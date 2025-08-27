Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.08.2025 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von Autoneum gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 157,00 CHF.

Autoneum
147.68 CHF 4.98%
Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'956 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Autoneum-Aktie bisher bei 157,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,20 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 3'593 Aktien.

Am 28.07.2025 markierte das Papier bei 157,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Autoneum-Aktie 0,51 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,10 CHF ab. Mit Abgaben von 39,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,49 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 2,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

