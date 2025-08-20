Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.08.2025 11:38:00

Avolta-Aktie stabil: Avolta erhält Lizenz für zusätzliche Läden an Flughafen Atlanta

Avolta-Aktie stabil: Avolta erhält Lizenz für zusätzliche Läden an Flughafen Atlanta

Der Reisedetailhändler Avolta baut seine Präsenz am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport aus.

Avolta
46.30 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen
Die Tochtergesellschaft Hudson werde 20 neue Einzelhandelsgeschäfte mit einer Gesamtfläche von fast 1800 Quadratmeter eröffnen, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Die Vertragslaufzeit betrage zehn Jahre.

Derzeit betreibe Hudson rund 40 Standorte am Flughafen Atlanta, teilte Avolta weiter mit. Mit dem Ausbau der Läden am weltweit verkehrsreichsten Flughafen gemessen an der Gesamtzahl der Passagiere stärkten die neuen Verträge die Präsenz des Unternehmens in Nordamerika.

An der SIX geht es am Mittwoch zeitweise 0,13 Prozent auf 46,92 Franken nach unten.

sc/rw

Basel (awp)

