertrag um 19 Prozent zurückzuführen. In gleichem Ausmass wie der Betriebsertrag sank allerdings auch der Aufwand, so dass das Aufwand-Ertrags-Verhältnis auf 101 Prozent verharrte.

Während das Betriebsergebnis mit -3,7 Millionen nach einem Verlust von 4,2 Millionen im ersten Semester 2024 weiter im Minus blieb, schaffte die Bank beim Reingewinn mit 3,1 Millionen den Sprung in die Gewinnzone nach einem Verlust von 4,9 Millionen im Vorjahr.

Derweil reduzierten sich die Verwalteten Vermögen um 9 Prozent auf 13,4 Milliarden Franken. Die Bilanz, die Liquidität und das Eigenkapital der Bank seien weiterhin solide mit einer Kernkapitalquote von 19,9%, heisst es.

dm/ra