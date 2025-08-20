Avolta-Aktie stabil: Avolta erhält Lizenz für zusätzliche Läden an Flughafen Atlanta

Die Tochtergesellschaft Hudson werde 20 neue Einzelhandelsgeschäfte mit einer Gesamtfläche von fast 1800 Quadratmeter eröffnen, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Die Vertragslaufzeit betrage zehn Jahre.

Derzeit betreibe Hudson rund 40 Standorte am Flughafen Atlanta, teilte Avolta weiter mit. Mit dem Ausbau der Läden am weltweit verkehrsreichsten Flughafen gemessen an der Gesamtzahl der Passagiere stärkten die neuen Verträge die Präsenz des Unternehmens in Nordamerika.

An der SIX geht es am Mittwoch zeitweise 0,13 Prozent auf 46,92 Franken nach unten.

sc/rw

Basel (awp)