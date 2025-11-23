Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.11.2025 07:01:06

Ausblick: Semtech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Semtech wird am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,445 USD aus. Im letzten Jahr hatte Semtech einen Verlust von -0,100 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 266,4 Millionen USD gegenüber 236,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD, gegenüber -2,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 909,3 Millionen USD generiert wurden.

