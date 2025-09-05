|
05.09.2025 08:30:36
Bank Reyl kehrt in Gewinnzone zurück
Genf (awp) - Die Genfer Bankengruppe Reyl Intesa Sanpaolo hat im ersten Halbjahr 2025 trotz eines Rückgangs des Betriebsertrags wieder in die Gewinnzone gefunden.
So sank der Betriebsertrag um 14 Prozent auf 47,7 Millionen Franken, wie die Gruppe am Freitag bekanntgab. Der Rückgang sei einerseits auf einen um 2 Prozent tieferen Netto-Zinsertrag sowie einen Rückgang im Kommissionsertrag um 19 Prozent zurückzuführen. In gleichem Ausmass wie der Betriebsertrag sank allerdings auch der Aufwand, so dass das Aufwand-Ertrags-Verhältnis auf 101 Prozent verharrte.
Während das Betriebsergebnis mit -3,7 Millionen nach einem Verlust von 4,2 Millionen im ersten Semester 2024 weiter im Minus blieb, schaffte die Bank beim Reingewinn mit 3,1 Millionen den Sprung in die Gewinnzone nach einem Verlust von 4,9 Millionen im Vorjahr.
Derweil reduzierten sich die Verwalteten Vermögen um 9 Prozent auf 13,4 Milliarden Franken. Die Bilanz, die Liquidität und das Eigenkapital der Bank seien weiterhin solide mit einer Kernkapitalquote von 19,9%, heisst es.
dm/ra
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger vor US-Arbeitsmarktdaten in verhaltener Kauflaune: SMI fester erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Kursgewinne an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt dürften zum Auftakt am Freitag leichte Aufschläge das Bild prägen. Auch am deutschen Aktienmarkt ist mit Startgewinnen zu rechnen. In Fernost sind am Freitag mehrheitlich Gewinne zu sehen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}