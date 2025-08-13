Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanz voraus 13.08.2025 09:42:06

Ausblick: thyssenkrupp nucera legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: thyssenkrupp nucera legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

thyssenkrupp nucera wird am Donnerstag die Zahlen des vergangenen Jahresviertels präsentieren.

thyssenkrupp nucera
8.92 CHF -2.72%
Kaufen Verkaufen

thyssenkrupp nucera äussert sich am 14.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,035 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp nucera 0,050 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 17,25 Prozent auf 195,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp nucera noch 235,7 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,076 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,090 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 885,6 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 862,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Ausblick: thyssenkrupp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
thyssenkrupp-Aktie steigt: Marinesparte TKMS wird abgespalten
thyssenkrupp-Aktie: Was Analysten von thyssenkrupp erwarten

Bildquelle: thyssenkrupp nucera

