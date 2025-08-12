|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Analysten-Prognosen
|
12.08.2025 09:18:06
Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Tencent öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.
Tencent wird am 13.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,49 CNY je Aktie.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 179,08 Milliarden CNY für Tencent.
Für das Fiskaljahr rechnen 51 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,31 CNY. Der Umsatz wird von 55 Analysten durchschnittlich auf 731,17 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
|
11.08.25
|Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Tencent Aktie News: Tencent verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.06.25
|Prosus-Aktie etwas fester: Prosus erwartet dank Tencent rund doppelt so viel Gewinn (AWP)
|
15.05.25
|Hang Seng-Titel Tencent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tencent-Anleger freuen (finanzen.ch)
|
13.05.25
|Ausblick: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.04.25
|Erste Schätzungen: Tencent zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)