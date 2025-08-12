Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysten-Prognosen 12.08.2025 09:18:06

Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tencent öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

Tencent Holdings
55.76 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

Tencent wird am 13.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,49 CNY je Aktie.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 179,08 Milliarden CNY für Tencent.

Für das Fiskaljahr rechnen 51 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,31 CNY. Der Umsatz wird von 55 Analysten durchschnittlich auf 731,17 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

