Zee Entertainment Enterprises Aktie

15.10.2025 07:01:06

Ausblick: Zee Entertainment Enterprises stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zee Entertainment Enterprises
109.30 INR -1.26%
Zee Entertainment Enterprises wird am 16.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,69 INR aus. Im letzten Jahr hatte Zee Entertainment Enterprises einen Gewinn von 2,18 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Zee Entertainment Enterprises 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 19,86 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zee Entertainment Enterprises 20,01 Milliarden INR umsetzen können.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,07 INR, gegenüber 7,08 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 84,37 Milliarden INR im Vergleich zu 82,94 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch