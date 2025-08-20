|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Ausbau
|
20.08.2025 11:38:00
Avolta-Aktie stabil: Avolta erhält Lizenz für zusätzliche Läden an Flughafen Atlanta
Der Reisedetailhändler Avolta baut seine Präsenz am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport aus.
Derzeit betreibe Hudson rund 40 Standorte am Flughafen Atlanta, teilte Avolta weiter mit. Mit dem Ausbau der Läden am weltweit verkehrsreichsten Flughafen gemessen an der Gesamtzahl der Passagiere stärkten die neuen Verträge die Präsenz des Unternehmens in Nordamerika.An der SIX geht es am Mittwoch zeitweise 0,13 Prozent auf 46,92 Franken nach unten.
sc/rw
Basel (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: Kekyalyaynen / Shutterstock.com